الأردنيون يحيون انتصارات المقاومة بغزة وينددون بالعدوان الصهيوني

محافظات- شهدت مختلف محافظات المملكة مسيرات ووقفات احتجاجية حاشدة، تنديداً ورفضاً للعدوان الصهيوني المتواصل على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، والذي ما يزال يستهدف الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ.

وتخلل المسيرات والوقفات التي رفعت فيها الأعلام الأردنية والفلسطينية هتافات تحيي صمود المقاومة، وتندد بالصمت العربي والدولي تجاه استمرار عدوان همجي ومجازر يرتكبها جيش الاحتلال بحق الأشقاء في غزة والضفة الغربية.

ودعا المشاركون إلى ضرورة وقف فوري للعدوان على غزة واعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني، منددين بازدواجية المعايير الدولية تجاه القضية الفلسطينية، مثلما طالبوا بإلغاء جميع المعاهدات مع الكيان الذي يشن أشرس هجوم على الأرض والإنسان.

وثمنوا الجهود الكبيرة التي يبذلها ويقودها جلالة الملك عبد الله الثاني، وعلى مختلف المستويات، للدفاع عن القضية الفلسطينية، مشددين على وقوفهم خلف القيادة الهاشمية الحكيمة في مساندة الشعب الفلسطيني ودعم قضيته العادلة واستعادة حقوقه الشرعية.

وفي الكرك، نظمت فاعليات حزبية ونقابية وشعبية وقفة للتضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الصهيوني المستمر، الذي يستهدف الشعب الفلسطيني كله، وتعبيرا عن رفض ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة من حرب إبادة، مطالبين بموقف رسمي عربي موحد تجاه الحكومات الغربية الداعمة للكيان الصهيوني.

وشارك بالوقفة التي أقيمت في ميدان صلاح الدين الأيوبي بوسط المدينة مئات المواطنين، ورفعت الأعلام الأردنية والفلسطينية والشعارات التي تعبر عن موقف الأردن المساند للشعب الفلسطيني.

وأكد المشاركون ضرورة مساندة الأشقاء الفلسطينيين بكل وسائل وأشكال الدعم، وعدم اقتصار الدعم على الخطابات ورفع الشعارات في وقت يقتل فيه يوميا مئات الأطفال والنساء والشيوخ.

وطالب المشاركون، الحكومات العربية، باتخاذ موقف حازم وحاسم بديلا عن خطابات التضامن، والعمل على مقاطعة كل الدول والحكومات الغربية التي تساند الكيان الصهيوني في عدوانه، ناهيك عن قطع كل أشكال العلاقات العربية مع دولة الاحتلال، وطرد سفراء الدول التي تدعم العدوان الصهيوني.

وشارك أبناء مدينة معان بوقفة تضامنية حاشدة، بعد صلاة الجمعة، للتعبير عن دعمهم للمقاومة الفلسطينية الباسلة، ورفضا للعدوان الصهيوني والمجازر اليومية المرتكبة بحق الأطفال والنساء والشيوخ.

وحيا المشاركون، في الوقفة التضامنية التي شاركت فيها مختلف القوى الشعبية والشبابية والحزبية والنقابية، صمود أهالي غزة في وجه العدوان الصهيوني المتواصل على القطاع المحاصر.

وردد المشاركون في الوقفة التي دعت إليها فاعليات شعبية في المدينة، الشعارات المنددة والهتافات المعادية للعدوان الصهيوني والأميركي والانتهاكات التي ترتكب بحق أطفال وشيوخ ونساء فلسطين المحتلة.

ووجه المشاركون التحية للمقاومين الفلسطينيين الذين ما يزالون زالوا "يسطرون أروع الملاحم البطولية في عملية طوفان الأقصى دفاعا عن الأرض والمقدسات وعلى طريق تحرير فلسطين".

وهتف المشاركون بشعارات النصر والتضامن مع الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، وشعارات تدين المواقف المساندة للاحتلال والعجز العربي والإسلامي في فرض وقف تام لإطلاق النار.

وألقى عدد من المشاركين بالوقفة كلمات، أكدوا فيها مباركة عمليات محور المقاومة ضد الكيان الصهيوني ودعمها بالمال والسلاح والمقاتلين لتحرير فلسطين، ووضع حد لصلف وغطرسة المحتل الصهيوني الغاشم.

وقالوا إن أميركا هي الدولة الوحيدة في العالم التي تستطيع القول للكيان الصهيوني وحكومته المتوحشة كفى قتلا وعدوانا ومذابح ضد الشعب الفلسطيني، لكنها ووسط التخاذل العربي والإسلامي لا تريد للعدوان أن يتوقف، بل تزيد سعاره وتفتح مستودعاتها العسكرية لدعم الكيان الغاصب، بما يريد من أسلحة وذخائر لقتل الشعب الفلسطيني.

وطالبوا المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ موقف حقيقي لوقف فوري للحرب الصهيونية على القطاع، وحماية المدنيين.

كما طالب المشاركون بموقف عربي وإسلامي موحد، لنصرة فلسطين وردع الكيان الغاصب وكبح الجرائم التي يمارسها والعمل ضمن مسار دعم المقاومة في غزة ورفع مظلومية ومعاناة الشعب الفلسطيني.

وحذروا من مخططات الاحتلال الرامية لتهجير أهالي قطاع غزة، وبالتالي تهجير أهالي الضفة الغربية سعيا لإقامة مشروع الاحتلال التوسعي على حساب الدول العربية، مطالبين الدول العربية بالعمل على التصدي لهذه الخطط والمشاريع الإسرائيلية.

