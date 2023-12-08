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القسام: قوة إسرائيلية استخدمت مركبة إسعاف للوصول إلى مكان احتجاز أسير

12/8/2023 11:29:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت كتائب القسام، الجمعة، إن قوة عسكرية إسرائيلية حاولت التسلل لمكان احتجاز عسكري إسرائيلي عبر مركبة إسعاف، في عملية فشلت في تحرير مختطفين إسرائيليين.
وأضافت أن قوة إسرائيلية تسللت في تمام الساعة 2 ونصف فجرا (يوم الجمعة) لمكان احتجاز الأسير من خلال سيارة إسعاف والتستر خلف المنظمات الإنسانية.
وأشارت إلى أن ذلك التصرف يعد "انتهاكا صارخا للقانون الدولي".
وتحدث أبو عبيدة عن إفشال "محاولة لتحرير الجندي الأسير ساعر باروخ أدت إلى مقتله إضافة إلى مقتل وإصابة عدد آخر من الأسرى" الإسرائيليين بسبب القصف لمناطق غزة.


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