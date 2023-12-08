جيمس يقود ليكرز إلى نهائي كأس ((إن-سيزون))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لاس‭ ‬فيغاس‭ (‬الولايات‭ ‬المتحدة‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قاد‭ ‬النجم‭ ‬ليبرون‭ ‬جيمس‭ ‬فريقه‭ ‬لوس‭ ‬انجلوس‭ ‬ليكرز‭ ‬الى‭ ‬نهائي‭ ‬المسابقة‭ ‬الحديثة‭ ‬كأس‭ ‬‮«‬إن‭-‬سيزون‮»‬‭ ‬ضمن‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الامريكي‭ ‬للمحترفين‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬نيو‭ ‬أورليانز‭ ‬بيليكانز‭ ‬133‭-‬89‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭.‬

وضرب‭ ‬ليكرز‭ ‬موعدا‭ ‬في‭ ‬النهائي‭ ‬الذي‭ ‬سيقام‭ ‬في‭ ‬لاس‭ ‬فيغاس‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬مع‭ ‬إنديانا‭ ‬بايسرز‭ ‬الفائز‭ ‬بصعوبة‭ ‬على‭ ‬ميلووكي‭ ‬باكس‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬الآخر‭ ‬128‭-‬119‭.‬

واستحدثت‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬هذه‭ ‬المسابقة‭ ‬الجديدة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬حيث‭ ‬قُسّمت‭ ‬الأندية‭ ‬الثلاثون‭ ‬إلى‭ ‬ست‭ ‬مجموعات‭ ‬من‭ ‬خمسة،‭ ‬ولعب‭ ‬كل‭ ‬فريق‭ ‬مجموع‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬وتأهل‭ ‬المتصدرون‭ ‬الستة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أفضل‭ ‬وصيف‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬منطقة‭.‬

وتحتسب‭ ‬كل‭ ‬مباريات‭ ‬هذه‭ ‬الكأس‭ ‬الجديدة‭ ‬ضمن‭ ‬دوري‭ ‬‮«‬أن‭ ‬بي‭ ‬ايه‮»‬‭ ‬وترتيب‭ ‬الموسم‭ ‬العادي،‭ ‬باستثناء‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬في‭ ‬9‭ ‬ديسمبر‭ ‬في‭ ‬لاس‭ ‬فيغاس‭ ‬أيضا‭.‬

ويحصل‭ ‬كل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الفريق‭ ‬الفائز‭ ‬باللقب‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬مالية‭ ‬قدرها‭ ‬500‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭.‬

جيمس‭ ‬الذي‭ ‬سيحتفل‭ ‬بعيد‭ ‬ميلاده‭ ‬الـ39‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭ ‬تعملق‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬بتسجيله‭ ‬30‭ ‬نقطة‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬اظهر‭ ‬فعالية‭ ‬عالية‭ ‬بتسجيله‭ ‬تسع‭ ‬من‭ ‬محاولاته‭ ‬الـ12‭ ‬من‭ ‬المسافات‭ ‬كلها،‭ ‬منها‭ ‬أربع‭ ‬ثلاثيات‭ ‬من‭ ‬اصل‭ ‬4‭. ‬كما‭ ‬اسهم‭ ‬زميله‭ ‬لاعب‭ ‬الارتكاز‭ ‬أنتوني‭ ‬ديفيس‭ ‬بـ16‭ ‬نقطة‭ ‬و15‭ ‬متابعة‭ ‬وأوستن‭ ‬ريفز‭ ‬17‭ ‬نقطة‭.‬

وقدّم‭ ‬جيمس‭ ‬مباراة‭ ‬شاملة‭ ‬مع‭ ‬خمس‭ ‬متابعات‭ ‬وثماني‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬في‭ ‬اقل‭ ‬من‭ ‬23‭ ‬دقيقة‭ ‬لعب‭.‬

‮«‬غير‭ ‬عادي‮»‬‭ ‬و«عالم‭ ‬آخر‮»‬،‭ ‬بهاتين‭ ‬العبارتين،‭ ‬وصف‭ ‬مدرب‭ ‬ليكرز‭ ‬دارفين‭ ‬هام،‭ ‬جيمس‭.‬

وقال‭ ‬هام‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬يحدد‭ ‬الإيقاع‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬طاقته،‭ ‬والتضحية‭ ‬بجسده،‭ ‬ثلاثة‭ ‬اخطاء‭ ‬فقط‭. ‬لقد‭ ‬حدّد‭ ‬لنا‭ ‬ايقاع‭ ‬اللعب‭ ‬على‭ ‬طرفي‭ ‬الملعب‭ ‬الليلة‮»‬‭.‬

وبقي‭ ‬جيمس‭ ‬على‭ ‬دكة‭ ‬البدلاء‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الرابع‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬سحب‭ ‬الفريقان‭ ‬اللاعبين‭ ‬الاساسيين،‭ ‬حيث‭ ‬فرض‭ ‬ليكرز‭ ‬سيطرته‭ ‬على‭ ‬المواجهة‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬به‭ ‬43‭-‬17‭.‬





نصدم‭ ‬العالم‭ ‬الآن

لكنّ‭ ‬المواجهة‭ ‬الاولى‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬جاءت‭ ‬مغايرة‭ ‬تمامًا،‭ ‬حيث‭ ‬تعملق‭ ‬تايريز‭ ‬هاليبورتون‭ ‬مجددا‭ ‬بتسجيله‭ ‬27‭ ‬نقطة‭ ‬ليقود‭ ‬بايسرز‭ ‬إلى‭ ‬اللفوز‭ ‬على‭ ‬ميلووكي‭ ‬باكس‭ ‬128‭-‬119‭.‬

