الحالة يلحق بالنجمة الخسارة الثالثةالمنـامـة يحســم قمــة دوري زيــن أمــام المحـــرق

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬الذهبة السبت ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00





تصوير‭: ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة‭ ‬





حسم‭ ‬فريق‭ ‬المنامة‭ ‬القمة‭ ‬التي‭ ‬جمعته‭ ‬بالمحرق‭ ‬بالفوز‭ ‬بنتيجة‭ ‬104‭/‬91‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للموسم‭ ‬الحالي‭ ‬2023‭-‬2024‭.‬

ورفع‭ ‬المنامة‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬هزيمة،‭ ‬بينما‭ ‬تلقى‭ ‬المحرق‭ ‬خسارته‭ ‬الثانية‭ ‬مقابل‭ ‬ثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬ورفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬8‭ ‬نقاط‭.‬

وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الفترات‭: (‬27/24‭)‬،‭ (‬38/18‭)‬،‭ (‬21/27‭)‬،‭ (‬18/22‭)‬،‭ ‬وبرز‭ ‬من‭ ‬المنامة‭ ‬الأمريكي‭ ‬ترافين‭ ‬25‭ ‬نقطة‭ ‬ومصطفى‭ ‬حسين‭ ‬24‭ ‬نقطة‭ ‬والامريكي‭ ‬دومنيك‭ ‬24‭ ‬نقطة‭ ‬ومحمد‭ ‬أمير‭ ‬13‭ ‬نقطة،‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬أفضل‭ ‬المسجلين‭ ‬من‭ ‬المحرق‭ ‬الامريكي‭ ‬تايلور‭ ‬ويلكرسون‭ ‬28‭ ‬نقطة‭ ‬وبدر‭ ‬عبدالله‭ ‬24‭ ‬نقطة‭ ‬والأمريكي‭ ‬اوستن‭ ‬داي‭ ‬14‭ ‬نقطة‭ ‬وعلي‭ ‬جعفر‭ ‬11‭ ‬نقطة‭.‬

وشهدت‭ ‬المباراة‭ ‬حضور‭ ‬جماهير‭ ‬المحرق‭ ‬فقط‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬الرابطة،‭ ‬فيما‭ ‬غابت‭ ‬جماهير‭ ‬المنامة‭ ‬بسبب‭ ‬عقوبة‭ ‬الايقاف‭.‬

ولم‭ ‬ترتق‭ ‬المواجهة‭ ‬الى‭ ‬المستوى‭ ‬الفني‭ ‬المطلوب،‭ ‬وغابت‭ ‬الاثارة‭ ‬والندية‭ ‬في‭ ‬مجمل‭ ‬الفترات،‭ ‬حيث‭ ‬فرض‭ ‬المنامة‭ ‬تفوقه‭ ‬في‭ ‬الأداء‭ ‬والنتيجة،‭ ‬وكان‭ ‬الأكثر‭ ‬تنظيما‭ ‬وجاهزية‭ ‬وانسجاما‭ ‬على‭ ‬أرضية‭ ‬الملعب‭.‬

وشارك‭ ‬مع‭ ‬المحرق‭ ‬محترفه‭ ‬الجديد‭ ‬اوستن‭ ‬داي‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬في‭ ‬أتم‭ ‬الجاهزية،‭ ‬وقد‭ ‬اكتفى‭ ‬بتسجيل‭ ‬14‭ ‬نقطة‭.‬





الحالة‭ ‬يقترب‭ ‬من‭ ‬السداسي

وفي‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬سبقه‭ ‬ألحق‭ ‬فريق‭ ‬الحالة‭ ‬بمنافسه‭ ‬النجمة‭ ‬الخسارة‭ ‬الثالثة‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬عليه‭ ‬بنتيجة‭ ‬72‭/‬64،‭ ‬واقترب‭ ‬الحالة‭ ‬كثيرا‭ ‬من‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدورة‭ ‬السداسية‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬رفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬انتصارات‭ ‬وخسارتين،‭ ‬فيما‭ ‬رفع‭ ‬النجمة‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬9‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬وثلاث‭ ‬هزائم‭.‬

وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الفترات‭: (‬17/13‭)‬،‭ (‬18/16‭)‬،‭ (‬18/12‭)‬،‭ (‬19/23‭)‬،‭ ‬وبرز‭ ‬من‭ ‬الحالة‭ ‬الأمريكيان‭ ‬أليكس‭ ‬يونغ‭ ‬28‭ ‬نقطة‭ ‬وتيرون‭ ‬ناش‭ ‬14‭ ‬نقطة‭ ‬وحسن‭ ‬عباس‭ ‬9‭ ‬نقاط،‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬أفضل‭ ‬المسجلين‭ ‬من‭ ‬النجمة‭ ‬الأمريكيين‭ ‬جوش‭ ‬كالدويل‭ ‬28‭ ‬نقطة‭ ‬وروبنسون‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬والسيد‭ ‬محمد‭ ‬حميد‭ ‬9‭ ‬نقاط‭ ‬ومحمد‭ ‬بوعلاي‭ ‬8‭ ‬نقاط‭.‬