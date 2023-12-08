قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس
التاريخ
12/8/2023 10:10:04 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مراسل الجزيرة باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.
وكان المراسل أفاد باقتحام قوات الاحتلال مناطق في مدينتي الخليل وسلفيت وبلدة الخضر غرب بيت لحم، في حين ذكرت مصادر فلسطينية أن شابا أصيب بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية المزرعة الغربية شمال رام الله.
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