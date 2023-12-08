حماس: عرقلة أمريكا صدور قرار بوقف النار مشاركة مباشرة للاحتلال في القتل

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق: "ندين بشدة إستخدام واشنطن الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق النار في غزة".

وأضاف : "عرقلة أمريكا صدور قرار بوقف النار، مشاركة مباشرة للاحتلال في قتل أبناء شعبنا وارتكاب المزيد من المجازر والتطهير العرقي".