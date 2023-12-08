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مع مبادرة السلام السعودية البلاد ستهدأ

12/8/2023 11:29:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هآرتس







مئير شطريت 8/12/2023

وضع إسرائيل الحالي في منطقة الشرق الأوسط يبدو عديم الحل. التوقع هو استمرار عدم الاستقرار في المنطقة، بما في ذلك استمرار سباق التسلح لكل الجهات المشاركة. ظاهرا يبدو الوضع بلا مخرج ولا توجد حلول سحرية لتثبيت استقرار وسلام في إسرائيل وفي المنطقة.
أعتقد أنه يوجد حل ممكن وصحيح للمتاهة التي نوجد فيها، المبادرة السعودية التي عرضها ولي العهد السعودي عبد الله بن عبد العزيز، والتي أصبحت المبادرة العربية للسلام، التي أقرت خمس مرات منذ عرضتها الجامعة العربية، دون أي رد إسرائيلي. لأسفي، فإن العرض الذي سأفصله لاحقا قائم منذ 2002، لم يرد على هذا العرض ولم يفعل شيئا بشأنه كل رؤساء وزراء إسرائيل منذئذ وحتى اليوم، رغم أن معظمهم قالوا إن هذه فكرة جيدة.
تبنت المبادرة العربية للسلام الجامعة العربية في 28 آذار (مارس) 2002 في بيروت وهي تعكس عمليا الموقف الرسمي المشترك للدول العربية بالنسبة لحل النزاع الإسرائيلي-العربي. وتتضمن المبادرة التزاما من الدول العربية لعقد علاقات سلام طبيعية مع إسرائيل والإعلان عن نهاية النزاع معها، تبعا لثلاثة شروط.
الشرط الأول هو انسحاب إسرائيلي كامل لخطوط الرابع من حزيران 1967، بما في ذلك من الجولان السوري ومن الأراضي التي "تحتلها" إسرائيل في لبنان، مزارع شبعا. الثاني، إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس، والثالث، حل عادل ومتفق عليه لمسألة اللاجئين وفقا لقرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة 194، في ظل معارضة توطين اللاجئين في الدول المضيفة لهم دون موافقة تلك الدول. الولايات المتحدة، كما تجدر الإشارة، رأت بإيجابية المبادرة العربية، وإن كانت تحتفظ لنفسها في الصدارة كالوسيط الحصري بين إسرائيل والعرب.
مع إقرار المبادرة في الرياض، اقترحت على رئيس الوزراء ارئيل شارون بدلا من تنفيذ خطة فك الارتباط التوجه للبحث مع السعودية في المبادرة العربية، واقتراح لقاء في القدس أو في الرياض لكل الدول العربية المشاركة في المبادرة، التي تشكل حلا شاملا لإنهاء النزاع. لأسفي، رغم أن شارون اعتقد أن هذه الفكرة جيدة، إلا أنه سار نحو فك الارتباط عن غزة وعن شمال الضفة.
لاحقا طرحت المبادرة العربية على البحث في حكومة ايهود أولمرت وفي الكابينت، ولأسفي هنا أيضا، اعتقد أولمرت بأن المبادرة هي فكرة جيدة لكنه لم يتم اتخاذ أي خطوة في هذا الاتجاه. لاحقا، كنائب في المعارضة حاولت أن أقنع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالمبادرة الى حل شامل من خلال المبادرة العربية، لكنه لم يقبل بموقفي. بعد ذلك أقمت لوبي في الكنيست لتأييد مبادرة السلام العربية وكان فيه 42 نائبا من كتل مختلفة، لكن لم يكن بوسعنا الدفع قدما بالمبادرة.
المبادرة العربية للسلام هي الحل الأفضل، وذلك في ضوء جملة واسعة من الأسباب منها...
- السلام مع كل العالم العربي. حتى من يؤيد السلام مع السلطة الفلسطينية يجب أن يسأل نفسه، لماذا يعقد سلام فقط مع السلطة، إذا كان ممكنا بالثمن ذاته الحصول على سلام شامل مع كل الدول الإسلامية ووضع حد للنزاع العربي الإسرائيلي.
- حل مشكلة حق العودة. المبادرة العربية تحل المشكلة الأكبر للفلسطينيين التي بسببها ياسر عرفات وايهود باراك وأبو مازن وايهود أولمرت لم يوقعا على اتفاق السلام رغم أنهما عرضا عليهما تقريبا كل ما طلباهما.
لا يمكن لأي زعيم فلسطيني أن يوقع على اتفاق دون أن يضمن حق العودة، لكن المبادرة تحل المشكلة بشكل سلس. الصيغة هي "حل عادي ومتفق عليه للاجئين". متفق عليه، معناه أن على إسرائيل أن توافق. منذ العام 2002، عندما نشرت المبادرة قلت إني أعتقد أنه لا يوجد أي زعيم عربي في الجامعة العربية يعتقد أن إسرائيل لا توافق على إعادة اللاجئين الى أراضيها. وعليه، فإن المعنى في واقع الأمر هو أن المبادرة ستلغي هذا المطلب الفلسطيني.
