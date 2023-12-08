نادل يثير الشكوك حول مستقبله

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

مدريد‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أثار‭ ‬أسطورة‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬الإسباني‭ ‬رافايل‭ ‬نادال‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬الشكوك‭ ‬حيال‭ ‬مستقبله،‭ ‬بعدما‭ ‬اشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يستطيع‭ ‬تأكيد‭ ‬أن‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬سيكون‭ ‬موسمه‭ ‬الأخير‭ ‬قبل‭ ‬اعتزاله‭ ‬الكرة‭ ‬الصفراء‭.‬

وقال‭ ‬نادال‭ (‬37‭ ‬عاما‭) ‬انه‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬من‭ ‬المنطقي‮»‬‭ ‬تحديد‭ ‬موعد‭ ‬نهائي‭ ‬لنهاية‭ ‬مسيرته،‭ ‬علما‭ ‬انه‭ ‬كان‭ ‬أشار‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬سابقة‭ ‬إلى‭ ‬انه‭ ‬سيعلن‭ ‬اعتزاله‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2024‭.‬

وسيعود‭ ‬الماتادور‭ ‬الإسباني،‭ ‬المصنف‭ ‬أول‭ ‬عالميا‭ ‬سابقاً‭ ‬والمتوج‭ ‬بـ22‭ ‬لقبا‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬بطولات‭ ‬غراند‭ ‬سلام،‭ ‬الغائب‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬منذ‭ ‬قرابة‭ ‬عام‭ ‬للإصابة‭ ‬لحمل‭ ‬المضرب‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬بريزبين‭ ‬الاسترالية‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬والتي‭ ‬تعتبر‭ ‬ضمن‭ ‬الدورات‭ ‬الاستعدادية‭ ‬لبطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة،‭ ‬اولى‭ ‬البطولات‭ ‬الاربع‭ ‬الكبرى‭.‬

وتابع‭ ‬نادال‭ ‬في‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬نشره‭ ‬عبر‭ ‬حساباته‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭: ‬‮«‬هناك‭ ‬احتمال‭ ‬كبير‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ (‬2024‭) ‬الأخير‭ ‬لي‭ ‬وسأستمتع‭ ‬بالبطولات‭ ‬بهذه‭ ‬الطريقة‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لا‭ ‬أريد‭ ‬أن‭ ‬أعلن‭ ‬ذلك‭ ‬لأنني‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬لا‭ ‬أعرف‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يحدث‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬أعطي‭ ‬نفسي‭ ‬الفرصة‭ ‬لعدم‭ ‬التحدث‭ ‬بشيء‭ ‬واحد‭ ‬لأنني‭ ‬سأكون‭ ‬عبدا‭ ‬لما‭ ‬قلته‮»‬‭.‬

وأردف‭: ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬سيكون‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬النحو،‭ ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬يمكنني‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬متأكدا‭ ‬بنسبة‭ ‬100‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬لأنني‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬عملت‭ ‬كثيرا‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬المنافسة،‭ ‬وإذا‭ ‬سمحت‭ ‬لي‭ ‬الأمور‭ ‬ولياقتي‭ ‬البدنية‭ ‬فجأة‭ ‬بالاستمرار‭ ‬والاستمتاع‭ ‬بما‭ ‬أقوم‭ ‬به،‭ ‬فأنا‭ ‬أتطلع‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭. ‬لماذا‭ ‬سأحدد‭ ‬موعدا‭ ‬نهائيا؟‭ ‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬معنى‭ ‬له‮»‬‭.‬

واختير‭ ‬نادال‭ ‬ضمن‭ ‬قائمة‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬قبل‭ ‬انطلاق‭ ‬أول‭ ‬غراند‭ ‬سلام‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬يناير‭ ‬المقبل‭.‬

ولم‭ ‬يلعب‭ ‬الإسباني‭ ‬منذ‭ ‬خسارته‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬أمام‭ ‬الأمريكي‭ ‬ماكنزي‭ ‬ماكدونالد‭ ‬في‭ ‬ملبورن‭ ‬بارك‭ ‬قبل‭ ‬11‭ ‬شهرا‭. ‬واحتاج‭ ‬إلى‭ ‬جراحتين‭ ‬بعد‭ ‬معاناته‭ ‬من‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬فخذه‭ ‬وتراجع‭ ‬في‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي‭ ‬للاعبين‭ ‬للمحترفين‭ ‬إلى‭ ‬المرتبة‭ ‬664‭.‬



