الأردن يعزي العراق بضحايا حريق عمارة سكنية بأربيل

أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لحكومة وشعب جمهورية العراق الشقيق بضحايا الحريق الذي اندلع في إحدى المباني السكنية في منطقة سوران في محافظة أربيل في إقليم كردستان العراق، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.



وأكدت الوزارة تضامن المملكة مع جمهورية العراق الشقيق، معربةً عن تعازيها لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وقد لقي14 شخصاً على الأقلّ مصرعهم وأصيب 18 آخرين بجروح إثر حادث حريق اندلع بمبنى سكني جامعي يضمّ طلاباً وأساتذة في إقليم كردستان في شمال العراق مساء الجمعة، كما أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية. وكالات



