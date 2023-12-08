صدارة أرسنال تحت تهديد مدربه القديم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يجد‭ ‬أرسنال‭ ‬متصدر‭ ‬الدوري‭ ‬الإنكليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬نفسه‭ ‬تحت‭ ‬تهديد‭ ‬مدربه‭ ‬القديم‭ ‬الإسباني‭ ‬أوناي‭ ‬إيمري‭ ‬عندما‭ ‬يحلّ‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬فريقه‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬المرحلة‭ ‬السادسة‭ ‬عشرة‭.‬

وفي‭ ‬حال‭ ‬تعثر‭ ‬أرسنال‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬برصيد‭ ‬36‭ ‬نقطة‭ ‬سيخطف‭ ‬وصيفه‭ ‬ليفربول‭ ‬الذي‭ ‬يتأخر‭ ‬عنه‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين،‭ ‬الصدارة‭ ‬منه‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬عاد‭ ‬بالنقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬أمام‭ ‬كريستال‭ ‬بالاس‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬ذاته،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يأمل‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬سكة‭ ‬الانتصارات‭ ‬الغائبة‭ ‬عنه‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬الأربع‭ ‬الأخيرة‭ ‬عندما‭ ‬يحلّ‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬لوتون‭ ‬تاون‭ ‬غدا‭ ‬الأحد‭. ‬وعندما‭ ‬وصل‭ ‬إيمري‭ ‬إلى‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬2022،‭ ‬كان‭ ‬فريقه‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬تردي‭ ‬النتائج‭ ‬ويبتعد‭ ‬بفارق‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬فقط‭ ‬عن‭ ‬منطقة‭ ‬الهبوط‭. ‬وتبدلت‭ ‬حال‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬حيث‭ ‬بات‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بفارق‭ ‬4‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬أرسنال،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬لم‭ ‬تعتد‭ ‬جماهير‭ ‬النادي‭ ‬على‭ ‬معايشته‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬السوداء‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعمد‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬إلى‭ ‬بث‭ ‬الحياة‭ ‬في‭ ‬شرايين‭ ‬الفريق‭.‬





غوارديولا‭ ‬يشيد‭ ‬بفيلا

احتفلت‭ ‬الجماهير‭ ‬بالفوز‭ ‬الأبرز‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬عدة‭ ‬لأستون‭ ‬فيلا‭ ‬على‭ ‬سيتي‭ ‬صاحب‭ ‬الثلاثية‭ ‬التاريخية‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬1‭-‬0‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء،‭ ‬ما‭ ‬عكس‭ ‬العمل‭ ‬الرائع‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬إيمري‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬منح‭ ‬الثقة‭ ‬للاعبيه‭ ‬بقدرتهم‭ ‬على‭ ‬اجتراح‭ ‬المعجزات‭. ‬ويبدو‭ ‬أن‭ ‬القدر‭ ‬خبأ‭ ‬لإيمري‭ ‬الأفضل‭ ‬حيث‭ ‬سيواجه‭ ‬فريقه‭ ‬السابق‭ ‬أرسنال‭ ‬الذي‭ ‬أقاله‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬بعد‭ ‬تردي‭ ‬نتائج‭ ‬فريق‭ ‬شمال‭ ‬لندن‭. ‬وأشاد‭ ‬الإسباني‭ ‬بيب‭ ‬غوارديولا‭ ‬مدرب‭ ‬سيتي‭ ‬بقدرات‭ ‬فيلا‭ ‬ورشحه‭ ‬للمنافسة‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬بعدما‭ ‬حقق‭ ‬إيمري‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬الرقم‭ ‬50‭ ‬على‭ ‬دكة‭ ‬المدربين‭ ‬مع‭ ‬فيلا‭ ‬فوزا‭ ‬اثار‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬علامات‭ ‬الاستفهام‭.‬

وقال‭ ‬إيمري‭: ‬‮«‬يمكنني‭ ‬أن‭ ‬أعود‭ ‬والتفكير‭ ‬كيف‭ ‬كنا‭ ‬عندما‭ ‬بدأنا‭ ‬هذه‭ ‬المغامرة‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬خسرنا‭ ‬أمام‭ ‬ليستر‭ ‬وأرسنال‭ ‬في‭ ‬عقر‭ ‬دارنا‭. ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬نستقبل‭ ‬ثمانية‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬مباراتين‭ ‬كما‭ ‬فعلنا‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬كانت‭ ‬لحظة‭ ‬مهمة‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬رد‭ ‬فعلنا‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬مع‭ ‬اللاعبين،‭ ‬حيث‭ ‬ركزنا‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬على‭ ‬أفكارنا‭ ‬وأسلوبنا،‭ ‬وقمنا‭ ‬بالبناء‭ ‬عليها‭ ‬وكنا‭ ‬متطلبين‭ ‬للغاية‭ ‬فيها‭. ‬لقد‭ ‬كان‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬اللاعبين‭ ‬رائعا‮»‬‭.‬

