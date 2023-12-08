الحالة يلحق بالنجمة الخسارة الثالثةالمنـامـة يحســم قمــة دوري زيــن أمــام المحـــرق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد الذهبة السبت ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تصوير: عبدالأمير السلاطنة
حسم فريق المنامة القمة التي جمعته بالمحرق بالفوز بنتيجة 104/91 في اللقاء الذي جمعهما يوم أمس على صالة اتحاد السلة بأم الحصم ضمن الجولة السادسة من دوري زين البحرين لكرة السلة للموسم الحالي 2023-2024.
ورفع المنامة رصيده إلى 10 نقاط من خمسة انتصارات متتالية دون أي هزيمة، بينما تلقى المحرق خسارته الثانية مقابل ثلاثة انتصارات ورفع رصيده إلى 8 نقاط.
وجاءت نتائج الفترات: (27/24)، (38/18)، (21/27)، (18/22)، وبرز من المنامة الأمريكي ترافين 25 نقطة ومصطفى حسين 24 نقطة والامريكي دومنيك 24 نقطة ومحمد أمير 13 نقطة، فيما كان أفضل المسجلين من المحرق الامريكي تايلور ويلكرسون 28 نقطة وبدر عبدالله 24 نقطة والأمريكي اوستن داي 14 نقطة وعلي جعفر 11 نقطة.
وشهدت المباراة حضور جماهير المحرق فقط ومن دون الرابطة، فيما غابت جماهير المنامة بسبب عقوبة الايقاف.
ولم ترتق المواجهة الى المستوى الفني المطلوب، وغابت الاثارة والندية في مجمل الفترات، حيث فرض المنامة تفوقه في الأداء والنتيجة، وكان الأكثر تنظيما وجاهزية وانسجاما على أرضية الملعب.
وشارك مع المحرق محترفه الجديد اوستن داي لكنه لم يكن في أتم الجاهزية، وقد اكتفى بتسجيل 14 نقطة.
الحالة يقترب من السداسي
وفي اللقاء الذي سبقه ألحق فريق الحالة بمنافسه النجمة الخسارة الثالثة بعد فوزه عليه بنتيجة 72/64، واقترب الحالة كثيرا من التأهل إلى الدورة السداسية بعد ان رفع رصيده إلى 10 نقاط من أربعة انتصارات وخسارتين، فيما رفع النجمة رصيده إلى 9 نقاط من ثلاثة انتصارات وثلاث هزائم.
وجاءت نتائج الفترات: (17/13)، (18/16)، (18/12)، (19/23)، وبرز من الحالة الأمريكيان أليكس يونغ 28 نقطة وتيرون ناش 14 نقطة وحسن عباس 9 نقاط، بينما كان أفضل المسجلين من النجمة الأمريكيين جوش كالدويل 28 نقطة وروبنسون 12 نقطة والسيد محمد حميد 9 نقاط ومحمد بوعلاي 8 نقاط.
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