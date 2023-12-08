رئيس بيلاروسيا يعقد اجتماعا مع نظيره الإماراتي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أفادت وكالة "بيلتا" أن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو يعقد اجتماعا مع نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وجاء ذلك أيضا في رسالة نشرت على قناة "تلغرام" (التجمع الأول) المقربة من المكتب الصحافي لرئاسة بيلاروس:"في هذه اللحظات، يجتمع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان”.
وتمت الإشارة إلى أن المفاوضات مستمرة منذ نحو نصف ساعة. وكالات
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