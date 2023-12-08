إعادة تعريف معنى النجاح في أوكرانيا

ريتشارد هاس؛ وتشارلز كوبتشان* - (إندبندنت عربية) 2/11/2023



لن يكون الوقت في مصلحة أوكرانيا إذا بقيت الحرب تتأجج بدرجة عالية من الحدة إلى أجل غير مسمى، فالاقتصاد الروسي وقاعدته الصناعية الدفاعية في حال تأقلم مع الحرب، كما وتستورد موسكو أيضاً الأسلحة من كوريا الشمالية وإيران، وبوسعها كذلك الوصول إلى السلع الاستهلاكية التي تشمل تكنولوجيا يمكنها إعادة توظيفها للاستخدامات العسكرية، وإذا احتاجت روسيا إلى تعزيز وجودها العسكري في أوكرانيا فإنها تملك مجموعة كبيرة من القوى البشرية التي يمكنها الاعتماد عليها، وقد عثرت سلفاً على أسواق جديدة من أجل بيع طاقتها.

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يبدو أن الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا قد توقف بالتزامن مع قدوم الطقس الماطر والبارد الذي وضع حداً لفصل ثان من الفصول المواتية للعمليات العسكرية ضمن جهود كييف لصد العدوان الروسي، وفي الوقت نفسه هناك تراجع في الرغبة السياسية لمواصلة الدعم العسكري والاقتصادي لأوكرانيا في كل من الولايات المتحدة وأوروبا، ونظراً لهذه الظروف فهناك حاجة إلى إعادة تقييم شاملة للاستراتيجية الحالية التي تنتهجها أوكرانيا وحلفاؤها.

عملية إعادة تقييم كهذه تكشف عن حقيقة غير مريحة، وهي أن أوكرانيا والغرب يسيران في طريق غير مستدام يتسم بتباين صارخ بين الغايات المنشودة والوسائل المتاحة، فأهداف كييف من الحرب، وهي طرد القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية واستعادة وحدة أراضيها بالكامل، بما في ذلك شبه جزيرة القرم، ما تزال بعيدة المنال من الناحيتين القانونية والسياسية، أما على الصعيد الاستراتيجي فهي غير قابلة للتحقيق في المستقبل القريب بكل تأكيد، وربما ستبقى كذلك لوقت طويل.

لقد حان الوقت لكي تقود واشنطن الجهود الرامية إلى صياغة سياسة جديدة من شأنها أن تحدد أهدافاً قابلة للتحقيق وتوفق بين الوسائل والغايات، ولهذا ينبغي على الولايات المتحدة أن تبدأ مشاورات مع أوكرانيا وشركائها الأوروبيين في شأن استراتيجية تتمحور حول استعداد كييف للتفاوض على وقف إطلاق النار مع روسيا، وفي الوقت ذاته تحويل تركيز (كييف) العسكري إلى وضعية الدفاع بدلاً من الهجوم.

ولن تتخلى كييف عن هدفها في استعادة وحدة أراضيها أو تحميل روسيا المسؤولية الاقتصادية والقانونية عن عدوانها، بيد أنها ستعترف بأن أولوياتها على المدى القريب تحتاج إلى الانتقال من محاولة تحرير مزيد من الأراضي إلى الدفاع عن أكثر من 80 في المائة من أراضي البلاد التي ما تزال تحت سيطرتها.

ومن غير المستبعد أبداً أن ترفض روسيا عرض أوكرانيا لوقف إطلاق النار، لكن ورغم أي تعنت روسي محتمل، فإن تحول أوكرانيا من الهجوم إلى الدفاع من شأنه أن يقلل خسائرها المستمرة في الجنود وأن يجعلها قادرة على تخصيص مزيد من الموارد من أجل الدفاع وإعادة الإعمار على المدى الطويل، وكذلك ترسيخ الدعم الغربي من خلال إظهار أن لدى كييف استراتيجية قابلة للتطبيق ترمي إلى تحقيق أهداف من الممكن بلوغها.

