القسام: قوة إسرائيلية استخدمت مركبة إسعاف للوصول إلى مكان احتجاز أسير

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت كتائب القسام، الجمعة، إن قوة عسكرية إسرائيلية حاولت التسلل لمكان احتجاز عسكري إسرائيلي عبر مركبة إسعاف، في عملية فشلت في تحرير مختطفين إسرائيليين.
وأضافت أن قوة إسرائيلية تسللت في تمام الساعة 2 ونصف فجرا (يوم الجمعة) لمكان احتجاز الأسير من خلال سيارة إسعاف والتستر خلف المنظمات الإنسانية.
وأشارت إلى أن ذلك التصرف يعد "انتهاكا صارخا للقانون الدولي".
وتحدث أبو عبيدة عن إفشال "محاولة لتحرير الجندي الأسير ساعر باروخ أدت إلى مقتله إضافة إلى مقتل وإصابة عدد آخر من الأسرى" الإسرائيليين بسبب القصف لمناطق غزة.
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