برنامج الأغذية العالمي: لا نستطيع القيام بمهامنا في قطاع غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال برنامج الأغذية العالمي، إنه أصبح من المستحيل إيصال المساعدات إلى قطاع غزة مع تصعيد الاحتلال الإسرائيلي هجماته.
وقال نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي كارل سكاو في بيان بعد زيارة للقطاع الجمعة "مع انهيار القانون والنظام، فإن أي عملية إنسانية ذات جدوى باتت مستحيلة".
وأضاف "مع وصول جزء صغير للغاية من الإمدادات الغذائية اللازمة والغياب الصارخ للوقود وانقطاع أنظمة الاتصالات وانعدام الأمن لموظفينا أو الأشخاص الذين نخدمهم في (مراكز) توزيع المواد الغذائية، لا يمكننا القيام بعملنا". وكالات
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