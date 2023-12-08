فيتو أمريكي يعرقل مشروع قرار بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار بغزة

استخدمت الولايات المتحدة الجمعة حق النقض 'الفيتو" في مجلس الأمن الدولي الجمعة لمنع المصادقة على مشروع قرار بشأن دعوة إلى "وقف فوري لإطلاق النار لدواع إنسانية" في قطاع غزة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وجه الأربعاء رسالة إلى مجلس الأمن استخدم فيها المادة 99 من ميثاق المنظمة الأممية التي تتيح له "لفت انتباه" المجلس إلى ملف "يمكن أن يعرّض السلام والأمن الدوليين للخطر"، في أول تفعيل لهذه المادة منذ عقود. وكالات