وعلى المدى الطويل، فإن هذا التعديل الاستراتيجي من شأنه أن يوصل رسالة إلى روسيا مفادها بأنها لا تستطيع ببساطة أن تأمل في الصمود حتى النهاية في أوكرانيا، أو انتظار نفاد الدعم الغربي لها.

إن إدراك هذا الأمر قد يقنع موسكو في نهاية المطاف بالانتقال من ساحة المعركة إلى طاولة المفاوضات، وهي خطوة من شأنها أن تصب في مصلحة أوكرانيا في نهاية الأمر، لأن الدبلوماسية توفر المسار الأكثر واقعية ليس فقط لإنهاء الحرب، ولكن أيضاً على المدى الطويل الاحتلال الروسي للأراضي الأوكرانية.

طريق مسدود

إن الوضع الحالي في ساحة المعركة يقدم صورة للنصف المليء من الكوب وكذلك لنصفه الفارغ (صورة متفائلة وأخرى متشائمة)، فمن جهة أظهرت أوكرانيا تصميماً ومهارة غير عاديين، فلم تكتفِ بمنع روسيا من النجاح في محاولتها لإخضاعها وحسب، بل انتزعت منها أيضاً جزءاً كبيراً من الأراضي التي استولت عليها العام الماضي، لكن ومن جهة أخرى فهناك الكلفة البشرية والاقتصادية الهائلة التي خلفتها الحرب، وحقيقة أن روسيا نجحت في الأقل خلال الوقت الحالي في استخدام القوة للاستيلاء على جزء كبير من أراضي أوكرانيا. ورغم الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا وأُشيد به على نطاق واسع، فالحقيقة أن روسيا غنمت على مدار العام 2023 أراضي أكثر من تلك التي استعادتها أوكرانيا، وبصورة عامة لم يحقق أي من الطرفين تقدماً كبيراً، فالمعارك بين القوات الأوكرانية والروسية وصلت إلى طريق مسدود، إذ إن الوضع قد دخل حالاً من الجمود.

ما الذي يجب فعله إذاً؟ يتلخص أحد الخيارات المتاحة للغرب في القيام بمزيد مما قامت به سلفاً والاستمرار في تزويد أوكرانيا بكمية هائلة من الأسلحة، على أمل أن يؤدي ذلك إلى تمكين قواتها من هزيمة روسيا في نهاية المطاف، إلا أن المشكلة تتمثل في أن المؤسسة العسكرية الأوكرانية لا تظهر أي مؤشر على قدرتها على اختراق دفاعات روسيا الهائلة، بصرف النظر عن طول المعارك التي تخوضها ومدى شراستها في القتال، ويميل الدفاع إلى التفوق على الهجوم وتتمركز القوات الروسية في مواقع عصية على الاختراق خلف أميال من حقول الألغام والخنادق والفخاخ والتحصينات، كما يستطيع الغرب أن يرسل مزيداً من الدبابات والصواريخ بعيدة المدى وصولاً في نهاية المطاف إلى الطائرات المقاتلة من طراز "إف-16"، ولكن ليس هناك حل سهل أو معادلة سحرية قادرة على تغيير مسار الأمور في ساحة المعركة.

وكما اعترف أخيراً فاليري زالوجني، وهو أرفع جنرال في أوكرانيا، فإنه "على الأرجح لن يكون هناك أي اختراق عميق وناجح، ولقد وصلنا إلى ما وصلنا إليه في ميدان المعركة في أوكرانيا، ويبدو الوضع الذي نراه في أفضل الأحوال وكأنه طريق مسدود باهظ الكلفة".

