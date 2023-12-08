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60 مليون ريال جوائز كأس العلا للصقور

12/8/2023 11:22:33 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن نادي الصقور السعودي بالشراكة مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عن مسارات كأس العلا للصقور 2023، الذي يقام خلال الفترة من 28 ديسمبر الجاري وحتى 5 يناير المقبل في محافظة العلا، وخصص له جوائز بقيمة 60 مليون ريال.
وبين النادي أن كأس العلا للصقور يشتمل على 4 مسارات ضمن مسابقتي الملواح والمزاين، حيث سيتم تخصيص المسار الأول للمشاركين عبر 12 شوطاً للمُلاك المحليين، فيما يشارك في المسار الثاني الصقور الحاصلة على أفضل توقيت زمني في الأشواط التأهيلية بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2023، بواقع 10 صقور عن كل شوط، وذلك ضمن 48 شوطاً؛ منها 36 شوطاً موزعة على المشاركين المحليين بواقع 12 شوطاً للمُلاك المحليين، ومثلها للمُلاك المحليين مفتوح، و12 شوطاً للمحترفين المحليين، إلى جانب ستة أشواط للمُلاك الدوليين ومثلها المحترفين الدوليين.
وينقسم المسار الثالث إلى 6 أشواط للنخبة؛ تتضمن فئات (حر فرخ – شاهين فرخ) و (جير بيور فرخ – قرموشة جير فرخ) و (جير شاهين فرخ- تبع جير فرخ)، ثلاثة منها للمحليين ويشارك فيها الصقور الفائزة بالمركز الأول في نهائيات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2023، والمسار الثاني بكأس العلا، و3 أشواط للدوليين بمشاركة 36 من الصقور الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في نهائيات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، فيما سيتم تخصيص المسار الرابع لمسابقة المزاين، ويتضمن 6 أشواط للمحليين.
وتبلغ قيمة جوائز المسار الأول في كأس العلا للصقور 4.320.000 ريال يتم توزيعها على الفائزين بالمراكز العشرة الأولى في كل شوط، وتصل قيمة جوائز المسار الثاني إلى 34.260.000 ريال، وتُمنح للحاصلين على المراكز العشرة الأولى في كل شوط، فيما تم تحديد قيمة جوائز المسار الثالث بـ 10.500.000 ريال، يتم توزيعها على الفائزين بالمراكز الخمسة الأولى في كل شوط لأشواط المحليين والفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في أشواط الدوليين، فيما تبلغ قيمة جوائز المسار الرابع 10.200.000 ريال وهي مخصصة لأشواط المزاين.

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