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الاحتلال يستشيط غضبا بعد قتله جنديا أفشلت القسام محاولة تحريره

12/8/2023 11:29:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عواصم - استشاط الاحتلال غضبا أمس بعد فشل محاولته تحرير أحد جنوده الأسرى في غزة وراح يضاعف من قصفه للمناطق المدنية أوقعت أكثر من 300 شهيد ومئات الجرحى والمفقودين تحت ركام قصفه الهمجي.
كما استهدف الاحتلال عدة مساجد في القطاع أحدها تاريخي.
من جهتها أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أمس استهداف تل أبيب وتجمعات لقواتها في محاور مختلفة من قطاع غزة.
وفيما يتعلق بالجندي الأسير قالت كتائب القسام إنها أفشلت صباح أمس محاولة الاحتلال للوصول إلى مكان احتجازه لديها.
وقالت أن واحدة من قواتها اكتشفت القوة المهاجمة للاحتلال، واشتبكت معها، ما أسفر عن مقتل الجندي الأسير ساعر باروخ البالغ من العمر 25 عاما.
وأوضحت القسام أن الطائرات الحربية الإسرائيلية تدخلت وقصفت المكان بسلسلة من الغارات للتغطية على انسحاب القوة المهاجمة.
وأعلنت كتائب القسام استهداف تل أبيب وتجمع مفتاحيم بعدد من الصواريخ ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين، وأوضحت أن القصف استهدف أيضا مستوطنة سديروت في غلاف غزة بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114مليمترا.
ودوّت صفارات الانذار في منطقة تل أبيب الكبرى وكذلك في كريات شمونة بالجليل الأعلى وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها تمشط مناطق في المدينة بحثا عن شظايا اعتراضات صاروخية، وفق تعبيرها.
وأكدت كتائب القسام أن مقاوميها استهدفوا قوة إسرائيلية متمركزة داخل مدرسة ابن عثيمين شمال شرقي مدينة خان يونس بقذيفة "تي بي جي" مضادة للتحصينات، واشتبكوا معهم من نقطة صفر وأوقعوهم بين قتيل وجريح.
كما أعلنت الكتائب استهداف تجمع للقوات الإسرائيلية شرق تل الزعتر، وشمال شرق، وشرق خان يونس بوابل من قذائف الهاون.
وأعلن مصدر ميداني بكتائب القسام إفشال سعي الاحتلال لاقتحام عمق مخيم جباليا وتدمير عدد كبير من آلياته عند تخوم المخيم، إلى جانب استهداف تجمع لقوات الاحتلال في محور جنوب مدينة غزة بمنظومة صواريخ رجوم قصيرة المدى.
في المقابل، أعلن جيش الاحتلال مقتل ضابط برتبة رائد وجندي أحدهما في كتيبة المدرعات 53 والثاني قائد دبابة من الكتيبة نفسها في المعارك الضارية شمال غزة، بينما أصيب جندي ثالث بجروح وصفت بأنها بالغة الخطورة.
وبذلك يرتفع عدد الجنود والضباط الإسرائيليين الذين قتلوا منذ انهيار الهدنة إلى 25، بينما بلغ إجمالي الحصيلة منذ بدء العملية البرية 97، ليرتفع بذلك إجمالي عدد قتلى الجيش منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) إلى 421.
وواصل جيش الاحتلال أمس غاراته الكثيفة على مختلف أنحاء القطاع، وأعلن أنه "ضرب 450 هدفا" في غزة في عمليات برية وجوية وبحرية، ما أسفر عن سقوط العديد من الشهداء والجرحى.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة أن المستشفيات استقبلت خلال ساعات أمس 313 شهيدا و558 مصابا، وأوضحت أن عددا كبيرا من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات.
وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة، في بيان، إن الحصيلة الإجمالية منذ بدء العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 17 ألفا و487 شهيدا، و46 ألفا و480 مصابا، لافتا إلى أن 70 % من الضحايا نساء وأطفال.
واستهدفت الغارات الجوية لقوات الاحتلال الإسرائيلي وقصفها المدفعي العنيف مناطق مختلفة في شمال ووسط وجنوب قطاع غزة. ففي الشمال كثف الاحتلال القصف وشن غارات جوية عنيفة استهدفت بيت حانون كما قصف بالقنابل الحارقة مراكز إيواء في مخيم جباليا ما أسفر عن سقوط مصابين.
وفي وسط القطاع أفاد مراسل الجزيرة بوقوع شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منازل في مخيمي النصيرات والمغازي وفي دير البلح.
وفي الجنوب، تواصل القصف المدفعي على العديد من المناطق في خان يونس مما أسفر عن العديد من الشهداء حيث استهدفت طائرات الاحتلال منازل المدنيين ومدرسة تؤوي نازحين شرق المدينة. كما استهدفت الغارات الكثيفة محيط مستشفى غزة الأوروبي.
واستهدفت غارات جوية للاحتلال أمس مسجدا في منطقة عبسان شرق خان يونس ما أسفر عن تدميره بالكامل، كما دمرت طائراته فجر أمس مسجد يافا بدير البلح.
ودمرت طائرات الاحتلال أجزاء واسعة من المسجد العمري التاريخي في البلدة القديمة بمدينة غزة. ويعد المسجد العمري من أقدم المساجد في مدينة غزّة والعالم وتبلغ مساحته الكلية مع حرمه ومساحاته الخارجية نحو 4100 متر مربع.
ووصفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قصف الجيش الإسرائيلي للمسجد العمري بأنه "جريمة همجية شنيعة تبين مقدار ما يحمله هذا الكيان المصطنع الذي يفتقد لأي جذور تاريخية، من حقد دفين على الحضارة الإنسانية".
وأضافت حماس، في بيان، أن العدوان الإسرائيلي على غزة تسبب في تدمير 104 مساجد حتى الآن، و3 كنائس تاريخية.-(وكالات)

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