ولن يكون الوقت في مصلحة أوكرانيا إذا بقيت الحرب تتأجج بدرجة عالية من الحدة إلى أجل غير مسمى، فالاقتصاد الروسي وقاعدته الصناعية الدفاعية في حال تأقلم مع الحرب، كما وتستورد موسكو أيضاً الأسلحة من كوريا الشمالية وإيران، وبوسعها كذلك الوصول إلى السلع الاستهلاكية التي تشمل تكنولوجيا يمكنها إعادة توظيفها للاستخدامات العسكرية، وإذا احتاجت روسيا إلى تعزيز وجودها العسكري في أوكرانيا فإنها تملك مجموعة كبيرة من القوى البشرية التي يمكنها الاعتماد عليها، وقد عثرت سلفاً على أسواق جديدة من أجل بيع طاقتها، في حين لم يكن للعقوبات سوى تأثير متواضع في الاقتصاد الروسي.

أما بوتين فيبدو آمناً من الناحية السياسية، ويسيطر على مقاليد السلطة بدءاً من الأجهزة العسكرية والأمنية وحتى وسائل الإعلام والخطاب العام، ومن ناحية أخرى، ما يزال الجنود والمدنيون على حد سواء في أوكرانيا يتعرضون للقتل بأعداد كبيرة، وتستهلك المؤسسة العسكرية مخزونها من الأسلحة، كما تقلص الاقتصاد بنحو الثلث (رغم أن علامات النمو قد بدأت تظهر عليه). وقد أخذ الإرهاق يدب في صفوف الداعمين الغربيين لأوكرانيا ويؤثر سلباً في استعدادهم للعمل على استمرار تدفق الدعم إلى كييف، ويبقى دور الولايات المتحدة محورياً لجهة تقديم المساعدات الغربية لأوكرانيا، إلا أن المعارضة لتقديم كميات كبيرة من المساعدات الإضافية تتزايد في أوساط الحزب الجمهوري، مما يحبط حتى الآن طلبات إدارة بايدن للحصول على تمويل جديد.

وللرئيس السابق دونالد ترمب، وهو المنافس الذي يتصدر المتسابقين للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة (في استطلاعات الرأي)، سجل من الانحياز إلى روسيا والنأي بنفسه عن شركاء الولايات المتحدة، بما في ذلك أوكرانيا، وتزيد استطلاعات الرأي التي يتقدم بها ترمب على بايدن في الولايات المتأرجحة الرئيسة من حال عدم اليقين في شأن مسار السياسة الأميركية، وسيؤدي التذبذب في الدعم الأميركي لأوكرانيا إلى زيادة التذبذب في أوروبا، إذ قررت إحدى دول الاتحاد الأوروبي، وهي سلوفاكيا، بالفعل وقف تقديم المساعدات العسكرية لكييف.

كما استحوذ الهجوم الذي شنته "حماس" على إسرائيل في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي والصراع الذي أعقبه في غزة على اهتمام العالم، مما خطف الأضواء من الحرب في أوكرانيا ودفع بها بعيداً من واجهة الأحداث.

ولا تكمن القضية في أن واشنطن مشتتة وحسب، بل إن موارد الجيش الأميركي ليست لامتناهية، كما أن القاعدة الصناعية الدفاعية الأميركية تتمتع أيضاً بقدرة إنتاجية محدودة للغاية، فالولايات المتحدة تعاني ضغوطاً شديدة لأنها تدعم شريكين منخرطين في حربين ساخنتين، ويعلن محللو الدفاع بالفعل أن الاستراتيجية الدفاعية للبلاد مفلسة، كما جاء في دراسة حديثة أجرتها مؤسسة "راند" RAND.

ويرى آخرون أن على الولايات المتحدة تكريس اهتمامها ومواردها للتحديات الاستراتيجية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ولن يكون من السهل سياسياً بالنسبة إلى أوكرانيا أو الغرب أن يواجهوا هذه الحقائق الاستراتيجية المؤرقة، لكن من الأفضل بكثير أن تتبنى كييف ومؤيدوها استراتيجية جديدة تعيد التوازن إلى الغايات والوسائل بدلاً من الاستمرار في المضي على المسار الذي أدى إلى طريق مسدود، والذي قد يقود قبل مرور وقت طويل إلى انحدار حاد في الدعم الغربي لأوكرانيا.

