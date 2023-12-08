سون: عدم الفوز في 5 مباريات متتالية ((غير مقبول))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬وصف‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬سون‭ ‬هيونج‭ ‬مين،‭ ‬مهاجم‭ ‬فريق‭ ‬توتنهام‭ ‬هوتسبير،‭ ‬مسيرة‭ ‬ناديه‭ ‬الخالية‭ ‬من‭ ‬الانتصارات‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الخمس‭ ‬الأخيرة‭ ‬بالدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬غير‭ ‬مقبولة‮»‬،‭ ‬وبدد‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬المخاوف‭ ‬بشأن‭ ‬حالته‭ ‬البدنية‭. ‬وعقب‭ ‬تعادله‭ ‬1‭ / ‬1‭ ‬مع‭ ‬مضيفه‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬بالدوري‭ ‬الإنجليزي،‭ ‬عاد‭ ‬توتنهام‭ ‬للهزائم‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬المسابقة،‭ ‬وخسر‭ ‬1‭ / ‬2‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬ويستهام‭ ‬يونايتد،‭ ‬مساء‭ ‬الخميس،‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭ ‬للبطولة‭.‬

وعجز‭ ‬توتنهام‭ ‬عن‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬تقدمه‭ ‬بهدف‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬أحرزه‭ ‬نجمه‭ ‬كريستيان‭ ‬روميرو‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬11‭ ‬من‭ ‬عمر‭ ‬المباراة،‭ ‬بعدما‭ ‬تلقى‭ ‬هدفين‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬جاره‭ ‬اللندني‭. ‬وصرح‭ ‬مين‭ ‬لموقع‭ ‬‮«‬سبيرز‭ ‬بلاي‮»‬‭ ‬الإلكتروني‭ ‬البريطاني،‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭: ‬‮«‬من‭ ‬غير‭ ‬المقبول‭ ‬أن‭ ‬تخسر‭ ‬5‭ ‬مباريات‭ ‬متتالية‭ ‬بتلك‭ ‬الطريق،‭ ‬بعدما‭ ‬سبق‭ ‬لك‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬5‭ ‬لقاءات‭ ‬متتالية‭. ‬أشعر‭ ‬بالغضب‭ ‬لأنه‭ ‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يحدث‭ ‬ذلك‭. ‬أعتقد‭ ‬أننا‭ ‬افتقدنا‭ ‬للشراسة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬مين‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يكفي‭ ‬مطلقا‭ ‬أن‭ ‬تتقدم‭ ‬1‭ / ‬صفر‭ ‬في‭ ‬النتيجة‭ ‬بالدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭. ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يعلم‭ ‬اللاعبون‭ ‬ذلك‭ ‬وينبغي‭ ‬أن‭ ‬أدرك‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬أيضا‮»‬‭. ‬وشدد‭: ‬‮«‬أتيحت‭ ‬لنا‭ ‬الفرصة‭ ‬لإنهاء‭ ‬المباراة‭ ‬عمليا،‭ ‬لكننا‭ ‬كنا‭ ‬هادئين‮»‬‭. ‬وتابع‭: ‬‮«‬كان‭ ‬يتعين‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نتحلى‭ ‬بالشراسة،‭ ‬وأشعر‭ ‬أيضا‭ ‬بالمسؤولية‭. ‬كان‭ ‬من‭ ‬المحزن‭ ‬جدا‭ ‬أن‭ ‬يستدير‭ ‬المشجعون‭ ‬ويعودوا‭ ‬لمنازلهم‭. ‬لم‭ ‬يبدوا‭ ‬سعداء،‭ ‬وهو‭ ‬يجعلني‭ ‬أشعر‭ ‬بالأسف‭. ‬نعم‭ ‬أنا‭ ‬أتحمل‭ ‬المسؤولية‮»‬‭.‬

واختتم‭ ‬نجم‭ ‬توتنهام‭ ‬حديثه،‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬أعلم‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬يبدو‭ ‬جنونيا‭ ‬في‭ ‬5‭ ‬مباريات‭ ‬متتالية‭. ‬أتمنى‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬درسا‭ ‬جيدا،‭ ‬وينبغي‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نتحمل‭ ‬الخسارة‭. ‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬وقت‭ ‬للندم‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬فعلناه‭. ‬لذا‭ ‬علينا‭ ‬المضي‭ ‬قدما،‭ ‬وأن‭ ‬نبذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهدنا‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬حتى‭ ‬نتقدم‭ ‬خطوة‭ ‬كبيرة‭ ‬للأمام‮»‬‭.‬

وتجمد‭ ‬رصيد‭ ‬توتنهام‭ ‬عند‭ ‬27‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الخامس،‭ ‬بفارق‭ ‬9‭ ‬نقاط‭ ‬خلف‭ ‬آرسنال‭ (‬المتصدر‭).‬



