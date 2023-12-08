دعما لإسرائيل.. 45 ألف قذيفة أميركية لدبابات ميركافا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كشف مسؤول أميركي حالي وآخر سابق إن إدارة الرئيس جو بايدن طلبت من الكونغرس الموافقة على بيع 45 ألف قذيفة لدبابات ميركافا الإسرائيلية لاستخدامها في قتال حركة حماس في غزة.
وأفاد مسؤول أميركي وجوش بول، المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية، بأن الخارجية الأميركية تضغط على لجنتي الكونغرس للموافقة بسرعة على الصفقة في مواجهة اعتراضات من مدافعين عن حقوق الإنسان تتعلق باستخدام أسلحة أميركية الصنع في الصراع. وكالات
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