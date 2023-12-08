دور الـ 16 لكأس جلالة الملك المعظم الشباب يلتقي الاتحاد وسترة يواجه البسيتين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬مجيد السبت ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00









تقام‭ ‬اليوم‭ (‬السبت‭) ‬مباراتين‭ ‬لحساب‭ ‬الدور‭ ‬الـ‭ ‬16‭ ‬لكأس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬تنطلقان‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬7‭ ‬مساءً،‭ ‬الشباب‭ ‬والاتحاد‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية،‭ ‬سترة‭ ‬والبسيتين‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭ ‬بعراد‭.‬

وتسعى‭ ‬الفرق‭ ‬الأربعة‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭ ‬والمضي‭ ‬قدماً‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬الغالية،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تتسم‭ ‬مواجهة‭ ‬الشباب‭ ‬والاتحاد‭ ‬بالمتعة‭ ‬والإثارة،‭ ‬باعتبار‭ ‬أن‭ ‬الشباب‭ ‬وبغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬نتائجه‭ ‬المتقلبة‭ ‬يقدم‭ ‬مستويات‭ ‬فنية‭ ‬جيدة‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬ومنافسه‭ ‬الاتحاد‭ ‬الذي‭ ‬يلعب‭ ‬بالدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬وفجر‭ ‬مفاجأة‭ ‬من‭ ‬العيار‭ ‬الثقيل‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬لهذه‭ ‬البطولة‭ ‬حينما‭ ‬أقصى‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭.‬

وفي‭ ‬اللقاء‭ ‬الآخر،‭ ‬تبدو‭ ‬الكفة‭ ‬متساوية‭ ‬بين‭ ‬سترة‭ ‬المتجدد‭ ‬فنياً‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬أحمد‭ ‬الدخيل‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬انتصارين‭ ‬متتاليين‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الكبار،‭ ‬وكذلك‭ ‬للبسيتين‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬فوزاً‭ ‬ثمينا‭ ‬بالجولة‭ ‬الماضية‭ ‬على‭ ‬النجمة‭ ‬بأداء‭ ‬مميز‭.‬