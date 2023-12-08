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قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس

12/8/2023 10:10:04 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مراسل الجزيرة باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.


وكان المراسل أفاد باقتحام قوات الاحتلال مناطق في مدينتي الخليل وسلفيت وبلدة الخضر غرب بيت لحم، في حين ذكرت مصادر فلسطينية أن شابا أصيب بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية المزرعة الغربية شمال رام الله.


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