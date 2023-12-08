دور الـ 16 لكأس جلالة الملك المعظم الشباب يلتقي الاتحاد وسترة يواجه البسيتين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي مجيد السبت ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تقام اليوم (السبت) مباراتين لحساب الدور الـ 16 لكأس جلالة الملك المعظم لكرة القدم تنطلقان في الساعة 7 مساءً، الشباب والاتحاد على استاد مدينة خليفة الرياضية، سترة والبسيتين على استاد نادي المحرق بعراد.
وتسعى الفرق الأربعة إلى تحقيق هدف الفوز والمضي قدماً في هذه البطولة الغالية، ومن المتوقع أن تتسم مواجهة الشباب والاتحاد بالمتعة والإثارة، باعتبار أن الشباب وبغض النظر عن نتائجه المتقلبة يقدم مستويات فنية جيدة في دوري ناصر بن حمد الممتاز ومنافسه الاتحاد الذي يلعب بالدرجة الثانية وفجر مفاجأة من العيار الثقيل في الدور التمهيدي لهذه البطولة حينما أقصى فريق النجمة.
وفي اللقاء الآخر، تبدو الكفة متساوية بين سترة المتجدد فنياً بقيادة مدربه أحمد الدخيل الذي حقق انتصارين متتاليين في دوري الكبار، وكذلك للبسيتين الذي حقق فوزاً ثمينا بالجولة الماضية على النجمة بأداء مميز.
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