وفي مادبا، نظمت فاعليات شعبية وشبابية مسيرة انطلقت بعد صلاة الجمعة من مسجد مخيم مادبا، وجابت شوارع المخيم وانتهت بالساحة الرئيسية.

وأكد المشاركون مواصلة نصرة الشعب الفلسطيني ضد العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة.

وندد المشاركون بالعدوان والقصف المتواصل على غزة ومحيطها، والذي أودى بحياة آلاف الشهداء، معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ.

وطالبوا دعاة السلام والمنظمات الحقوقية ومجلس الأمن والجامعة العربية والمجتمع الدولي وكافة الضمائر الحية، بالضغط على دولة الاحتلال لوقف عدوانها على غزة الذي يشكل اختراقاً للمعاني الإنسانية والإبادة الجماعية يرتكبها جيش الاحتلال بحق الشعب الأعزل، منذ أكثر من 62 يوماً.

وهتف المشاركون بشعارات مؤيدة ومناصرة لغزة وللمقاومة، مطالبين بوقف العمليات العسكرية التي يقوم بها الاحتلال على القطاع.

كما أكدوا الموقف الأردني الرسمي والشعبي الداعم والمساند للأشقاء الفلسطينيين، مرددين هتافات "بالروح بالدم نفديك يا فلسطين"، "بالروح بالدم نفديك يا غزة العزة"، "بالروح بالدم نفديك يا أقصى".

وفي إربد، ندد مشاركون في مسيرة حاشدة انطلقت عقب صلاة الجمعة، بالدعم الغربي للاحتلال واستمراره بعدوانه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ودان المشاركون في المسيرة التي انطلقت من المسجد الهاشمي بإربد، بدعوة من الحركة الإسلامية والملتقى الوطني لدعم المقاومة، نصرة لغزة، استمرار الصمت العربي في ظل الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني دون قدرتهم حتى على إدخال مساعدات إنسانية للقطاع.

وتأتي المسيرة الجماهيرية الحاشدة، ضمن سلسلة فعاليات "طوفان الأردن"، تحت عنوان "أميركا رأس الإرهاب".

وندد متحدثون بالمسيرة الانحياز الأميركي لدولة الاحتلال، ومشاركتها بالعدوان ضد الآمنين والأبرياء والمدنيين، سواء من خلال القتال المباشر، أو إمدادهم بالسلاح.

ورفع المشاركون في المسيرة، شعارات تحيي المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وتثمن انتصاراتهم على الاحتلال الذي يستخدم أحدث الأسلحة للبطش بالمدنيين والأبرياء.

وحذروا من مخططات الاحتلال الرامية لتهجير أهالي قطاع غزة، وبالتالي تهجير أهالي الضفة الغربية سعيا لإقامة مشروع الاحتلال التوسعي.

وطالبوا الدول العربية بالعمل على وقف هذا المخطط الصهيوني، داعين إلى دعم المقاومة لإفشال مخططات الصهاينة في تهجير الفلسطينيين عن أرضهم.

وعبرت الفاعليات النقابية والحزبية والمجتمعية في العقبة، عن رفضها لعدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، مؤكدة تضامنها مع الشعب الفلسطيني وصموده أمام الاعتداءات الصهيونية، وحرب الإبادة الجماعية التي أسقطت أكثر من 17 ألف شهيد معظمهم من الأطفال والنساء وأكثر من 65 ألف جريح.

ولوح المشاركون بالأعلام الأردنية والفلسطينية، متوشحين بالكوفية وصور لشهداء أطفال غزة.

وأكد المتحدثون في الوقفة، أن استمرار جيش الاحتلال عدوانه الهمجي على أهلنا في قطاع غزة ما هو إلا دلالة على عجزه عن تحقيق أي إنجاز لإسكات داخله المضطرب، معتبرين أن الاحتلال الهش فقد صوابه باستهدافه كل مقومات الحياة في غزة والمدنيين العزل وأجبرهم على النزوح إلى مناطق استهدفها بالقصف ليوقع أكبر عدد ممكن من الشهداء.

وبين المشاركون أن المشروع الاستعماري الصهيوني يجب أن يتوقف الآن، لأنه لا يؤدي إلا إلى زيادة دائرة العنف والقمع للفلسطينيين، إضافة إلى اتساع دائرة الحرب في سيناريوهات مقبلة سيكون أثرها كبير على المنطقة، معتبرين أميركا شريكة في الحرب على غزة، واصفين الرئيس الأميركي جو بايدن بمجرم الحرب، داعين إلى محاكمته أمام المحاكم الدولية والمحلية.

وشددوا على ضرورة عدم الاكتفاء بقطع العلاقات و إلغاء الاتفاقيات مع العدو، مؤكدين أن هذا الكيان يظهر حجم الحقد الذي يكنه تجاه العرب والمسلمين، وكشف عن مخططاته لتهجير الأهل في فلسطين الذي يشكل اختراقا للمعاني الإنسانية وتعديا صريحا على الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

وطالب المشاركون، المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية، بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات السافرة ضد الشعب الفلسطيني، مشددين على دعمهم المتواصل ووقوفهم مع الحق الفلسطيني حتى تحقيق نصرهم وحقوقهم المشروعة بإقامة دولتهم الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدين موقف القيادة الهاشمية الثابت والحكومة الأردنية وكافة أطياف المجتمع الأردني المتامسك حيال القضية الفلسطينية.













