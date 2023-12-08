عائلة عربية على رأس قائمة أغنى عائلات العالم لعام 2023

نشرت وكالة "بلومبرغ" ترتيبا جديدا لأغنى العائلات في العالم لعام 2023، واحتلت عائلة آل نهيان الحاكمة في أبوظبي المركز الأول بين أغنى العائلات.



ووفقا للتصنيف الذي نشرته الوكالة يوم الجمعة، احتلت عائلة آل نهيان الحاكمة في أبوظبي، والتي يمثلها محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، المركز الأول في تصنيف أغنى العائلات في العالم لعام 2023، وتقدر ثروتها بـ 305 مليارات دولار.



أما المركز الثاني، فقد حصلت عليه عائلة والتون، التي تمتلك سلسلة متاجر "وول مارت" وتقدر "بلومبرغ" ثروتها بنحو 259.7 مليار دولار، وتحتل عائلة هرمس، التي أسست دار الأزياء "هرمس" وما زالت تمتلكها، المركز الثالث في الترتيب بثروة قدرها 150.9 مليار دولار.



وفي المركز الرابع جاءت عائلة مارس المالكة لشركة "مارس" لصناعة الحلويات. واحتلت عائلة آل ثاني، التي تتولى السلطة في قطر، المركز الخامس.



ويشمل التصنيف أيضا الأسرة الحاكمة في السعودية، آل سعود، التي تمتلك 69% من أسهم شركة الإعلام "طومسون رويترز"، وعائلة تومسون، وكذلك عائلة كواندت، التي تمتلك حوالي نصف أسهم شركة "BMW". بالإضافة إلى ذلك، ضمت القائمة عائلة بريتزكر التي تمتلك سلسلة فنادق حياة، وعائلة مولير التي تمتلك سلسلة سوبرماركتات "أوشان".