- مطلب عودة إسرائيلية الى خطوط 1967. هنا أيضا، عندما نشرت المبادرة قلت إن برأيي لا يوجد أي زعيم عربي يعتقد أن إسرائيل بالفعل ستعود الى خطوط 1967 حقا، وبرأيي المقصود هو الحصول على أرض بديلة بمساحة مشابهة. بمعنى أنه إذا ضمت إسرائيل أرضا غربي جدار الفصل، نحو 5 % من أراضي الضفة تعطى للفلسطينيين أرض أخرى.
لاحقا تبين أني كنت محقا تماما، إذ إنه عندما أدار وزير الخارجية الأميركي جون كيري المفاوضات للسلام مع حكومة بنيامين نتنياهو، يئير لبيد وتسيبي لفني بلغه مندوبو الجامعة العربية بأنهم يوافقون على تبادل الأراضي.
- الاستفتاء الشعبي؛ حسب القانون الإسرائيلي، فإن التنازل عن أرض للدولة يتطلب إجراء استفتاء شعبي. واضح أنه إذا جرى اتفاق السلام مع كل الدول العربية، فإن احتمال الحصول على موافقة الجمهور أكبر بكثير من الاتفاق مع الفلسطينيين وحدهم.
- ضمانة لتنفيذ الاتفاق؛ اتفاق السلام الشامل هو الضمانة لأن ينفذ السلام، لأنه إذا ما وقعت كل الدول الإسلامية سلاما وتطبيعا مع إسرائيل، فمن سيتجرأ على كسر هذا الاتفاق؟ إذا كان السلام فقط مع الفلسطينيين، يكفي أن يكون هناك زعيم مصادف لا يريد ذلك، فيموت الاتفاق.
- إعادة قطاع غزة الى حكم السلطة الفلسطينية؛ هذا أيضا هو سبيل ممكن لإعادة قطاع غزة الى سيطرة السلطة الفلسطينية، وبذلك إخراج حماس من السلطة. هذا ما كنت أقوله منذ العام 2002.
- تعب الدول العربية من الفلسطينيين ومن المقاومة؛ الدول العربية أيضا تعبت من القصة الفلسطينية. وبالتالي فمن ناحية العديد من الدول العربية أيضا، فإن اتفاق السلام الشامل سيشكل تعزيزا للخط المعتدل السني، حيال محور إيران والشيعة.
كل الأسباب والشروحات هذه شددت عليها المرة تلو الأخرى أمام رؤساء الوزراء في إسرائيل، وفي كل محفل بحث في علاقات السلام لإسرائيل مع العرب. لأسفي لم يبادر أي رئيس وزراء الى أي خطوة في هذا الاتجاه. غريب لماذا يتملص رؤساء الوزراء في إسرائيل من الموضوع. يحتمل أن يكونوا يريدون إرضاء الإدارة الأميركية، التي تريد أن تبقي مكانتها كالوسيط الأكبر بين إسرائيل والعرب، وبالتالي لا يبادرون الى خطوات في هذا الاتجاه.
خطوة هائلة. أعتقد أن إسرائيل يجب أن تقود الخطى للسلام بنفسها وألا تنتظر أحدا، إذ في روحنا الأمر. أنا واثق بأنه إذا ما بدأ رئيس وزراء إسرائيلي في خطوة في هذا الاتجاه، وجرت مفاوضات لتحقيق المبادرة، فإن العالم كله سيقف ليصفق.
اليوم أكثر من أي وقت مضى هو الوقت الصحيح للدفع قدما بالمبادرة، وأساسا في ضوء الحرب الجارية مع حماس وفي ضوء تحسين العلاقات بين إسرائيل، ودول عربية أقدر بأنه إذا ما طلبت إسرائيل الدفع قدما بالمبادرة، سيكون هذا بالتوازي خطوة هائلة للتقدم في اتفاق السلام مع السعودية، كون هذه الخطوة ستحترم جدا ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وتعظم النفوذ السعودي في المنطقة.
نحن اليوم بحاجة الى إسناد أميركي، أوروبي وعربي كي ننهي حكم حماس في غزة، وهذه الخطوة تنخرط جيدا مع مبادرة السلام. خطوة إسرائيلية لتحقيق مبادرة السلام العربية ستحقق لنا الإسناد الدولي لمواصلة القتال وتصفية حكم حماس ومن جهة أخرى سيكون هذا حجر الزاوية لإقامة تحالف دولي لإعمار غزة وتنفيذ سلام حقيقي مع السلطة الفلسطينية التي ستكون مسؤولة عن غزة أيضا.
أخشى أن المراوحة في المكان والتملص من اتخاذ القرارات سيمسان شديدا بقدرة إسرائيل على إكمال إسقاط حماس، وسيضران بالدعم الأميركي والعالمي لمواصلة القتال على مدى الزمن، مما يمكنه أن يؤدي الى عدم تحقيق أهداف الحرب، وأساسا يؤدي الى استمرار النزاع وتبذير مقدرات هائلة، دون تقدم في تحقيق سلام مستقر ودائم.
إن القرار في هذا الاتجاه ليس سهلا، لكن تجاهل إمكانية تحقيق سلام شامل سيكون بكاء للأجيال. أتوقع من رئيس وزراء إسرائيل أن يتجرأ ليفحص الطرق لسلام شامل والكفاح من أجل تحقيقه. أما إغماض العيون أمام المبادرة، التي ما تزال على الطاولة وعدم محاولة إجراء بحث مع السعودية على الأقل، حتى من دون تعهد مسبق لقبول كل أجزائها، سيكون خطأ جسيما.


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