جامعتي ساو باولو والشارقة توقعان مذكرة تفاهم حول COP30

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))...

الشارقة – وقعت كل من جامعتي ساو باولو والشارقة، يوم الاربعاء 07 كانون الأول/ديسمبر على مذكرة تفاهم أكاديمية حول تبادل المعرفة والخبرات والأبحاث، وتبادل الأساتذة والطلاب والباحثين في مجال الاستدامة. كما ضمت هذه الاتفاقية التي وُقِعَتْ في مقر جامعة الشارقة، الغرفة التجارية العربية البرازيلية، والتي بدورها ستعمل على تسهيل الأعمال بين الجامعتين.

وإضافة لتوقيع مذكرة التفاهم، نظمت جامعة الشارقة فعالية بعنوان“الحوار الاستراتيجي حول أجندة التغير المناخي- حلول مبنية على أسس الطبيعة وتنفيذ سوق الكربون” وهو ثمرة الجهود المشتركة التي بذلتها كل من جامعتي ساو باولو والشارقة بدعم من الغرفة التجارية العربية البرازيلية ونقابة المحاميين في ولاية ساو باولو.

وقال مدير مكتب العلاقات الدولية مع شركاء جامعة الشارقة، البروفيسور عبد العزيز سفياني:” إن هذا الاتفاق هام جداّ من أجل تسهيل الأبحاث حول المسائل المتعلقة بالتغير المناخي وتحول الطاقة، وكذلك تبادل الباحثين والطلاب بين الجامعات”. ووفقاً له، إن مذكرة التفاهم هذه تمتد لفترة خمس سنوات والفكرة هي الترويج المشترك لورشات العمل وبرامج التنقل، بالاضافة لتسهيل التبادل بين الجامعات كي يعملا معاً.

وتحدثت الأستاذة في كلية الحقوق والمشرفة على الإدارة البيئية في جامعة ساو باولو، باتريسيا ايغليسياس، حول أهمية مذكرة التفاهم الموقعة قائلة:” نعي جيداً مدى أهمية هذا التعاون مع جامعة الشارقة لأننا نريد القيام بعمل مشترك حول مؤتمر تغير المناخ COP30 في العام 2025، وما يمكننا تقديمه من المساهمات حتى ذلك الحين والعكس صحيح. هنا لدينا منطقة قوية من ناحية الطاقة، وهم يبحثون كثيراً في مسائل التقنيات الحديثة، وعلى الرغم من أنه وقود أحفوري أكثر ، فإننا نحاول أيضا إدخاله في جدول أعمال الاستدامة لدينا“.

وأفادت ايغليسياس بأن لدى جامعة ساو بالو الكثير من الأبحاث ومن ضمنها الهيدروجين الأخضر، وأن هناك أوجه تآزر مع جامعة الشارقة، حيث قالت:“الفكرة الآن هي وضع أساتذة كل من هذه المدارس ليتحدثوا ويبحثوا أين يمكننا تبادل الباحثين والطلاب والأساتذة، سواء من الامارات إلى البرازيل أو من البرازيل إلى هنا، بحيث يمكننا التقدم أكثر في هذه الاعمال، دائماً في مجال الاستدامة”.

إن صلاحية هذه الاتفاقية مبدأياً خمس سناوت، ولكن عمليات التاسليم الاولى ستكون بعد عامين من الآن قبل انطلاق COP30. وأضافت ايغليسياس:“أعتقد أنه من المهم تعزيز مشاركة الغرفة التجارية العربية البرازيلية، لأن رئيس جامعة ساو باولو، البروفيسور كارلوس كارلوتي، يدرك أن الجامعة لا يمكنها الاستمرار في البحث من الناحية النظرية فقط، وأنه يتعين علينا المساعدة في حل المشكلات المتعلقة بالسياسة العامة، والغرفة تقوم بعملية الربط مع النشاط الخاص ويمكنها تقديم هذه المساهمات”.

وقال رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية، السفير أوسمار شحفي، في افتتاح الحدث، إن ظاهرة الاحتباس الحراري قضية حاسمة لمجتمعاتنا، وخاصة بالنسبة للبلدان النامية.“تمثل الشراكة الرسمية بين الجامعتين المشهورتين جهداً مشتركاً مهما لمعالجة هذه القضية. معاً يمكن للمؤسستين الجمع بين المعرفة والموارد لتطوير البحوث والممارسات التي تدفع تطوير الحلول القائمة على الطبيعة والمساهمة في النقاش العالمي حول تنفيذ سوق الكربون”.

