((فيا)) يؤكد عدم وجود تضارب مصالح لمدير مرسيدس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسيارات‭ ‬‮«‬فيا‮»‬‭ ‬الخميس‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬تضارب‭ ‬في‭ ‬المصالح‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بمدير‭ ‬فريق‭ ‬مرسيدس‭ ‬للفورمولا‭ ‬واحد‭ ‬النمسوي‭ ‬توتو‭ ‬وولف‭ ‬وختم‭ ‬تحقيقاته‭.‬

وأفاد‭ ‬‮«‬فيا‮»‬‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬مراجعة‭ ‬مدونة‭ ‬قواعد‭ ‬السلوك‭ ‬وسياسة‭ ‬تضارب‭ ‬المصالح‭ ‬الخاصة‭ ‬بإدارة‭ ‬الفورمولا‭ ‬واحد‭ +‬فوم‭+ ‬والتأكيد‭ ‬على‭ ‬وجود‭ ‬ضمانات‭ ‬مناسبة‭ ‬للتخفيف‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬تضارب‭ ‬محتمل،‭ ‬يرى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسيارات‭ ‬أن‭ ‬نظام‭ ‬إدارة‭ ‬الامتثال‭ ‬الخاص‭ ‬بإدارة‭ ‬الفورمولا‭ ‬واحد‭ ‬قوي‭ ‬بما‭ ‬يكفي‭ ‬لمنع‭ ‬أي‭ ‬إفصاح‭ ‬غير‭ ‬مصرح‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬السرية‮»‬‭.‬

وشدد‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬يؤكد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسيارات‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬تحقيقات‭ ‬أخلاقية‭ ‬أو‭ ‬تأديبية‭ ‬مستمرة‭ ‬تتعلق‭ ‬بأي‭ ‬شخص‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬‮«‬فيا‮»‬‭ ‬أعلن‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع،‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬ذكر‭ ‬اسم‭ ‬أو‭ ‬هوية‭ ‬فريق،‭ ‬أنه‭ ‬يبحث‭ ‬في‭ ‬تضارب‭ ‬محتمل‭ ‬في‭ ‬المصالح‭ ‬بعد‭ ‬‮«‬أن‭ ‬أصبح‭ ‬على‭ ‬علم‭ ‬بالتكهنات‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬المحيطة‭ ‬بالادعاء‭ ‬الذي‭ ‬بموجبه‭ ‬تم‭ ‬إرسال‭ ‬معلومات‭ ‬سرية‭ ‬إلى‭ ‬مدير‭ ‬أحد‭ ‬فرق‭ ‬الفورمولا‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أحد‭ ‬أعضاء‭ ‬الـ‮«‬‭+‬فوم‮»‬‭.‬

ووفقا‭ ‬لوسائل‭ ‬إعلام‭ ‬متخصصة،‭ ‬أعرب‭ ‬مديرو‭ ‬الفرق‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬‮«‬فوم‮»‬‭ ‬داخليا‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬عن‭ ‬مخاوفهم‭ ‬بشأن‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬سوزي‭ ‬وولف،‭ ‬المديرة‭ ‬العامة‭ ‬لأكاديمية‭ ‬الفورمولا‭ ‬واحد،‭ ‬وهي‭ ‬المسابقة‭ ‬النسائية‭ ‬التي‭ ‬تديرها‭ ‬‮«‬فوم‮»‬‭ ‬وتملك‭ ‬حقوقها‭ ‬التجارية‭ ‬وزوجها‭ ‬توتو‭ ‬وولف،‭ ‬مدير‭ ‬مرسيدس،‭ ‬تمكنا‭ ‬من‭ ‬تبادل‭ ‬المعلومات‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬تظل‭ ‬سرية‭.‬

وردّ‭ ‬مرسيدس‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬نُشر‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬إعلان‭ ‬‮«‬فيا‮»‬‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬نرفض‭ ‬تماما‭ ‬هذه‭ ‬الاتهامات‮»‬‭ ‬والتي‭ ‬تتعلق‭ ‬‮«‬بنزاهة‭ ‬وامتثال‭ ‬مدير‭ ‬فريقنا‮»‬‭.‬

من‭ ‬ناحيتها،‭ ‬ردّت‭ ‬سوزي‭ ‬وولف‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬إكس‭ (‬تويتر‭ ‬سابقا‭) ‬قائلة‭ ‬إنها‭ ‬شعرت‭ ‬بـ«إهانة‭ ‬شديدة،‭ ‬لكنها‭ ‬لم‭ ‬تتفاجأ‮»‬‭ ‬بهذه‭ ‬الاتهامات‮»‬‭.‬

وكتبت‭ ‬‮«‬من‭ ‬المحبط‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬التشكيك‭ ‬في‭ ‬نزاهتي‭ ‬بهذه‭ ‬الطريقة،‭ ‬خاصة‭ ‬عندما‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬جذورها‭ ‬في‭ ‬سلوك‭ ‬ترهيب‭ ‬وكراهية‭ ‬للنساء،‭ ‬وعندما‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬حالتي‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬مهاراتي‮»‬،‭ ‬رافضة‭ ‬‮«‬الادعاءات‭ ‬الموجهة‭ ‬ضدها‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬الفرق‭ ‬التسعة‭ ‬الاخرى‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الفئة‭ ‬الاولى‭ ‬دعمت،‭ ‬مساء‭ ‬الاربعاء‭ ‬أي‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬للإعلان‭ ‬عن‭ ‬التحقيق‭ ‬الذي‭ ‬بدأه‭ ‬الاتحاد،‭ ‬الزوجين‭ ‬وولف،‭ ‬مؤكدة‭ ‬في‭ ‬بيانات‭ ‬منفصلة‭ ‬ولكن‭ ‬متطابقة‭ ‬‮«‬عدم‭ ‬التقدم‭ ‬بأدنى‭ ‬شكوى‭ ‬إلى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسيارات‮»‬‭.‬