ويدرك‭ ‬إيمري‭ ‬صعوبة‭ ‬مهمته‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬المدفعجية‮»‬‭ ‬الساعي‭ ‬لتحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الخامس‭ ‬توالياً‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬بعد‭ ‬انتصاره‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬بيرنلي‭ ‬3‭-‬1‭ ‬وبرنتفورد‭ ‬1‭-‬0‭ ‬وولفرهامبتون‭ ‬2‭-‬1‭ ‬ولوتون‭ ‬4-3،‭ ‬علما‭ ‬أن‭ ‬خسارته‭ ‬الاخيرة‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬المرحلة‭ ‬11‭ ‬أمام‭ ‬نيوكاسل‭ ‬0‭-‬1‭. ‬

كما‭ ‬حقق‭ ‬ارسنال‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬6‭ ‬انتصارات‭ ‬توالياً‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات،‭ ‬تخللها‭ ‬فوزه‭ ‬الساحق‭ ‬على‭ ‬لنس‭ ‬الفرنسي‭ ‬بسداسية‭ ‬نظيفة‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭.‬





لا‭ ‬مكان‭ ‬للخوف‭ ‬في‭ ‬سيتي

حثّ‭ ‬المدافع‭ ‬جون‭ ‬ستونز‭ ‬فريقه‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬رباطة‭ ‬جأشه‭ ‬وسط‭ ‬تراجع‭ ‬مثير‭ ‬للقلق‭ ‬يهدد‭ ‬بعرقلة‭ ‬محاولاته‭ ‬للاحتفاظ‭ ‬بلقبه‭ ‬المحلي‭ ‬للموسم‭ ‬الرابع‭ ‬توالياً‭.‬

امتدت‭ ‬مسيرة‭ ‬سيتي‭ ‬الخالية‭ ‬من‭ ‬الانتصارات‭ ‬إلى‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬‮«‬بريميرليغ‮»‬‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬شهدت‭ ‬تعادله‭ ‬أمام‭ ‬تشلسي‭ ‬4‭-‬4‭ ‬وليفربول‭ ‬1‭-‬1‭ ‬وتوتنهام‭ ‬3‭-‬3‭ ‬وخسارته‭ ‬أمام‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬ما‭ ‬زاد‭ ‬من‭ ‬شعور‭ ‬القلق‭ ‬المحيط‭.‬

وأقرّ‭ ‬مدرب‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسباني‭ ‬وبايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الألماني‭ ‬السابق‭ ‬بأنه‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬مساعدة‮»‬‭ ‬فريقه‭ ‬‮«‬المتعثر‮»‬‭.‬

ويتأخر‭ ‬سيتي‭ ‬الرابع‭ ‬بفارق‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬أرسنال،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يعتقد‭ ‬ستونز‭ ‬أن‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يستغل‭ ‬آلامه‭ ‬لإيقاف‭ ‬نزيف‭ ‬النقاط‭ ‬في‭ ‬مهمة‭ ‬صعبة‭ ‬أمام‭ ‬لوتون‭ ‬غدا‭ ‬الأحد‭.‬

وتثبت‭ ‬النتائج‭ ‬صعوبة‭ ‬مهمة‭ ‬سيتيزنس‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬برغم‭ ‬احتلاله‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬عشر‭ ‬فقد‭ ‬فرض‭ ‬التعادل‭ ‬على‭ ‬ليفربول‭ ‬في‭ ‬عقر‭ ‬داره‭ ‬1‭-‬1‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة،‭ ‬وخسر‭ ‬بصعوبة‭ ‬أمام‭ ‬أرسنال‭ ‬3‭-‬4‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭.‬

وقال‭ ‬ستونز‭: ‬‮«‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نستخدم‭ ‬الأذى‭ ‬والألم‭ ‬الموجود‭ ‬بداخلنا‭ ‬كحافز‭ ‬ووقود‭ ‬لوضع‭ ‬الأمور‭ ‬في‭ ‬نصابها‭ ‬الصحيح‭. ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬الجميع‭ ‬لديه‭ ‬هذه‭ ‬الرغبة‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬كنا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المواقف‭ ‬في‭ ‬المواسم‭ ‬السابقة‭. ‬لا‭ ‬أعتقد‭ ‬أننا‭ ‬أو‭ ‬الجميع‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نبالغ‭ ‬بشأن‭ ‬ما‭ ‬سيحدث‭. ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نحافظ‭ ‬على‭ ‬هدوئنا‭ ‬كفريق‮»‬‭.‬





