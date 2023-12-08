حماس: عرقلة أمريكا صدور قرار بوقف النار مشاركة مباشرة للاحتلال في القتل

حماس: عرقلة أمريكا صدور قرار بوقف النار مشاركة مباشرة للاحتلال في القتل
التاريخ
12/8/2023 11:29:07 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق: "ندين بشدة إستخدام واشنطن الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق النار في غزة".
وأضاف : "عرقلة أمريكا صدور قرار بوقف النار، مشاركة مباشرة للاحتلال في قتل أبناء شعبنا وارتكاب المزيد من المجازر والتطهير العرقي".
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