قلب الطاولة على رأس موسكو

ويتعين على واشنطن أيضاً أن تأخذ زمام المبادرة في إطلاق مشاورات مع أوكرانيا والحلفاء الغربيين بهدف إقناع كييف بأن تعرض وقف إطلاق النار مع التحول من الاستراتيجية الهجومية إلى أخرى دفاعية، ولا ينبغي للغرب أن يضغط على أوكرانيا لحملها على التخلي عن استعادة حدودها العام 1991 أو عن اعتبار روسيا مسؤولة عن الموت والدمار اللذين تسبب بهما غزوها، ومع ذلك يجب على واشنطن أن تسعى إلى إقناع الأوكرانيين بأنهم في حاجة إلى اعتماد استراتيجية جديدة لتحقيق هذه الأهداف.

إن وقف إطلاق النار من شأنه أن ينقذ الأرواح ويسمح بالبدء في عملية إعادة البناء الاقتصادي، كما أنه سيمكن أوكرانيا من الاستفادة من الأسلحة الغربية التي ستتلقاها من أجل الاستثمار في أمنها على المدى الطويل بدلاً من استهلاك الأسلحة بصورة سريعة في ميدان معركة وصلت سلفاً إلى طريق مسدود.

إن الشروط الدقيقة لوقف إطلاق النار، أي التوقيت، والموقع الدقيق لخط التماس وإجراءات سحب الأسلحة والقوات وأحكام المراقبة والتنفيذ، يجب أن تتبلور تحت إشراف دولي واسع، ومن المرجح بصورة كبيرة أن يجري ذلك تحت رعاية الأمم المتحدة أو منظمة الأمن والتعاون الأوروبي.

ولن يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ إلا إذا وافقت كل من أوكرانيا وروسيا على شروطه، وامتثال موسكو ليس أمراً مستبعداً تماماً، فلقد تكبدت القوات الروسية خسائر فادحة في ميدان القتال، ومن الواضح أن العمل العدواني الذي قام به الكرملين قد أدى إلى نتائج عكسية، إذ إنه عزز حلف شمال الأطلسي وزاد التماسك بين الحلفاء عبر الأطلسي، كما رسخ إصرار أوكرانيا على تحرير نفسها إلى الأبد من النفوذ الروسي، وربما يغتنم بوتين الفرصة لوضع حد لإراقة الدماء ومحاولة إخراج بلاده من عزلتها.

لكن يبقى من المرجح أن ترفض موسكو قبول اقتراح وقف إطلاق النار، فبوتين ما يزال يخفي أهدافاً توسعية لحربه في أوكرانيا، ويبدو أنه يعتقد أن لدى روسيا قدرة أكبر من أوكرانيا على الصمود في الميدان.

ومما لا شك فيه أنه يتابع عن كثب استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة التي تشير إلى أن عودة ترامب للبيت الأبيض احتمال واقعي، وهي النتيجة التي من شأنها بالتأكيد إضعاف الدعم الأميركي لأوكرانيا إن لم يكن إنهاؤه. وحتى لو كان الكرملين راغباً في تجنب الرفض الصريح لاقتراح وقف إطلاق النار من أجل تجنب الثمن الذي سيدفعه من سمعته بسبب هذا الرفض، فمن الممكن أن يرد بشروط من المؤكد أنها ستكون غير مقبولة بالنسبة إلى أوكرانيا والغرب.

ومع ذلك، ففي النهاية نجد أن التوسط من أجل وقف إطلاق النار بين كييف وموسكو يستحق المحاولة نظراً لما يمكن أن يكشف عنه، وهذا ذو قيمة أكبر من النتائج التي يستطيع أن يحققها فعلاً. وحتى لو كانت روسيا تتجه إلى رفض وقف إطلاق النار المقترح، فمن المنطقي أن تضع كييف عرضاً به على الطاولة، والقيام بهذا من شأنه أن يسمح لأوكرانيا بتسلم زمام المبادرة السياسية وتذكير الرأي العام في الغرب وخارجه بأن هذه الحرب تظل عدواناً روسياً.

