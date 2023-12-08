الصفدي: اسرائيل لا تقتل الفلسطينيين فحسب لكنها تقتل الامل بالسلام

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي "ان ما تقوم به اسرائيل ليس فقط قتل الفلسطينيين الابرياء او تدمير احيائهم او جعل غزة مكانا غير صالح للعيش ولكنها تقتل الامل بالسلام".



و أضاف الصفدي خلال مداخلة له في ندوة حوارية نظمها مركز ويلسون للأبحاث في واشنطن ," اذا عملت استفتاء للراي في منطقة الشرق الاوسط وسألت ما اذا كان السلام مع اسرائيل قابل للحياة فأن الاغلبية ستجيب بلا".



واكد الصفدي ان اسرائيل لديها استراتيجية قبل هذه الحرب و طبقتها في الضفة الغربية من خلال بناء المستوطنات و مصادرة الاراضي و السماح للراديكاليين بتقرير مصير الفلسطينيين.



و قال ان اسرائيل تتحدى العالم والولايات المتحدة فهي لا تلتزم بالقانون الدولي وتقتل الناس بلا تمييز وتحرمهم من حقهم في الغذاء و الدواء و تأخذ الغزيين كرهائن.



وبين الصفدي ان هذه الحرب على غزة قد تجاوزت كل الحدود فهناك اكبر عدد من المدنيين و الصحفيين تم قتلهم واكبر عدد من المستشفيات تم تدميره.



و تساءل الصفدي عن العدد الذي يجب ان يقتل في غزة لكي يقول العالم كفي لهذه الحرب, مضيفا ان قتل 17 الف فلسطيني واشلاء الاطفال و عدم وجود الادوات لإخراج من هم تحت الانقاض كيف لكل هذا ان يبرر.



وأشار الصفدي الى الممارسات الاسرائيلية و السياق العام الذي سبق احداث السابع من اكتوبر , مبينا ان رئيس الوزراء الاسرائيلي نفسه صرح بأنه يريد خنق اي طموح فلسطيني يسعى لإقامة دولته.



و اتنقد الصفدي بعض المواقف الدولية نتيجة لهذه الحرب, مضيفا أن مواقف البعض لم ترتق لمستوى الحدث ولم تقل كفى لما يحدث للفلسطينيين.



وقال الصفدي ان الخطر سيكون له اثاره المستقبلية فهل من الممكن ان يجلس مسؤول عربي بجانب نظيره الاسرائيلي ويتحدث عن التكامل في المنطقة او التعاون الاقتصادي في ظل هذه الظروف.



وقال الصفدي انه بعد ثلاثين عاما من الفشل في المفاوضات لا بد ان تضع الولايات المتحدة خطة بمعايير محددة و جداول زمنية لحل هذا الصراع على اساس حل الدولتين.

--(بترا)