((فيا)) يؤكد عدم وجود تضارب مصالح لمدير مرسيدس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
باريس - (أ ف ب): أعلن الاتحاد الدولي للسيارات «فيا» الخميس أنه لا يوجد تضارب في المصالح فيما يتعلق بمدير فريق مرسيدس للفورمولا واحد النمسوي توتو وولف وختم تحقيقاته.
وأفاد «فيا» في بيان «بعد مراجعة مدونة قواعد السلوك وسياسة تضارب المصالح الخاصة بإدارة الفورمولا واحد +فوم+ والتأكيد على وجود ضمانات مناسبة للتخفيف من أي تضارب محتمل، يرى الاتحاد الدولي للسيارات أن نظام إدارة الامتثال الخاص بإدارة الفورمولا واحد قوي بما يكفي لمنع أي إفصاح غير مصرح به من المعلومات السرية».
وشدد قائلا «يؤكد الاتحاد الدولي للسيارات أنه لا توجد تحقيقات أخلاقية أو تأديبية مستمرة تتعلق بأي شخص».
وكان «فيا» أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع، ومن دون ذكر اسم أو هوية فريق، أنه يبحث في تضارب محتمل في المصالح بعد «أن أصبح على علم بالتكهنات في وسائل الإعلام المحيطة بالادعاء الذي بموجبه تم إرسال معلومات سرية إلى مدير أحد فرق الفورمولا واحد من قبل أحد أعضاء الـ«+فوم».
ووفقا لوسائل إعلام متخصصة، أعرب مديرو الفرق المشاركة في «فوم» داخليا بشكل خاص عن مخاوفهم بشأن ما إذا كانت سوزي وولف، المديرة العامة لأكاديمية الفورمولا واحد، وهي المسابقة النسائية التي تديرها «فوم» وتملك حقوقها التجارية وزوجها توتو وولف، مدير مرسيدس، تمكنا من تبادل المعلومات التي من المفترض أن تظل سرية.
وردّ مرسيدس في بيان نُشر بعد ساعات قليلة من إعلان «فيا»: «نحن نرفض تماما هذه الاتهامات» والتي تتعلق «بنزاهة وامتثال مدير فريقنا».
من ناحيتها، ردّت سوزي وولف أيضا على موقع إكس (تويتر سابقا) قائلة إنها شعرت بـ«إهانة شديدة، لكنها لم تتفاجأ» بهذه الاتهامات».
وكتبت «من المحبط أن يتم التشكيك في نزاهتي بهذه الطريقة، خاصة عندما يبدو أن جذورها في سلوك ترهيب وكراهية للنساء، وعندما تركز على حالتي الاجتماعية بدلاً من مهاراتي»، رافضة «الادعاءات الموجهة ضدها».
وكانت الفرق التسعة الاخرى المشاركة في الفئة الاولى دعمت، مساء الاربعاء أي في اليوم التالي للإعلان عن التحقيق الذي بدأه الاتحاد، الزوجين وولف، مؤكدة في بيانات منفصلة ولكن متطابقة «عدم التقدم بأدنى شكوى إلى الاتحاد الدولي للسيارات».
MENAFN08122023000055011008ID1107562755
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.