إن رفض الكرملين وقف إطلاق النار يمكنه أن يساعد الحكومات الغربية على المضي بتطبيق العقوبات ضد روسيا وتشديدها، وفي مد يد العون لأوكرانيا من أجل ضمان حصولها على دعم عسكري واقتصادي طويل الأمد، وسواء تم التوصل إلى وقف إطلاق النار أم لا، فإن أوكرانيا تحتاج إلى تبني استراتيجية دفاعية بعيداً من استراتيجيتها الهجومية الحالية، إذ إن للنهج الذي تتبعه كييف في الوقت الراهن كلفة مرتفعة وآفاقاً محدودة، وهو ما يضع الأوكرانيين في موقف حرج يطلبون فيه مساعدة غربية مفتوحة من أجل تدعيم جهد حربي تتضاءل فرص نجاحه، وبدلاً من ذلك، ينبغي على أوكرانيا أن تركز على الاحتفاظ بالأراضي التي تسيطر عليها وإعادة بنائها وعكس معادلة الهجوم والدفاع ووضع روسيا في موقف يضطرها إلى تحمل الكلف الباهظة المترتبة على القيام بعمليات هجومية ضد القوات الأوكرانية المتحصنة جيداً، وعلى توسيع نطاق الهجمات الجوية التي تقوم بها الدفاعات، وحتى في حال تحولها إلى استراتيجية دفاعية على طول الخطوط الأمامية، فإن أوكرانيا ستكون قادرة على مواصلة استخدام الأسلحة بعيدة المدى واستغلال الميزات البحرية التي تتمتع بها، ومتابعة العمليات السرية من أجل ضرب المواقع الروسية في المناطق الخلفية وشبه جزيرة القرم، مما سيزيد كلفة الاحتلال، وإذا ظهرت أدلة واضحة على أن القدرة أو الإرادة العسكرية الروسية متعثرة، فإن أوكرانيا ستحتفظ بخيار العودة لاستراتيجية أكثر تمحوراً حول الهجوم.

إن التحول الاستراتيجي على أساس هذه الخطوط العريضة بوسعه أن يقلب الطاولة على روسيا، لأنه يتطلب من قواتها القيام بعمليات هجومية فعالة بالأسلحة المشتركة، وهي عمليات أظهرت حتى الآن أنها غير قادرة على تنفيذها، وفي الوقت نفسه، فإن هذا التحول من شأنه أن ينقذ حياة الأوكرانيين وأموالهم ويقلل حاجاتهم الدفاعية من الغرب، وهو أمر قد يكون ضرورياً إذا انحسر الدعم الأميركي وأُلقي العبء على كاهل أوروبا، ومن الحكمة أن تقوم أوكرانيا برصد الموارد التي تتلقاها لتحقيق أمنها وازدهارها على المدى الطويل بدلاً من إنفاقها في ساحة المعركة من أجل مكاسب ضئيلة.

إن إقناع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والشعب الأوكراني بتغيير المسار لن يكون مهمة سهلة نظراً إلى عدالة قضيتهم ولحجم التضحيات الكبيرة التي قدموها سلفاً، ولكن الحقيقة هي أن ما بدأ كحرب هو ضرورة بالنسبة إلى أوكرانيا، إذ كانت حرب وجود وقد تحول إلى حرب اختيار، أي إلى قتال لاستعادة شبه جزيرة القرم وقسم كبير من منطقة دونباس شرق أوكرانيا، وهذه ليست مجرد حرب لا يمكن الفوز فيها فقط، وإنما هي أيضاً صراع يهدد بخسارة الدعم الغربي مع مرور الوقت.

