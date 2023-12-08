نجل ترامب يقر بهزيمة أوكرانيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
صرح دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على شبكة التواصل الاجتماعي "X"، أن أوكرانيا قد هُزمت بالفعل.
وقال نجل ترامب في تغريدة على موقع X "تويتر" سابقا: "لقد خسرت أوكرانيا الحرب منذ فترة، ونحن نبقيهم على أجهزة دعم الحياة (أجهزة التنفس الاصطناعي) بأموال لا نهاية لها".
وشدد على أن الولايات المتحدة لا ينبغي أن ترعى أوكرانيا، لأن ليس لديها فرص لتحقيق النصر، مشيراً إلى أنه إذا كانت دول "الناتو" خائفة من روسيا، فيجب عليهم دعم كييف بمزيد من الأموال، وعدم انتظار ذلك من الولايات المتحدة. وكالات
MENAFN08122023000072011014ID1107562950
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.