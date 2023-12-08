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بيان جديد من الديوان الأميري بشأن صحة أمير الكويت

12/8/2023 8:13:29 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن وزير الديوان الأميري الكويتي، الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح، أن الحالة الصحية لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، "مستقرة بفضل من الله عز وجل".


قال وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" "إن الحالة الصحية للامير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، اليوم الجمعة، مستقرة بفضل من الله عز وجل".


وأضاف البيان: "راجين من الباري جلّ وعلا أن يمنّ على حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بسرعة الشفاء والعافية وأن يحفظ سموه بعنايته ورعايته".


ويأتي ذلك بعد إعلان الديوان الأميري يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، عن نقل الأمير نواف الأحمد، البالغ من العمر 86 عاما، إلى المستشفى "لتلقي العلاج وإجراء فحوصات طبية، إثر وعكة صحية طارئة". كونا

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