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علماء يكشفون أثر بذور الكتان في الوقاية من سرطان الثدي

12/8/2023 11:22:34 PM
(MENAFN- Al Watan) في بحث علمي جديد، وجد علماء كنديون أن بذور الكتان ومركبات الليغنان الموجودة فيها بكثرة قد تقي من الإصابة بسرطان الثدي. وكثيرًا ما يحذر الأطباء وخبراء التغذية من أن الأغذية المعالجة بشكل كبير وأن اتباع نظام غذائي غني باللحوم قد يسبب السرطان. لكن، في الوقت ذاته، بدأت البحوث تُظهر أن هناك أغذية يمكنها أيضًا أن تقينا شر هذا المرض. هذه البحوث تناولت بالأخص مرض سرطان الثدي، والذي يصيب سنويًا حوالي ربع مليون شخص ويؤدي إلى وفاة أكثر من 42 ألف شخص في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها. الإصابة بهذا المرض الخبيث لها عوامل بيئية ووراثية، لكن نمط الحياة والتغذية ممكن أن يكون لها أثر أيضا.
وأظهرت دراسات سابقة وجود علاقة بين استهلاك مركب ليفي موجود في العديد من الأطعمة النباتية وانخفاض معدل الوفيات بسرطان الثدي لدى النساء بعد انقطاع الطمث. الحديث هنا يدور عن اللينغان، وهي مركبات كيميائية موجودة بشكل طبيعي في النباتات، وبالأخص في بذور الكتان. ولكن الأسس الجزيئية لهذه العلاقة لم تكن معروفة حتى الآن.
في دراسة نشرت في مجلة Microbiology Spectrum، قد يكون علماء من جامعة تورنتو الكندية قد حلو هذا اللغز. فالرابط المفقود هنا هو الميكروبيوم المعوي. فأجسامنا مليئة بالبكتيريا التي تلعب دورًا جوهريا في صحتنا الجسدية والعقلية، وتعرف باسم الميكروبيوم، والذي يتركز بالأخص في الأمعاء. تتغذى هذه البكتيريا على الطعام الذي نتناوله وتساعدنا على هضم المركبات التي لا يمكننا تفكيكها بمفردنا. وهي بدورها تنتج مجموعة من جزيئات الجديدة ثبت أنها تؤدي دورًا في نظام جسمنا، بدءًا من شهيتنا وحتى صحتنا الذهنية.
تعديل النظام الغذائي
وتقول جينيفر أوشتونغ، الأستاذة المساعدة في قسم علوم وتكنولوجيا الأغذية بجامعة نبراسكا، لينكولن، والتي نسقت مراجعة ورقة البحث:“تلعب الكائنات الحية الدقيقة في الجهاز الهضمي دورًا مهمًا في تعديل العديد من مكونات نظامنا الغذائي للتأثير على صحة الإنسان”. ومن بين مهمات عدّة، يسهم الميكروبيوم في الأمعاء في هضم القشور الغذائية. لذا قام فريق تورونتو بالبحث في كيفية تأثير إضافة قشور بذور الكتان على الميكروبيوم لدى إناث الفئران صغيرة العمر، وكيف يمكن أن يرتبط ذلك بتطور سرطان الثدي.
وعلى وجه التحديد، وجدوا أن القشور تبدو مرتبطة بنشاط جزيئات تنظيمية صغيرة تسمى miRNA. وتتابع الباحثة جينيفر أوشتونغ:“لقد وجدنا ارتباطات بين الأنظمة الغذائية الغنية ببذور الكتان، وتكوين الكائنات الحية الدقيقة في القولون، وأشكال جزيئات miRNA في الغدة الثديية التي تنظم العديد من المسارات، بما في ذلك تلك المرتبطة بتطور السرطان”.
أفق جديد للعلاج والوقاية
في الدراسة، تبين أن قشور بذور الكتان تغيّر العلاقة بين الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء و microRNAs في الغدة الثديية، والتي تنظم الجينات المشاركة في نمو خلايا سرطان الثدي وهجرتها.“إذا تأكدت هذه النتائج، فإن الكائنات الحية الدقيقة تصبح هدفًا جديدًا للوقاية من سرطان الثدي بواسطة التدخل الغذائي”، حسب إيلينا كوميلي، الأستاذة في جامعة تورونتو، التي شاركت في كتابة البحث: هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم هذه الآليات بشكل كامل. لكن هذه النتائج مشجعة وتفتح أفقا جديدا لعلاج السرطان والوقاية منه في المستقبل.

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