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شباب أكثر بلدين داعمين للاحتلال.. كيف ينظرون لما يجري في غزة؟

12/8/2023 11:29:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عواصم - فيما يستمر عدوان الاحتلال على أطفال غزة، يرى الشباب في أكثر بلدين في العالم دعما لكيان الاحتلال الصورة بطريقة مغايرة لما رأه الآباء الذين ما أنفكوا يمدون الاحتلال بمليارات الدولارات، والاسلحة والمعدات، ناهيك عن الدعم السياسي عبر الدبلوماسية غير المحدود في دهاليز السياسة في العالم، ويمارسان الضغط في أروقة الامم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، لدعم الاحتلال.
وبين مقال نشرته صحيفة "غارديان" عن موقف الشباب في بريطانيا تجاه الحرب الإسرائيلية في غزة، إنه بالنسبة لكثير من الشباب في البلاد الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما، ومن جميع الأعراق، فإن السحق اليومي لغزة هو القضية الدولية الرمزية في عصرهم، تماما كما كانت حرب العراق قبل 20 عاما أو الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.
وأضاف المقال الذي كتبه أديتيا تشاكرابورتي كاتب العمود بالصحيفة البريطانية أن الحرب في غزة تعيد تشكيل السياسة والمجتمع في البلاد، وأن الأسابيع الأخيرة الماضية شهدت نموا لثورة الشباب من حيث الحجم والنطاق بحيث أصبحت الآن واحدة من أكثر القصص إثارة للاهتمام حول كيفية قيام حرب على بعد حوالي 4 آلاف كيلومتر بالتأثير على المشهد السياسي والاجتماعي في بريطانيا.
وأورد الكاتب تجربة واقعية عن كيفية تفاعل طلاب إحدى الجامعات بمنطقة لوتون شمال غرب لندن مع ما يجري في غزة، قائلا إنه وفي صباح يوم 17 تشرين الثاني (نوفمبر) كانت هناك صورة لفلسطينيين يُقتلون في غزة تنتقل من هاتف إلى آخر دفعت بالطلاب إلى ترك مقاعد الدراسة والاحتشاد في فناء الجامعة ليهتفوا مطالبين بوقف المجازر التي تنفذها إسرائيل ضد الفلسطينيين.
كذلك، يقول الكاتب، تم تداول تغريدة تقول "تم ذبح أكثر من 10 آلاف فلسطيني بوحشية. لقد حان الوقت لنقف على الجانب الصحيح من التاريخ ونقاتل من أجل أولئك الذين ما زالوا على قيد الحياة".
على الجانب الاخر وفي الولايات المتحدة بدأت الحقائق تتكشف للأجيال الأميركية الشابة، فما عادت آلة الاعلام الصهيونية بذات التأثير القديم الذي غسل دماغ آبائهم، رغم محاولات وسائل الإعلام هناك تزييف الحقائق.
ومن الأدلة الدامغة على تحول نظر الشباب تجاه مناصرة القضية الفلسطينية العادلة ما جلبه الاحتلال على نفسه بوحشية عدوانه على غزة، ما دفع الأميركيين الشباب للبحث والتقصي وعدم الاكتفاء بتلقي أخبار من وسائل اعلام باتوا يشكون في مصداقيتها.
وأثبت استطلاع رأي أجرته جامعة "كوينبياك" الأميركية مؤخرا، تراجع دعم الشباب الأميركي لإسرائيل في ظاهرة جديدة.
"هل توافق أو لا توافق على الطريقة التي ترد بها إسرائيل على هجوم حماس في السابع من تشرين الأول (أكتوبر)؟"، هو السؤال الذي طرحته الجامعة الأميركية على 1610 مشارك في التصويت عبر الهاتف من فئات عمرية وانتماءات حزبية وسياسية مختلفة.
وأشارت نتائج الاستطلاع الذي أجرته "كوينبياك" تراجع دعم الديمقراطيين للدولة "اليهودية" بسب السلوك العدواني في الحرب الجارية، وهو ما تؤكده "الوكالة اليهودية للأنباء" في واشنطن، إذ تقول إنه من غير المرجح أن يدعم المشاركون الأصغر سنا إسرائيل، معللة بأن الأميركيين يتخوفون من الانجرار إلى حرب الشرق الأوسط.
وأوضح الاستطلاع أن نسبة المؤيدين من أتباع الحزب الديمقراطي بلغت %49 فيما رفض 43 % إرسال مزيد من المساعدات العسكرية لإسرائيل، بينما أيّد 65 % من الجمهوريين وعارض %30، في حين أنقسم المستقلون بـ 46 % داعمين للاحتلال و47 % معارضين.
وتُبين النتائج أنه كلما ارتفع معدل أعمار المشاركين، تزداد نسبة التأييد لإسرائيل.
وأظهرت دراسة مستفيضة في بريطاني صدرت الأسبوع الحالي من منظمي استطلاعات الرأي الأكثر شيوعا تفيد بأن الشباب يدعمون فلسطين بأغلبية ساحقة.
ورغم أن رئيس الوزراء ريشي سوناك، وكير ستارمر (زعيم حزب العمال) أكبر أحزاب المعارضة، يدعمان إسرائيل بحماسة، إلا أن ضاحية بوري بارك بمنطقة لوتون العمالية الفقيرة تبرز صورة أخرى. ففي كل مكان بها رُفعت الأعلام الفلسطينية، في محلات البرغر ومتاجر المجوهرات وملابس الزفاف والأثاث.
المؤسسة السياسية والإعلامية في بريطانيا وفي معظم أنحاء الغرب والتي تدعم طرفا واحدا (اسرائيل) في أكثر الصراعات أحادية الجانب في العصر الحديث، فقد وُصف الشباب بأنهم وحوش، ومذنبون بالتعاطف مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حتى تثبت براءتهم.
ويقول الكاتب تشاكرابورتي إن الشباب في بريطانيا الآن يتعلمون أن النظام يفتقر للمصداقية، فهم يرون نفاق المدارس التي تقدم لهم تحديثات فورية حول ما يجري في أوكرانيا ولا تقول شيئا عما يجري في غزة.-(وكالات)

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