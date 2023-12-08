أوساكا تهدف إلى المشاركة في الألعاب الأولمبية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

طوكيو‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعربت‭ ‬اليابانية‭ ‬ناومي‭ ‬أوساكا‭ ‬المصنفة‭ ‬أولى‭ ‬عالميا‭ ‬سابقا‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬والغائبة‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬عن‭ ‬طموحها‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬باريس‭ ‬صيف‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬وإحراز‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الألقاب‭ ‬في‭ ‬بطولات‭ ‬الغراند‭ ‬سلام‭.‬

وقالت‭ ‬أوساكا‭ ‬لشبكة‭ ‬‮«‬أن‭ ‬اتش‭ ‬كاي‮»‬‭ ‬اليابانية‭ ‬‮«‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أني‭ ‬أريد‭ ‬الفوز‭ ‬بالمزيد‭ ‬من‭ ‬بطولات‭ ‬الغراند‭ ‬سلام‭ ‬وبالتالي‭ ‬سيكون‭ ‬تركيزي‭ ‬منصباً‭ ‬على‭ ‬رولان‭ ‬غاروس‭ ‬وويمبلدون‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬في‭ ‬باريس‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬أنها‭ ‬تشعر‭ ‬‮«‬بالتوتر‮»‬‭ ‬لكنها‭ ‬أيضا‭ ‬‮«‬سعيدة‭ ‬وتتطلع‭ ‬قدماً‮»‬‭ ‬لفكرة‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬الملاعب‭ ‬التي‭ ‬تستهلها‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬بريزبين‭ ‬الأسترالية‭ ‬أواخر‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭ ‬استعداداً‭ ‬لبطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭.‬

واعتبرت‭ ‬أوساكا‭ ‬أنها‭ ‬نضجت‭ ‬حالياً‭ ‬أكثر‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬مسيرتها‭ ‬بقولها‭ ‬‮«‬اليوم‭ ‬أعتقد‭ ‬أني‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬فهم‭ ‬اللعب‭ ‬بطريقة‭ ‬أفضل‮»‬‭.‬

وأحرزت‭ ‬أوساكا‭ ‬أربعة‭ ‬ألقاب‭ ‬في‭ ‬الغراند‭ ‬سلام‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2018‭ ‬و2021‭ ‬واحتلت‭ ‬صدارة‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬لكنها‭ ‬واجهت‭ ‬مشاكل‭ ‬ذهنية‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬ثم‭ ‬قررت‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬حياتها‭ ‬الشخصية‭ ‬حيث‭ ‬أنجبت‭ ‬مولودها‭ ‬الأوّل‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي‭. ‬تغيب‭ ‬أوساكا‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬منذ‭ ‬سبتمبر‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬وتراجع‭ ‬ترتيبها‭ ‬في‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬دون‭ ‬المرتبة‭ ‬600‭.‬







