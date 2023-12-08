جيمس يقود ليكرز إلى نهائي كأس ((إن-سيزون))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
لاس فيغاس (الولايات المتحدة) - (أ ف ب): قاد النجم ليبرون جيمس فريقه لوس انجلوس ليكرز الى نهائي المسابقة الحديثة كأس «إن-سيزون» ضمن دوري كرة السلة الامريكي للمحترفين وذلك على حساب نيو أورليانز بيليكانز 133-89 يوم الخميس.
وضرب ليكرز موعدا في النهائي الذي سيقام في لاس فيغاس اليوم السبت مع إنديانا بايسرز الفائز بصعوبة على ميلووكي باكس في نصف النهائي الآخر 128-119.
واستحدثت رابطة الدوري هذه المسابقة الجديدة هذا الموسم، حيث قُسّمت الأندية الثلاثون إلى ست مجموعات من خمسة، ولعب كل فريق مجموع أربع مباريات الشهر الماضي وتأهل المتصدرون الستة إلى جانب أفضل وصيف في كل منطقة.
وتحتسب كل مباريات هذه الكأس الجديدة ضمن دوري «أن بي ايه» وترتيب الموسم العادي، باستثناء المباراة النهائية في 9 ديسمبر في لاس فيغاس أيضا.
ويحصل كل لاعب في صفوف الفريق الفائز باللقب على جائزة مالية قدرها 500 ألف دولار.
جيمس الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ39 في 30 من الشهر الحالي تعملق في المباراة بتسجيله 30 نقطة بعد ان اظهر فعالية عالية بتسجيله تسع من محاولاته الـ12 من المسافات كلها، منها أربع ثلاثيات من اصل 4. كما اسهم زميله لاعب الارتكاز أنتوني ديفيس بـ16 نقطة و15 متابعة وأوستن ريفز 17 نقطة.
وقدّم جيمس مباراة شاملة مع خمس متابعات وثماني تمريرات حاسمة في اقل من 23 دقيقة لعب.
«غير عادي» و«عالم آخر»، بهاتين العبارتين، وصف مدرب ليكرز دارفين هام، جيمس.
وقال هام: «إنه أفضل من يحدد الإيقاع».
وتابع: «طاقته، والتضحية بجسده، ثلاثة اخطاء فقط. لقد حدّد لنا ايقاع اللعب على طرفي الملعب الليلة».
وبقي جيمس على دكة البدلاء في الربع الرابع بعد ان سحب الفريقان اللاعبين الاساسيين، حيث فرض ليكرز سيطرته على المواجهة ولا سيما في الربع الثالث الذي فاز به 43-17.
نصدم العالم الآن
لكنّ المواجهة الاولى من الدور نصف النهائي جاءت مغايرة تمامًا، حيث تعملق تايريز هاليبورتون مجددا بتسجيله 27 نقطة ليقود بايسرز إلى اللفوز على ميلووكي باكس 128-119.
وتبادل الفريقان التقدم 16 مرة، 7 منها في الربع الرابع فحسب. وقدّم هاليبورتون مباراة كبيرة من كل النواحي حيث اضاف الى رصيده 15 تمريرة حاسمة ولم يرتكب اي كرة ضائعة، كما اضاف مايلز تورنر 26 نقطة مع عشر متابعات.
وسبق لإنديانا، سادس ترتيب المنطقة الشرقية، ان اقصى بوسطن سلتيكس متصدر الشرق من الدور ربع النهائي، قبل ان يطيح بباكس بطل الدوري عام 2021 ونجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو الذي لم تنفع نقاطه الـ37 مع 10 متابعات لتجنيب فريقه الخسارة.
وقال هاليبورتون: «أعتقد أننا نصدم العالم الآن».
وتابع: «لم يتوقع أحد أن نكون هنا باستثناء الرجال في غرفة تغيير الملابس».
واستُحدثت مسابقة «كأس إن-سيزون» لإضفاء الاثارة والحماسة خلال المراحل الاولى من الموسم الطويل للدوري الأمريكي، وقد اعطى ذلك حافزا اضافيا لفرق مثل بايسرز التي لم يسبق لها ان فازت بلقب الدوري.
وقال هاليبورتون: «نحن في نهائي النسخة الافتتاحية».
وتابع: «هذا سوف يُسجل في التاريخ. لكننا لم نأتِ إلى هنا لنلعب مباراة واحدة فقط، أو نلعب في مباراتين، ونتنافس. جئنا الى هنا من اجل الفوز».
أما ليكرز الذي يملك تاريخا حافلا من خلال فوزه بلقب الدوري 17 مرة وهو رقم قياسي يتساوى فيه مع سلتيكس، فهي فرصة لصناعة التاريخ بالمسابقة الجديدة.
الا انّ نجمه المخضرم جيمس أكد أنّ ذلك لن يحيد الفريق عن هدفه الاكبر وهو الفوز بلقب الدوري في موسمه الـ21 على المستوى الشخصي.
وقال جيمس: «اسمعوا، لا نزال في شهر ديسمبر، لذا فأنا لا أشعر بالجنون بشأن الأمر برمته».
وتابع: «أتفهم أن هذا الشيء كان رائعًا، البطولة داخل الموسم، لكننا لا نزال في شهر ديسمبر».
وأضاف: «لكنها مباراة أخرى بالنسبة إلينا لنتطور ونريد أن نحاول الفوز بالمباراة لأننا فريق يريد أن يتحسن في كل مباراة نخوضها، كل ربع من المباراة، كل استحواذ».
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