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حماس: عرقلة أمريكا صدور قرار بوقف النار مشاركة مباشرة للاحتلال في القتل

12/8/2023 11:29:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق: "ندين بشدة إستخدام واشنطن الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق النار في غزة".

وأضاف : "عرقلة أمريكا صدور قرار بوقف النار، مشاركة مباشرة للاحتلال في قتل أبناء شعبنا وارتكاب المزيد من المجازر والتطهير العرقي".

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