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نكهة المسابقات

12/8/2023 8:17:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) } ‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تنتعش‭ ‬مسابقتنا‭ ‬الكبرى‭ (‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭)‬؛‭ ‬إلا‭ ‬بوجود‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭ ‬منافسا‭ ‬على‭ ‬المراكز‭ ‬الاولى،‭ ‬شاء‭ ‬من‭ ‬شاء‭ ‬وأبى‭ ‬من‭ ‬أبى،‭ ‬لأنه‭ ‬الوحيد‭ ‬القادر‭ ‬على‭ ‬جلب‭ ‬الجماهير‭ ‬للمسابقة،‭ ‬فجماهيره‭ ‬تتولد‭ ‬حبه‭ ‬جيلا‭ ‬بعد‭ ‬جيل،‭ ‬وأعتقد‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬الفرق‭ ‬تؤمن‭ ‬بذلك‭.‬


} ‭ ‬وهذا‭ ‬الواقع‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬نقرأه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المدرجات؛‭ ‬فحين‭ ‬يلعب‭ ‬المحرق‭ ‬وهو‭ ‬منافس‭ ‬على‭ ‬القمة،‭ ‬نرى‭ ‬ان‭ ‬جماهيره‭ ‬تزحف‭ ‬خلفه‭ ‬بالآلاف،‭ ‬ولكن‭ ‬حين‭ ‬يتراجع‭ ‬بنتائجه‭ ‬ومراكزه‭ ‬فهي‭ ‬أيضا‭ ‬تجعل‭ ‬المدرجات‭ ‬أاقل‭ ‬حضورا؛‭ ‬وإن‭ ‬لم‭ ‬نكن‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة،‭ ‬لأنه‭ ‬يفترض‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الحضور‭ ‬خلف‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ (‬المرة‭) ‬و‭(‬الحلوة‭)!‬


} ‭ ‬نعرف‭ ‬ان‭ ‬الجماهير‭ ‬لدينا‭ ‬عاطفية،‭ ‬وتتأثر‭ ‬بالنتائج‭ ‬لكنها‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬المحرق‭ ‬يفترض‭ ‬الا‭ ‬تكون‭ ‬كذلك،‭ ‬لأنها‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬لها‭ ‬رابطتها‭ (‬المستقلة‭) ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬نفسها‭ ‬بنفسها،‭ ‬كحال‭ ‬روابط‭ ‬المشجعين‭ ‬للأندية‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬ففي‭ ‬مباريات‭ ‬فرقها‭ ‬لا‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬دعوات،‭ ‬ان‭ ‬تقدمت‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬او‭ ‬تأخرت‭.‬


} ‭ ‬حتى‭ ‬مع‭ ‬التمدد‭ ‬العمراني‭ ‬فإن‭ ‬هذه‭ ‬الجماهير‭ ‬كانت‭ ‬تتعنى‭ ‬الحضور؛‭ ‬ولا‭ ‬يتعبها‭ ‬ان‭ ‬تمشي‭ ‬مسافات‭ ‬لحضور‭ ‬مباريات‭ ‬الفريق‭ ‬لان‭ ‬العشق‭ ‬نابع‭ ‬من‭ ‬القلب،‭ ‬واعتقد‭ ‬أن‭ ‬كثافة‭ ‬حضورها‭ ‬سيعزز‭ ‬من‭ ‬عودة‭ ‬فريقها‭ ‬للمنافسة؛‭ ‬والتي‭ ‬لا‭ ‬تحلو‭ ‬من‭ ‬غيره‭ ‬وبهما‭ (‬الفريق‭ ‬والجماهير‭) ‬ستنتعش‭ ‬المسابقة‭ ‬فنيا‭ ‬وحضورا‭.‬


} المؤشرات‭ ‬تقول‭ ‬ان‭ ‬الدوري‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬ينتعش؛‭ ‬مع‭ ‬عودة‭ ‬القطب‭ ‬الاخر‭ (‬الاهلي‭) ‬للمنافسة‭ ‬وتصدره‭ ‬قائمة‭ ‬الترتيب،‭ ‬وهذا‭ ‬سيشعل‭ (‬غيرة‭) ‬القطب‭ ‬الاول‭ (‬المحرق‭) ‬للعودة‭ ‬الى‭ ‬مكانه‭ ‬الطبيعي،‭ ‬فعلى‭ ‬الاقل‭ ‬حين‭ ‬يعودان‭ ‬للتسابق،‭ ‬فإن‭ ‬جماهيرهما‭ ‬ستكون‭ ‬مؤثرة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المباريات،‭ ‬وستشعل‭ ‬منافسة‭ ‬حقيقية‭.‬


} ‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬سابقة‭ ‬من‭ ‬عمر‭ ‬مسابقاتنا‭ ‬نجحت‭ (‬العلاقات‭ ‬العامة‭ ‬والاعلام‭) ‬ببيت‭ ‬الكرة‭ ‬في‭ ‬اشعال‭ ‬منافسة‭ ‬قوية‭ ‬بين‭ ‬روابط‭ ‬المشجعين‭ ‬في‭ ‬الاندية؛‭ ‬حين‭ ‬خصصت‭ ‬جوائز‭ ‬للروابط‭ ‬الأفضل‭ (‬حضورا‭ ‬وتميزا‭)‬،‭ ‬وان‭ ‬اقتصر‭ ‬على‭ ‬اغلى‭ ‬الكؤوس‭ ‬وهو‭ ‬نجاح‭ ‬قرأناه‭ ‬في‭ ‬طرائق‭ ‬التشجيع،‭ ‬وفي‭ ‬تعدد‭ ‬اللافتات‭ ‬والاعلام‭.‬


} ‭ ‬باعتقادي‭ ‬ان‭ ‬بيت‭ ‬الكرة‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يستعيد‭ ‬هذه‭ (‬المبادرة‭)‬؛‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬اكتساب‭ (‬انستغرامه‭) ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المتابعين؛‭ ‬فذلك‭ ‬لن‭ ‬يحول‭ ‬المدرجات‭ ‬مهرجانات‭ ‬جماهيرية،‭ ‬عكس‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬خصص‭ ‬مبادرات‭ ‬تنافسية‭ ‬بين‭ ‬جماهير‭ ‬الاندية‭ ‬بجوائز‭ ‬مغرية‭ ‬أثناء‭ ‬جولات‭ ‬الدوري‭ ‬وأغلى‭ ‬الكؤوس؛‭ ‬لناحية‭ ‬الحضور‭ ‬وفنون‭ ‬التشجيع‭.‬

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