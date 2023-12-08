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رئيس الوزراء العراقي: الاعتداء على أية بعثة أجنبية أو مقرّ دبلوماسي هو جريمة إرهابية

12/8/2023 11:29:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

عقد رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني، أمس الجمعة، اجتماعاً أمنياً للقيادات العسكرية والأمنية لمناقشة الاعتداءات التي استهدفت مبنى السفارة الأمريكية في العراق.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، انه "ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، مساء أمس الجمعة، اجتماعاً أمنياً ضمّ قادة التشكيلات والأجهزة الأمنية والعسكرية، جرت خلاله مناقشة الاعتداءات التي استهدفت مبنى السفارة الأمريكية في العراق، وما تشكله من إساءة للأمن الوطني واستقرار البلاد وعلاقات العراق الدبلوماسية".

وأكد أنّ "الاعتداء على أية بعثة أجنبية أو مقرّ دبلوماسي هو جريمة إرهابية تعرّض المتسبب بها إلى أقصى العقوبات، مشيراً إلى التزام الحكومة المستمرّ بحماية جميع البعثات الدبلوماسية الممثلة في العراق والعاملين فيها، وأنها لن تتهاون أبداً في التصدي للخارجين عن القانون الذين يعرّضون أمن العراق للخطر، ويسيؤون لسمعته الخارجية". وكالات



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