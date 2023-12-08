مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: تمديد الحرب برفض وقف إطلاق النار ينذر بمزيد من الدمار وقتل الأبرياء

مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: تمديد الحرب برفض وقف إطلاق النار ينذر بمزيد من الدمار وقتل الأبرياء
التاريخ
12/8/2023 11:29:08 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة إن الذي يحدث هذه الأيام في غزة له تداعيات مصيرية على منطقتنا والعالم.
وأضاف أن من يدعم هذه الحرب على غزة ينفذ تشريدا وقتلا للأبرياء وإبادة جماعية مؤكدا أن تمديد أمد الحرب برفض وقف إطلاق النار ينذر بمزيد من الدمار وقتل الأبرياء.
MENAFN08122023000072011014ID1107562959
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.