ومن المنطقي، بالنسبة إلى أوكرانيا، أن تضمن ظهور الجزء الأكبر من البلاد الخاضعة لسيطرة كييف كديمقراطية مزدهرة وآمنة بدلاً من المجازفة بمستقبل البلاد لاستعادة الأراضي التي ما تزال تحت السيطرة الروسية في جهد عسكري ينطوي على مغامرة كبيرة من دون أن يعد بجزاء نفيس في حال نجاحه، وبروز أوكرانيا كدولة ديمقراطية ناجحة ومرنة وقادرة على الدفاع عن نفسها من شأنه أن يشكل هزيمة مدوية للطموح الروسي.

رهان أفضل

إن أصدقاء أوكرانيا في الغرب قادرون، لا بل يتعين عليهم، العمل على تلطيف ما قد يبدو حبة دواء مرة كالعلقم بالنسبة إلى الأوكرانيين، ويتوجب على الولايات المتحدة وبعض أعضاء منظمة حلف شمال الأطلسي (تحالف أصدقاء أوكرانيا) أن يلتزموا ليس فقط بتقديم المساعدات الاقتصادية والعسكرية طويلة الأمد، بل وأن يتعهدوا أيضاً بضمان استقلال أوكرانيا، وستتم صياغة هذا الالتزام على غرار المادة الرابعة من معاهدة حلف شمال الأطلسي التي تنص على إجراء مشاورات فورية كلما تعرضت "وحدة أراضي أي عضو أو استقلاله السياسي أو أمنه للتهديد"، كما أن الاتحاد الأوروبي الذي أعلن مؤخرا عزمه البدء في مفاوضات مع كييف بخصوص انضمامها إليه، ينبغي أن يعمل على التعجيل بالجدول الزمني لعضوية أوكرانيا وأن يعرض عليها ترتيبات خاصة مخففة في الاتحاد الأوروبي في غضون ذلك.

كما ويجب على الحلفاء الغربيين أيضاً، أن يوضحوا أن غالبية العقوبات المفروضة على روسيا ستظل سارية إلى حين جلاء القوات الروسية عن أوكرانيا، وأنهم سيساعدون كييف على استعادة وحدة أراضيها عندما تجلس إلى طاولة المفاوضات.

ومن المحتمل، بدرجة كبيرة، أن تتحسن آفاق وقف إطلاق النار المتفق عليه بصورة متبادلة ومفاوضات المتابعة حول الأراضي بصورة ملحوظة بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة، وإذا كان الفائز ملتزماً بمواصلة التضامن عبر الأطلسي وبذل مزيد من الجهود لضمان أمن أوكرانيا وسيادتها، فلن يكون لدى بوتين أي سبب يدفعه إلى افتراض أن الوقت في مصلحة روسيا. غير أن الانتخابات الأميركية ما تزال على بعد عام واحد وقد تؤدي إلى نتيجة تضع أوكرانيا في مأزق، ولا ينبغي لواشنطن أو كييف أن تقدم هذه المجازفة. تحتاج الولايات المتحدة إلى العمل مع أوكرانيا الآن للتركيز على استراتيجية جديدة تعكس الحقائق العسكرية والسياسية، والقيام بخلاف ذلك يعني المقامرة المتهورة على مستقبل أوكرانيا.



*ريتشارد هاس: هو الرئيس الفخري لمجلس العلاقات الخارجية ومستشار أول في Centerview Partners ومؤلف كتاب "الالتزامات: العادات العشر للمواطنين الصالحين".

*تشارلز كوبشان: زميل أول في مجلس العلاقات الخارجية وأستاذ الشؤون الدولية في جامعة جورج تاون، شغل منصب مدير أول للشؤون الأوروبية في مجلس الأمن القومي خلال إدارة أوباما، وهو مؤلف كتاب "الانعزالية: تاريخ جهود أميركا لحماية نفسها من العالم".

مترجم عن مجلة "فورين أفيرز" حيث نشر في 17 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023







