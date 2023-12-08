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كلوب سعيد بإعادة بناء خط الوسط

12/8/2023 8:07:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعرب‭ ‬الألماني‭ ‬يورغن‭ ‬كلوب‭ ‬مدرب‭ ‬ليفربول‭ ‬الإنكليزي‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بتطور‭ ‬أداء‭ ‬فريقه‭ ‬بعد‭ ‬اعادة‭ ‬بناء‭ ‬خط‭ ‬الوسط‭ ‬مطلع‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭.‬

وكان‭ ‬ليفربول‭ ‬خسر‭ ‬خدمات‭ ‬قائده‭ ‬جوردان‭ ‬هندرسون‭ ‬المنتقل‭ ‬الى‭ ‬الاتفاق‭ ‬السعودي‭ ‬والمهاجم‭ ‬البرازيلي‭ ‬فيرمينو‭ ‬المنتقل‭ ‬الى‭ ‬الاهلي‭ ‬السعودي‭ ‬ايضا‭ ‬وضم‭ ‬الارجنتيني‭ ‬الكسيس‭ ‬ماكاليستر‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده،‭ ‬المجري‭ ‬دومينيك‭ ‬تسوبوسلاي‭ ‬والياباني‭ ‬واتارو‭ ‬اندو‭ ‬والهولندي‭ ‬راين‭ ‬غرافنبرخ‭.‬

ويحتل‭ ‬ليفربول‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬حاليا‭ ‬وإذا‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬بالاس‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬المرحلة‭ ‬السبت،‭ ‬فإنه‭ ‬سيعتلي‭ ‬الصدارة‭ ‬ولو‭ ‬موقتا‭ ‬بانتظار‭ ‬مواجهة‭ ‬ارسنال‭ ‬المتصدر‭ ‬ضد‭ ‬مضيفه‭ ‬المتألق‭ ‬استون‭ ‬فيلا‭ ‬الثالث‭. ‬وكشف‭ ‬كلوب‭ ‬عشية‭ ‬مواجهة‭ ‬فريقه‭ ‬كريستال‭ ‬بالاس‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الانكليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬بانه‭ ‬لم‭ ‬يخطط‭ ‬للوصول‭ ‬الى‭ ‬ما‭ ‬وصل‭ ‬اليه‭ ‬فريقه‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬بقوله‭ ‬‮«‬كنت‭ ‬اريد‭ ‬ان‭ ‬نضع‭ ‬مع‭ ‬اللاعبين‭ ‬اسسا‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الاستعداد‭ ‬للموسم‭ ‬الجديد‭ ‬وعندما‭ ‬تريد‭ ‬ان‭ ‬تصبح‭ ‬فريقا‭ ‬جيدا‭ ‬يتعين‭ ‬عليك‭ ‬تخطي‭ ‬الصعوبات‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬‮«‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالصعوبات،‭ ‬حدث‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬البطاقات‭ ‬الحمراء،‭ ‬او‭ ‬التخلف‭ ‬صفر‭-‬1‭ ‬خلال‭ ‬بعض‭ ‬المباريات‭. ‬لكني‭ ‬على‭ ‬العموم‭ ‬سعيد‭ ‬جدا‭ ‬بما‭ ‬وصلنا‭ ‬اليه‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬كان‭ ‬يتعين‭ ‬علينا‭ ‬تعويض‭ ‬بعض‭ ‬اقوى‭ ‬الشخصيات‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬وقمنا‭ ‬بذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬لاعبين‭ ‬يتمتعون‭ ‬بشخصية‭ ‬قوية‭. ‬مجموعتنا‭ ‬الجديدة‭ ‬تتمتع‭ ‬بخصال‭ ‬قيادية‭ ‬ومواهب‭ ‬رائعة‮»‬‭.‬



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