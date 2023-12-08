بيان جديد من الديوان الأميري بشأن صحة أمير الكويت

بيان جديد من الديوان الأميري بشأن صحة أمير الكويت
التاريخ
12/8/2023 11:29:07 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال وزير الديوان الأميري الكويتي، الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح، إن الحالة الصحية لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مستقرة.
قال وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" "إن الحالة الصحية لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، أمس الجمعة، مستقرة بفضل من الله عز وجل".
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