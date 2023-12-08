برنامج الأغذية العالمي: لا نستطيع القيام بمهامنا في قطاع غزة

قال برنامج الأغذية العالمي، إنه أصبح من المستحيل إيصال المساعدات إلى قطاع غزة مع تصعيد الاحتلال الإسرائيلي هجماته.



وقال نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي كارل سكاو في بيان بعد زيارة للقطاع الجمعة "مع انهيار القانون والنظام، فإن أي عملية إنسانية ذات جدوى باتت مستحيلة".



وأضاف "مع وصول جزء صغير للغاية من الإمدادات الغذائية اللازمة والغياب الصارخ للوقود وانقطاع أنظمة الاتصالات وانعدام الأمن لموظفينا أو الأشخاص الذين نخدمهم في (مراكز) توزيع المواد الغذائية، لا يمكننا القيام بعملنا". وكالات