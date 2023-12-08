ختام الجولة السادسة من دوري زينمواجهتان سهلتان للاتحاد والنويدرات أمام المدينة والبحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تقام اليوم السبت مباراتان على صالة اتحاد السلة بأم الحصم تجمع الأولى بين فريقي النويدرات والبحرين في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، وتليها عند السابعة والنصف مساءَ مواجهة ثانية تجمع بين فريقي الاتحاد ومدينة عيسى، وذلك في ختام مباريات الجولة السادسة من دوري زين البحرين لكرة السلة للموسم الحالي 2023-2024.
وتبدو المعطيات واضحة تماما بين فرق تمتلك محترفين وأخرى تشارك بالمحليين، وبالتالي فريقا النويدرات والاتحاد هما مرشحان لتحقيق الفوز والاستمرار في المنافسة على التأهل إلى الدورة السداسية، ولن يجدا صعوبة تذكر في الوضع طبيعي بتحقيق الانتصار، ولكن حين يفضل مدرب إراحة المحترفين وعدد من اللاعبين الأساسيين قد تكون هنالك بعض الصعوبات، ولكن في النهاية لن يفرط بكل تأكيد فريقا النويدرات والاتحاد في الفوز لعدم الدخول في الحسابات المعقدة.
النويدرات والبحرين
في اللقاء الأول يقود النويدرات المدرب الوطني جعفر راشد ولديه لاعبان مميزان ومحترفان اثنان، في المقابل يقود البحرين المدرب الوطني علي عبدالغني ولديه لاعبان مميزان لكن من دون محترفين وبالتالي الواقع يفرض نفسه حيث من الصعب مجاراة فريق بمحترفين.
ويمتلك النويدرات في رصيده 6 نقاط من انتصارين وخسارتين، ويسعى بكل قوة من أجل اقتحام الدورة السداسية رغم صعوبة المهمة بعد خسارتيه أمام النجمة والحالة، بينما يدخل البحرين اللقاء برصيد 6 نقاط من انتصارين وخسارتين.
الاتحاد ومدينة عيسى
وفي اللقاء الثاني يتطلع فريق الاتحاد إلى مواصلة صحوته بعد فوزه المهم على النجمة بالجولة الماضية، وتشير التوقعات أن الاتحاد في طريقه إلى تحقيق فوز سهل على متذيل الترتيب فريق مدينة عيسى.
ويقود الاتحاد المدرب الوطني رؤوف حبيل ولديه نخبة من اللاعبين المحليين، ومحترفان اثنان مع احتمالية غياب واحد منهم في حال صدرت عليه عقوبة الإيقاف، في الجانب الآخر يقود المدينة المدرب الوطني حمد إسماعيل ويعتمد على تشكيلة محلية خالصة من دون لاعبين أجانب.
ولذلك ستكون الأفضلية للاتحاد نظرا للفوارق الفنية بين اللاعبين، ومع وجود محترف واحد على الأقل في صفوف الاتحاد.
ويدخل الاتحاد اللقاء برصيد 8 نقاط من ثلاثة انتصارات وخسارتين، فيما يقبع المدينة في المركز الأخير برصيد 4 نقاط من أربع هزائم.
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