فيتو أمريكي يعرقل مشروع قرار بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار بغزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استخدمت الولايات المتحدة الجمعة حق النقض 'الفيتو" في مجلس الأمن الدولي الجمعة لمنع المصادقة على مشروع قرار بشأن دعوة إلى "وقف فوري لإطلاق النار لدواع إنسانية" في قطاع غزة.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وجه الأربعاء رسالة إلى مجلس الأمن استخدم فيها المادة 99 من ميثاق المنظمة الأممية التي تتيح له "لفت انتباه" المجلس إلى ملف "يمكن أن يعرّض السلام والأمن الدوليين للخطر"، في أول تفعيل لهذه المادة منذ عقود. وكالات
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