وتبادل‭ ‬الفريقان‭ ‬التقدم‭ ‬16‭ ‬مرة،‭ ‬7‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الرابع‭ ‬فحسب‭. ‬وقدّم‭ ‬هاليبورتون‭ ‬مباراة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬النواحي‭ ‬حيث‭ ‬اضاف‭ ‬الى‭ ‬رصيده‭ ‬15‭ ‬تمريرة‭ ‬حاسمة‭ ‬ولم‭ ‬يرتكب‭ ‬اي‭ ‬كرة‭ ‬ضائعة،‭ ‬كما‭ ‬اضاف‭ ‬مايلز‭ ‬تورنر‭ ‬26‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬عشر‭ ‬متابعات‭.‬

وسبق‭ ‬لإنديانا،‭ ‬سادس‭ ‬ترتيب‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية،‭ ‬ان‭ ‬اقصى‭ ‬بوسطن‭ ‬سلتيكس‭ ‬متصدر‭ ‬الشرق‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يطيح‭ ‬بباكس‭ ‬بطل‭ ‬الدوري‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬ونجمه‭ ‬اليوناني‭ ‬يانيس‭ ‬أنتيتوكونمبو‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬تنفع‭ ‬نقاطه‭ ‬الـ37‭ ‬مع‭ ‬10‭ ‬متابعات‭ ‬لتجنيب‭ ‬فريقه‭ ‬الخسارة‭.‬

وقال‭ ‬هاليبورتون‭: ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أننا‭ ‬نصدم‭ ‬العالم‭ ‬الآن‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬لم‭ ‬يتوقع‭ ‬أحد‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬هنا‭ ‬باستثناء‭ ‬الرجال‭ ‬في‭ ‬غرفة‭ ‬تغيير‭ ‬الملابس‮»‬‭.‬

واستُحدثت‭ ‬مسابقة‭ ‬‮«‬كأس‭ ‬إن‭-‬سيزون‮»‬‭ ‬لإضفاء‭ ‬الاثارة‭ ‬والحماسة‭ ‬خلال‭ ‬المراحل‭ ‬الاولى‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬الطويل‭ ‬للدوري‭ ‬الأمريكي،‭ ‬وقد‭ ‬اعطى‭ ‬ذلك‭ ‬حافزا‭ ‬اضافيا‭ ‬لفرق‭ ‬مثل‭ ‬بايسرز‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يسبق‭ ‬لها‭ ‬ان‭ ‬فازت‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭.‬

وقال‭ ‬هاليبورتون‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬النسخة‭ ‬الافتتاحية‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬هذا‭ ‬سوف‭ ‬يُسجل‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭. ‬لكننا‭ ‬لم‭ ‬نأتِ‭ ‬إلى‭ ‬هنا‭ ‬لنلعب‭ ‬مباراة‭ ‬واحدة‭ ‬فقط،‭ ‬أو‭ ‬نلعب‭ ‬في‭ ‬مباراتين،‭ ‬ونتنافس‭. ‬جئنا‭ ‬الى‭ ‬هنا‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬الفوز‮»‬‭.‬

أما‭ ‬ليكرز‭ ‬الذي‭ ‬يملك‭ ‬تاريخا‭ ‬حافلا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فوزه‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬17‭ ‬مرة‭ ‬وهو‭ ‬رقم‭ ‬قياسي‭ ‬يتساوى‭ ‬فيه‭ ‬مع‭ ‬سلتيكس،‭ ‬فهي‭ ‬فرصة‭ ‬لصناعة‭ ‬التاريخ‭ ‬بالمسابقة‭ ‬الجديدة‭.‬

الا‭ ‬انّ‭ ‬نجمه‭ ‬المخضرم‭ ‬جيمس‭ ‬أكد‭ ‬أنّ‭ ‬ذلك‭ ‬لن‭ ‬يحيد‭ ‬الفريق‭ ‬عن‭ ‬هدفه‭ ‬الاكبر‭ ‬وهو‭ ‬الفوز‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬في‭ ‬موسمه‭ ‬الـ21‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الشخصي‭.‬

وقال‭ ‬جيمس‭: ‬‮«‬اسمعوا،‭ ‬لا‭ ‬نزال‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر،‭ ‬لذا‭ ‬فأنا‭ ‬لا‭ ‬أشعر‭ ‬بالجنون‭ ‬بشأن‭ ‬الأمر‭ ‬برمته‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬أتفهم‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الشيء‭ ‬كان‭ ‬رائعًا،‭ ‬البطولة‭ ‬داخل‭ ‬الموسم،‭ ‬لكننا‭ ‬لا‭ ‬نزال‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لكنها‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلينا‭ ‬لنتطور‭ ‬ونريد‭ ‬أن‭ ‬نحاول‭ ‬الفوز‭ ‬بالمباراة‭ ‬لأننا‭ ‬فريق‭ ‬يريد‭ ‬أن‭ ‬يتحسن‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مباراة‭ ‬نخوضها،‭ ‬كل‭ ‬ربع‭ ‬من‭ ‬المباراة،‭ ‬كل‭ ‬استحواذ‮»‬‭.‬