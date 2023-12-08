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سقوط 4 طائرات مسيّرة قرب مطار أربيل

12/8/2023 11:28:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



سقطت 4 طائرات مسيرة قرب مطار أربيل الدولي في كردستان العراق، فيما انفجرت واحدة خامسة، بحسب شبكة "رووداو" المحلية.


وتحطمت أربع طائرات مسيرة بالقرب من تجمع "سي بيران" في أربيل، على بعد أقل من 500 متر من التجمع السكني، كما أسقطت الدفاعات الجوية إحدى تلك الطائرات المسيرة.


ووقع الحدث في الساعة 11:10 مساء الجمعة بالتوقيت المحلي. وكالات

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