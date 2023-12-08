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الأرصاد تكشف الحالة الجوية اليوم السبت .. وزخات مطرية على هذه المناطق

12/8/2023 8:13:30 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن انخفاضاً ملموساً على درجات الحرارة، يطرأ اليوم السبت، لتسجل الحرارة حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة.
وبينت الدائرة في نشرتها، أن الأجواء تكون باردة نسبياً في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة.
وأضافت أنه يُحتمل في ساعات الصباح هطول زخات من المطر في شمال المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى.
أما ليلاً، تكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.




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