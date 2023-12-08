أبرز تطورات اليوم الـ63 من العدوان الإسرائيلي على غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - في اليوم الـ63 من العدوان الإسرائيلي على غزة، كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف المناطق السكنية بالقطاع، وارتكب مجازر جديدة استشهد فيها العشرات في رفح وخانيونس ومدينة غزة وجباليا.وقد أكدت وزارة الصحة بغزة أن الحصيلة الإجمالية لشهداء العدوان الإسرائيلي تجاوزت 17 ألفا، وأن عدد المصابين ارتفع إلى أكثر من 46 ألفا، غالبيتهم نساء وأطفال.وأقر جيش الاحتلال بمقتل ضابطين خلال المعارك الدائرة مع المقاومة في شمال وجنوب القطاع، كما أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مقتل جندي أسير خلال محاولة إسرائيلية "فاشلة" لاستعادته.مئات الشهداءوواصل الجيش الإسرائيلي غاراته المكثفة على مختلف أنحاء القطاع، وأعلن أنه "ضرب 450 هدفا" في غزة في عمليات برية وجوية وبحرية، ما أسفر عن سقوط العديد من الشهداء والجرحى.وذكرت وزارة الصحة بغزة أن المستشفيات استقبلت خلال الساعات الماضية 313 شهيدا و558 مصابا، وأوضحت أن عددا كبيرا من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات.عمليات القساممن جهتها أعلنت كتائب عز الدين القسام أنها دمرت 21 آلية كليا أو جزئيا بكافة محاور القتال في قطاع غزة خلال 24 ساعة، خاصة في حي الشجاعية ومنطقة الشيخ رضوان وشرق مدينة خان يونس.واعترف جيش الاحتلال بمقتل ضابطين آخرين في معارك وصفت بالضارية بشمال وجنوب غزة، ليرتفع عدد قتلاه إلى 94 منذ بداية العملية البرية في 27 أكتوبر الماضي، و418 منذ بدء عملية طوفان الأقصى.مقتل أسير إسرائيليوأعلنت كتائب عز الدين القسام مقتل أحد الجنود الإسرائيليين الأسرى لديها في غزة خلال محاولة فاشلة لجيش الاحتلال للوصول إليه واستعادته.



وقالت كتائب القسام إن مقاتليها اكتشفوا قوة إسرائيلية خاصة أثناء محاولتها التقدم لاستعادة أحد أسرى الاحتلال، واشتبكوا معها، ولفتت إلى أن الاشتباك أدى إلى مقتل وإصابة أفراد هذه القوة قبل أن تتدخل الطائرات الحربية الإسرائيلية بالقصف للتغطية على الانسحاب.

مهلة أميركية

ذكرت مصادر أميركية أن الرئيس الأميركي جو بايدن حدد مهلة لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، ونقل موقع "بوليتيكو" عن 3 مسؤولين إسرائيليين قولهم إن إدارة بايدن أمهلت إسرائيل حتى نهاية العام لإنهاء حربها على حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأوضح أحد المسؤولين أن الإدارة الأميركية نصحت إسرائيل بعدم الذهاب إلى غزة، لكن إدارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تجاهلت ذلك ومضت في خططها للتوغل البري في القطاع.

تصعيد في الضفة

استشهد 6 شبان فلسطينيين وأصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم الفارعة في طوباس بالضفة الغربية المحتلة.

كما أصيب شاب آخر باقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم الفوار جنوب الخليل، في وقت تتواصل فيه عمليات الاعتقال ببيت لحم.

وواصلت قوات الاحتلال اقتحامات مدن وبلدات ومخيمات فلسطينية بالضفة، وتركزت الحملة فجر اليوم على مدينة رام الله وعدد من القرى والبلدات وأحياء من مدينة الخليل، جنوب الضفة، حيث شُنت حملة دهم واعتقال وهدم منازل ومحال تجارية.

محاولة تسلل من لبنان

في الجبهة اللبنانية، أفاد جيش الاحتلال باستهداف خلية مسلحة حاولت التسلل إلى إسرائيل عند الحدود الشمالية، في حين أعلن حزب الله اللبناني عن مقتل جنديين إسرائيليين خلال مهاجمته 11 موقعا عسكريا إسرائيليا قبالة الحدود الجنوبية للبنان، كما نعى أحد عناصره.