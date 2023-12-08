نجل ترامب يقر بهزيمة أوكرانيا

صرح دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على شبكة التواصل الاجتماعي "X"، أن أوكرانيا قد هُزمت بالفعل.



وقال نجل ترامب في تغريدة على موقع X "تويتر" سابقا: "لقد خسرت أوكرانيا الحرب منذ فترة، ونحن نبقيهم على أجهزة دعم الحياة (أجهزة التنفس الاصطناعي) بأموال لا نهاية لها".



وشدد على أن الولايات المتحدة لا ينبغي أن ترعى أوكرانيا، لأن ليس لديها فرص لتحقيق النصر، مشيراً إلى أنه إذا كانت دول "الناتو" خائفة من روسيا، فيجب عليهم دعم كييف بمزيد من الأموال، وعدم انتظار ذلك من الولايات المتحدة. وكالات