بالنسبة للسفير شحفي، يعد التعاون الدولي ضرورياً لمواجهة تحديات المناخ ، وبالإضافة إلى الإجراءات الحكومية، يلعب التقارب بين الأوساط الأكاديمية وقطاع الأعمال دوراً حاسماً في الانتقال إلى اقتصاد خال من الكربون. وذكر أن“الغرفة العربية البرازيلية ترغب في لعب دور تسهيلي أو تيسيري من خلال تعزيز الحوار والتعاون بين الجامعات والشركات المهتمة بتبني عمليات وممارسات أكثر استدامة”.





برونا غارسيا / ANBA

مناقشات جارية في مقر جامعة الشارقة

وأضاف:“إن التعاون بين المؤسسات الأكاديمية من مختلف المناطق الجغرافية والثقافات يثري البحث والتطوير من خلال الجمع بين وجهات النظر المتنوعة. إن تبادل الخبرات بين جامعتي الشارقة وساو باولو لا يمكن أن يعزز التميز الأكاديمي فحسب، بل يساهم أيضا في تدريب جيل من المهنيين القادرين على التعامل مع التحديات المعقدة المتعلقة بتغير المناخ”.

ووفقا للسفير شحفي، فبالإضافة إلى التقدم المحرز في تحديد المشاكل والإجراءات المترتبة على ذلك التي يتعين اتخاذها، من الضروري إيجاد حلول اقتصادية قابلة للتطبيق لإزالة الكربون، والتي تشجع على تنفيذ استراتيجيات الحفاظ على الطبيعة والتخفيف من انبعاثات الكربون في جميع أنحاء العالم. وقال“ينبغي إيلاء اهتمام خاص لوضع البلدان الأكثر ضعفاً أو الأقل استعدادا لمواجهة هذه التحديات”.

ومن المتوقع أنه بحلول العام 2025، عندما سيعقد COP30 في بيليم دو بارا ، البرازيل، سيتمكن الطرفان من تقديم ومناقشة ثمارهما من حيث مقترحات السياسة العامة والمبادرات الخاصة وبرامج التمويل والتعاون الدولي.





حوارات

جمع الحدث في جامعة الشارقة حوالي 60 شخصاً، معظمهم من البرازيل والإمارات العربية المتحدة، من القطاعين العام والخاص والأوساط الأكاديمية. أما من جامعة الشارقة، فحضر كل من نائب مدير الجامعة للبحث العلمي والدراسات العليا البروفيسور معمر بالطيب، ومدير معهد البحوث للعلوم والهندسة البروفيسور عبد الله شنابلة ورئيس قسم تمويل البحوث البروفيسور شوقي غنيني رئيس الجامعة حامد النعيمي، والأستاذ الدكتور علي علي القبلاوي من قسم الأحياء التطبيقية في كلية العلوم بجامعة الشارقة.

أما من ساو باولو، فحضرت رئيسة المجلس البيئي لنقابة المحامين في ولاية ساو باولو روزا راموس، وعميد جامعة ساو باولو البروفيسور كارلوس جيلبرتو كارلوتي جونيور، والبروفيسور كارلوس إدواردو بيليغرينو سيري، منسق مركز دراسات الكربون في الزراعة الاستوائية التابع لجامعة ساو بالو.

ومن ضمن المواضيع التي تمت مناقشتها خلال هذه الحدث، أفضل الممارسات والسياسات العامة التي يمكن تنفيذها في أمريكيا اللاتينية والدول العربية. وكان قد شارك في جلسة الحوار هذه اينياس جافيير دي اوليفيرا جونيور، الباحث في مسار التغيرات المناخية والدكتور في جامعة مونتريال والباحث في نواة دراسات المحاكم الدولية (NETI-USP)، وفرناندا منديز أستاذة ومستشارة في هيئة الإشراف على الإدارة البيئية في جامعة ساو باولو، وديفيد كاناسا المدير التنفيذي لـ Reservas Votorantim، وغيليرمي بياي فيليزولا سكرتير الزراعة في ولاية ساو باولو، والكتور جيمز أرودا رئيس أبحاث النحل في مركز أبحاث الفجيرة.

Bruna Garcia/ANBA