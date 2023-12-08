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رئيس بيلاروسيا يعقد اجتماعا مع نظيره الإماراتي

12/8/2023 11:29:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أفادت وكالة "بيلتا" أن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو يعقد اجتماعا مع نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.


وجاء ذلك أيضا في رسالة نشرت على قناة "تلغرام" (التجمع الأول) المقربة من المكتب الصحافي لرئاسة بيلاروس:"في هذه اللحظات، يجتمع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان”.


وتمت الإشارة إلى أن المفاوضات مستمرة منذ نحو نصف ساعة. وكالات

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