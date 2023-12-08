دعما لإسرائيل.. 45 ألف قذيفة أميركية لدبابات ميركافا

كشف مسؤول أميركي حالي وآخر سابق إن إدارة الرئيس جو بايدن طلبت من الكونغرس الموافقة على بيع 45 ألف قذيفة لدبابات ميركافا الإسرائيلية لاستخدامها في قتال حركة حماس في غزة.

وأفاد مسؤول أميركي وجوش بول، المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية، بأن الخارجية الأميركية تضغط على لجنتي الكونغرس للموافقة بسرعة على الصفقة في مواجهة اعتراضات من مدافعين عن حقوق الإنسان تتعلق باستخدام أسلحة أميركية الصنع في الصراع. وكالات