جهوزية‭ ‬ليفربول

ومع‭ ‬جهوزية‭ ‬ليفربول‭ ‬لخوض‭ ‬فترة‭ ‬حاسمة‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬الفوز‭ ‬باللقب‭ ‬المحلي،‭ ‬كشف‭ ‬غضب‭ ‬مدربه‭ ‬يورغن‭ ‬كلوب‭ ‬من‭ ‬مزحة‭ ‬حول‭ ‬الانتقال‭ ‬السريع‭ ‬لفريقه‭ ‬لمواجهة‭ ‬كريستال‭ ‬بالاس‭ ‬اليوم‭ ‬السبت،‭ ‬عن‭ ‬رغبة‭ ‬الألماني‭ ‬في‭ ‬مواكبة‭ ‬أرسنال‭ ‬المتصدر‭.‬

ووصف‭ ‬مدرب‭ ‬الريدز‭ ‬مذيعا‭ ‬تلفزيونيا‭ ‬بـ«الجاهل‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬فوز‭ ‬فريقه‭ ‬على‭ ‬شيفيلد‭ ‬يونايتد‭ ‬2‭-‬0‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬عندما‭ ‬ذكر‭ ‬أن‭ ‬ليفربول‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬سيسافر‭ ‬إلى‭ ‬بالاس‭ ‬في‭ ‬‮«‬أفضل‭ ‬توقيت‭ ‬لانطلاق‭ ‬المباراة‮»‬‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬كلوب‭.‬

وأراد‭ ‬المذيع‭ ‬أن‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬شكاوى‭ ‬المدرب‭ ‬الألماني‭ ‬في‭ ‬مناسبات‭ ‬سابقة‭ ‬عندما‭ ‬اضطر‭ ‬ليفربول‭ ‬إلى‭ ‬اللعب‭ ‬ظهر‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬بعد‭ ‬مباراة‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭.‬

وتذمر‭ ‬كلوب‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬من‭ ‬الشجاعة‭ ‬حقا‭ ‬إلقاء‭ ‬مزحة‭ ‬حول‭ ‬ذلك‮»‬،‭ ‬لكنه‭ ‬بالتأكيد‭ ‬سيكون‭ ‬أكثر‭ ‬اطمئنانا‭ ‬لسماع‭ ‬رغبة‭ ‬مدافعه‭ ‬الدولي‭ ‬الهولندي‭ ‬فيرجيل‭ ‬فان‭ ‬دايك‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬التحدي‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬جدول‭ ‬المباريات‭ ‬المرهق‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬اسمع،‭ ‬نحن‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬وهناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬المقبلة‭. ‬بالنسبة‭ ‬إلينا‭ ‬الآن،‭ ‬إنها‭ ‬بداية‭ ‬جيدة‭ ‬لشهر‭ ‬ديسمبر‭ ‬ولدينا‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬الكبيرة‭ ‬المقبلة‭. ‬يجب‭ ‬علينا‭ ‬جميعا‭ ‬أن‭ ‬نتطلع‭ ‬إليها‮»‬‭.‬

ويأمل‭ ‬توتنهام‭ ‬أن‭ ‬يوقف‭ ‬نزيف‭ ‬النقاط‭ ‬عندما‭ ‬يستقبل‭ ‬نيوكاسل‭ ‬يونايتد‭ ‬الأحد‭.‬

وفشل‭ ‬توتنهام‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬استهل‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭ ‬مع‭ ‬مدربه‭ ‬الجديد‭ ‬الاسترالي‭ ‬أنج‭ ‬بوستيكوغلو‭ ‬بفوزه‭ ‬في‭ ‬8‭ ‬من‭ ‬مبارياته‭ ‬العشر‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬حصد‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الخمس‭ ‬الاخيرة‭ ‬حيث‭ ‬تعرض‭ ‬لثلاث‭ ‬هزائم‭ ‬توالياً‭ ‬أمام‭ ‬تشلسي‭ ‬1‭-‬4‭ ‬وولفرهامبتون‭ ‬1‭-‬2‭ ‬وأستون‭ ‬فيلا‭ ‬بالنتيجة‭ ‬ذاتها،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتعادل‭ ‬مع‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬3-3،‭ ‬ليعود‭ ‬ويسقط‭ ‬أمام‭ ‬وست‭ ‬هام‭ ‬1‭-‬2‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭.‬

ويحل‭ ‬تشلسي‭ ‬الجريح‭ ‬غدا‭ ‬الأحد‭ ‬ايضاً‭ ‬ضيفاً‭ ‬على‭ ‬إيفرتون‭ ‬المنتشي‭ ‬من‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬نيوكاسل‭ ‬3‭-‬0‭ ‬وابتعاده‭ ‬عن‭ ‬منطقة‭ ‬الهبوط‭. ‬فيما‭ ‬يواجه‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬ضيفه‭ ‬بورنموث‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭.‬