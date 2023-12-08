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ناصر بن حمد: التنظيم المثالي يعزز احتضان البحرين لكبرى البطولات الرياضية

12/8/2023 8:07:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تحت‭ ‬رعاية‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وبحضور‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬تشهد‭ ‬البحرين‭ ‬اليوم‭ ‬فعاليات‭ ‬النسخة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬السباق‭ ‬الرئيسي‭ ‬لبطولة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬للرجل‭ ‬الحديدي‭ ‬70‭.‬3‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬جزيرة‭ ‬الريف،‭ ‬والمشتملة‭ ‬على‭ ‬السباحة‭ ‬وركوب‭ ‬الدراجات‭ ‬والجري‭.‬

بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬استقطاب‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للبطولات‭ ‬العالمية‭ ‬الكبرى‭ ‬واستضافتها‭ ‬تسهم‭ ‬وبشكل‭ ‬فاعل‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬رؤى‭ ‬وتطلعات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭ ‬في‭ ‬جعل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجهة‭ ‬سياحية‭ ‬بارزة‭ ‬في‭ ‬الحقل‭ ‬الرياضي،‭ ‬بما‭ ‬يؤكد‭ ‬على‭ ‬الدوام‭ ‬ما‭ ‬حققته‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬منجزات‭ ‬رياضية‭ ‬وإنجازات‭ ‬طوال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭.‬

وأعرب‭ ‬سموه‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬وتثمينه‭ ‬لاهتمام‭ ‬ودعم‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬ومتابعة‭ ‬سموه‭ ‬الدائمة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬ينعكس‭ ‬بدوره‭ ‬على‭ ‬جعل‭ ‬الجانب‭ ‬الرياضي‭ ‬أحد‭ ‬الروافد‭ ‬الهامة‭ ‬والفاعلة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬رؤية‭ ‬المملكة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭.‬

وعبّر‭ ‬سموه‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬البالغة‭ ‬بما‭ ‬حققته‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬نجاحات‭ ‬في‭ ‬استقطاب‭ ‬الفعاليات‭ ‬الرياضية‭ ‬الكبرى،‭ ‬ما‭ ‬جعلها‭ ‬محط‭ ‬أنظار‭ ‬العالم،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يجعل‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬الرياضي‭ ‬محور‭ ‬تأكيد‭ ‬دائم‭ ‬على‭ ‬نماء‭ ‬البحرين‭ ‬وازدهارها‭ ‬وتقدم‭ ‬اهتماماتها‭ ‬وبما‭ ‬يرفد‭ ‬رصيد‭ ‬منجزاتها‭ ‬دولياً،‭ ‬وجعلها‭ ‬قبلة‭ ‬حقيقية‭ ‬لاحتضان‭ ‬كبرى‭ ‬البطولات‭ ‬الرياضية‭.‬

مشدداً‭ ‬سموه‭ ‬على‭ ‬المسؤولية‭ ‬العالية‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬قيادةً‭ ‬ومسؤولين‭ ‬وشعباً،‭ ‬وحرصها‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬بذل‭ ‬كافة‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تسجيل‭ ‬نجاحات‭ ‬جديدة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تضاف‭ ‬إلى‭ ‬سلسلة‭ ‬الإنجازات‭ ‬المتحققة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الأعوام‭ ‬الماضية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التنظيم‭ ‬المثالي‭ ‬لبطولة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬للرجل‭ ‬الحديدي،‭ ‬متمنياً‭ ‬سموه‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬لكافة‭ ‬المشاركين،‭ ‬ومشيداً‭ ‬بجهود‭ ‬كافة‭ ‬المساهمين‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬البطولة‭.‬

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