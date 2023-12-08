كلوب سعيد بإعادة بناء خط الوسط

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
لندن - (أ ف ب): أعرب الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنكليزي عن سعادته بتطور أداء فريقه بعد اعادة بناء خط الوسط مطلع الموسم الحالي.
وكان ليفربول خسر خدمات قائده جوردان هندرسون المنتقل الى الاتفاق السعودي والمهاجم البرازيلي فيرمينو المنتقل الى الاهلي السعودي ايضا وضم الارجنتيني الكسيس ماكاليستر بطل العالم مع منتخب بلاده، المجري دومينيك تسوبوسلاي والياباني واتارو اندو والهولندي راين غرافنبرخ.
ويحتل ليفربول المركز الثاني حاليا وإذا نجح في التغلب على بالاس في افتتاح المرحلة السبت، فإنه سيعتلي الصدارة ولو موقتا بانتظار مواجهة ارسنال المتصدر ضد مضيفه المتألق استون فيلا الثالث. وكشف كلوب عشية مواجهة فريقه كريستال بالاس في الدوري الانكليزي الممتاز بانه لم يخطط للوصول الى ما وصل اليه فريقه في ديسمبر بقوله «كنت اريد ان نضع مع اللاعبين اسسا خلال فترة الاستعداد للموسم الجديد وعندما تريد ان تصبح فريقا جيدا يتعين عليك تخطي الصعوبات».
واضاف «فيما يتعلق بالصعوبات، حدث ذلك من خلال البطاقات الحمراء، او التخلف صفر-1 خلال بعض المباريات. لكني على العموم سعيد جدا بما وصلنا اليه في الوقت الحالي». وتابع «كان يتعين علينا تعويض بعض اقوى الشخصيات في عالم كرة القدم، وقمنا بذلك من خلال التعاقد مع لاعبين يتمتعون بشخصية قوية. مجموعتنا الجديدة تتمتع بخصال قيادية ومواهب رائعة».
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