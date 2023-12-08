بيان جديد من الديوان الأميري بشأن صحة أمير الكويت

قال وزير الديوان الأميري الكويتي، الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح، إن الحالة الصحية لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مستقرة.



قال وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" "إن الحالة الصحية لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، أمس الجمعة، مستقرة بفضل من الله عز وجل".