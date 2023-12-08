حملة اعتقالات إسرائيلية واسعة في غزة

شنّ الجيش الإسرائيلي، أول من أمس، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من قطاع غزة، أبرزها: بيت لاهيا، وخانيونس، وجباليا، ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية صوراً، ومقاطع، تظهر عدداً كبيراً من الفلسطينيين، وهم مجردون من أغلب ملابسهم، خلال عمليات اعتقال عشوائية بحجة ((التأكد من نشاطهم)).

ونشرت صحيفة ((يديعوت أحرونوت))، الإسرائيلية، صوراً، ومقاطع مرئية، نقلاً عن الجيش الإسرائيلي، لعدد كبير من الفلسطينيين، ، يتكدسون في شاحنة لنقلهم إلى جهة مجهولة، لم تسمها الصحيفة. كما أظهرت المقاطع المصورة لحظات الاعتقال لعدد كبير من الفلسطينيين، وهم على الأرض، وسط حصار من جنود إسرائيليين.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن قوات الجيش اعتقلت عشرات الفلسطينيين، خلال تقدمها للسيطرة على الجزء الشمالي للقطاع، زاعمة أن ((بعضهم سلم نفسه طوعاً))، وذلك للتحقق مما إذا كانوا ينتمون إلى حركة ((حماس))، أو نشطاء فيها.

إلى ذلك، قال فلسطينيون، إنهم تعرفوا على أقارب لهم في الصور المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، وأكدوا بالنفي أن تكون لأقاربهم أي صلات بـ((حماس))، أو أي جماعة مسلحة أخرى.

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