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مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: تمديد الحرب برفض وقف إطلاق النار ينذر بمزيد من الدمار وقتل الأبرياء

12/8/2023 11:29:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة إن الذي يحدث هذه الأيام في غزة له تداعيات مصيرية على منطقتنا والعالم.

وأضاف أن من يدعم هذه الحرب على غزة ينفذ تشريدا وقتلا للأبرياء وإبادة جماعية مؤكدا أن تمديد أمد الحرب برفض وقف إطلاق النار ينذر بمزيد من الدمار وقتل الأبرياء.

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