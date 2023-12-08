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هيدي يقر بأنه لم يتصد لركلات جزاء نحو عامين

12/8/2023 8:07:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ميونيخ‭ (‬ألمانيا‭) - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬اعترف‭ ‬كونستانتين‭ ‬هيدي‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬منتخب‭ ‬ألمانيا‭ ‬تحت‭ ‬17‭ ‬سنة‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬الفائز‭ ‬مؤخرا‭ ‬بكأس‭ ‬العالم‭ ‬للناشئين،‭ ‬بأنه‭ ‬لم‭ ‬يتصد‭ ‬لركلة‭ ‬جزاء‭ ‬خلال‭ ‬عامين‭ ‬قبل‭ ‬تصديه‭ ‬لركلتي‭ ‬ترجيح‭ ‬في‭ ‬الدورين‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭ ‬والنهائي‭ ‬للمونديال‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬بإندونيسيا‭. ‬وتوجت‭ ‬ألمانيا‭ ‬بلقب‭ ‬مونديال‭ ‬الناشئين‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬عقب‭ ‬فوزها‭ ‬4/3‭ ‬على‭ ‬فرنسا‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح،‭ ‬التي‭ ‬احتكم‭ ‬إليها‭ ‬المنتخبان‭ ‬بعد‭ ‬تعادلهما‭ ‬2‭/‬2‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬للمسابقة،‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬الماضي‭.‬

وتصدى‭ ‬هيدي‭ ‬لركلتي‭ ‬ترجيح‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬فازت‭ ‬بها‭ ‬ألمانيا‭ ‬أمام‭ ‬الأرجنتين‭ ‬بالدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭ ‬لكأس‭ ‬العالم،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يكرر‭ ‬الأمر‭ ‬ذاته‭ ‬في‭ ‬النهائي‭ ‬ضد‭ ‬فرنسا‭. ‬وقال‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬فريق‭ ‬أونترهاتشينج،‭ ‬الذي‭ ‬يلعب‭ ‬بدوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثالثة‭ ‬الألماني،‭ ‬للاتحاد‭ ‬البافاري‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭: ‬‮«‬يا‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬قصة‭ ‬مضحكة‭. ‬لم‭ ‬اتمكن‭ ‬من‭ ‬التصدي‭ ‬لركلة‭ ‬جزاء‭ ‬منذ‭ ‬عامين‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬لكن‭ ‬