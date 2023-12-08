وسائل إعلام: زيلينسكي كان خائفا من التحدث أمام الكونغرس الأمريكي

كشفت صحيفة "غلوب آند ميل" الكندية، نقلا عن مصدر أوكراني أن الرئيس فلاديمير زيلينسكي كان خائفا من إلقاء خطاب أمام الكونغرس الأمريكي، وألغاه بحجة أنه لن يحقق التأثير المطلوب.



ونقلت الصحيفة عن مصدر في كييف لم تذكر اسمه، أن "زيلينسكي ألغى خطابه لأنه فهم أن الأعضاء الجمهوريين قد قرروا بالفعل التصويت ضد طلب البيت الأبيض الموسع للحصول على مساعدات إضافية.. ولم يرغب زيلينسكي في الظهور وكأن خطابه لم يحقق التأثير المطلوب".



وبحسب المقال، فإن رفض الرئيس الأوكراني إلقاء خطاب مصور مخططٍ له أمام الكونغرس الأمريكي يشير إلى أن التوتر قد وصل إلى مرحلة جديدة في كييف. وكالات



