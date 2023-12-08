ختام الجولة السادسة من دوري زينمواجهتان سهلتان للاتحاد والنويدرات أمام المدينة والبحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تقام‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬مباراتان‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭ ‬تجمع‭ ‬الأولى‭ ‬بين‭ ‬فريقي‭ ‬النويدرات‭ ‬والبحرين‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬الخامسة‭ ‬والنصف‭ ‬مساءً،‭ ‬وتليها‭ ‬عند‭ ‬السابعة‭ ‬والنصف‭ ‬مساءَ‭ ‬مواجهة‭ ‬ثانية‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬فريقي‭ ‬الاتحاد‭ ‬ومدينة‭ ‬عيسى،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للموسم‭ ‬الحالي‭ ‬2023‭-‬2024‭.‬

وتبدو‭ ‬المعطيات‭ ‬واضحة‭ ‬تماما‭ ‬بين‭ ‬فرق‭ ‬تمتلك‭ ‬محترفين‭ ‬وأخرى‭ ‬تشارك‭ ‬بالمحليين،‭ ‬وبالتالي‭ ‬فريقا‭ ‬النويدرات‭ ‬والاتحاد‭ ‬هما‭ ‬مرشحان‭ ‬لتحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬والاستمرار‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدورة‭ ‬السداسية،‭ ‬ولن‭ ‬يجدا‭ ‬صعوبة‭ ‬تذكر‭ ‬في‭ ‬الوضع‭ ‬طبيعي‭ ‬بتحقيق‭ ‬الانتصار،‭ ‬ولكن‭ ‬حين‭ ‬يفضل‭ ‬مدرب‭ ‬إراحة‭ ‬المحترفين‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬الأساسيين‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬هنالك‭ ‬بعض‭ ‬الصعوبات،‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬لن‭ ‬يفرط‭ ‬بكل‭ ‬تأكيد‭ ‬فريقا‭ ‬النويدرات‭ ‬والاتحاد‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬لعدم‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬الحسابات‭ ‬المعقدة‭.‬





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‬النويدرات‭ ‬والبحرين‮

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في‭ ‬اللقاء‭ ‬الأول‭ ‬يقود‭ ‬النويدرات‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬جعفر‭ ‬راشد‭ ‬ولديه‭ ‬لاعبان‭ ‬مميزان‭ ‬ومحترفان‭ ‬اثنان،‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬يقود‭ ‬البحرين‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬علي‭ ‬عبدالغني‭ ‬ولديه‭ ‬لاعبان‭ ‬مميزان‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬محترفين‭ ‬وبالتالي‭ ‬الواقع‭ ‬يفرض‭ ‬نفسه‭ ‬حيث‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬مجاراة‭ ‬فريق‭ ‬بمحترفين‭.‬

ويمتلك‭ ‬النويدرات‭ ‬في‭ ‬رصيده‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬انتصارين‭ ‬وخسارتين،‭ ‬ويسعى‭ ‬بكل‭ ‬قوة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬اقتحام‭ ‬الدورة‭ ‬السداسية‭ ‬رغم‭ ‬صعوبة‭ ‬المهمة‭ ‬بعد‭ ‬خسارتيه‭ ‬أمام‭ ‬النجمة‭ ‬والحالة،‭ ‬بينما‭ ‬يدخل‭ ‬البحرين‭ ‬اللقاء‭ ‬برصيد‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬انتصارين‭ ‬وخسارتين‭.‬





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‬الاتحاد‭ ‬ومدينة‭ ‬عيسى

وفي‭ ‬اللقاء‭ ‬الثاني‭ ‬يتطلع‭ ‬فريق‭ ‬الاتحاد‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬صحوته‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬المهم‭ ‬على‭ ‬النجمة‭ ‬بالجولة‭ ‬الماضية،‭ ‬وتشير‭ ‬التوقعات‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬فوز‭ ‬سهل‭ ‬على‭ ‬متذيل‭ ‬الترتيب‭ ‬فريق‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭.‬

ويقود‭ ‬الاتحاد‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬رؤوف‭ ‬حبيل‭ ‬ولديه‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬المحليين،‭ ‬ومحترفان‭ ‬اثنان‭ ‬مع‭ ‬احتمالية‭ ‬غياب‭ ‬واحد‭ ‬منهم‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬صدرت‭ ‬عليه‭ ‬عقوبة‭ ‬الإيقاف،‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر‭ ‬يقود‭ ‬المدينة‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬حمد‭ ‬إسماعيل‭ ‬ويعتمد‭ ‬على‭ ‬تشكيلة‭ ‬محلية‭ ‬خالصة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬لاعبين‭ ‬أجانب‭.‬

ولذلك‭ ‬ستكون‭ ‬الأفضلية‭ ‬للاتحاد‭ ‬نظرا‭ ‬للفوارق‭ ‬الفنية‭ ‬بين‭ ‬اللاعبين،‭ ‬ومع‭ ‬وجود‭ ‬محترف‭ ‬واحد‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الاتحاد‭.‬

ويدخل‭ ‬الاتحاد‭ ‬اللقاء‭ ‬برصيد‭ ‬8‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬وخسارتين،‭ ‬فيما‭ ‬يقبع‭ ‬المدينة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأخير‭ ‬برصيد‭ ‬4‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬أربع‭ ‬هزائم‭.‬