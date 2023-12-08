ناصر بن حمد: التنظيم المثالي يعزز احتضان البحرين لكبرى البطولات الرياضية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، تشهد البحرين اليوم فعاليات النسخة السابعة من السباق الرئيسي لبطولة الشرق الأوسط للرجل الحديدي 70.3 بالقرب من جزيرة الريف، والمشتملة على السباحة وركوب الدراجات والجري.
بهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن استقطاب مملكة البحرين للبطولات العالمية الكبرى واستضافتها تسهم وبشكل فاعل في تحقيق رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في جعل مملكة البحرين وجهة سياحية بارزة في الحقل الرياضي، بما يؤكد على الدوام ما حققته البحرين من منجزات رياضية وإنجازات طوال السنوات الماضية منذ بدء العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم.
وأعرب سموه عن فخره وتثمينه لاهتمام ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ومتابعة سموه الدائمة، الأمر الذي ينعكس بدوره على جعل الجانب الرياضي أحد الروافد الهامة والفاعلة في تحقيق رؤية المملكة الاقتصادية 2030.
وعبّر سموه عن سعادته البالغة بما حققته مملكة البحرين من نجاحات في استقطاب الفعاليات الرياضية الكبرى، ما جعلها محط أنظار العالم، الأمر الذي يجعل من الجانب الرياضي محور تأكيد دائم على نماء البحرين وازدهارها وتقدم اهتماماتها وبما يرفد رصيد منجزاتها دولياً، وجعلها قبلة حقيقية لاحتضان كبرى البطولات الرياضية.
مشدداً سموه على المسؤولية العالية التي تتمتع بها مملكة البحرين قيادةً ومسؤولين وشعباً، وحرصها الدائم على بذل كافة الجهود التي من شأنها تسجيل نجاحات جديدة لمملكة البحرين تضاف إلى سلسلة الإنجازات المتحققة على مدار الأعوام الماضية من خلال التنظيم المثالي لبطولة الشرق الأوسط للرجل الحديدي، متمنياً سموه كل التوفيق والنجاح لكافة المشاركين، ومشيداً بجهود كافة المساهمين في تنظيم البطولة.
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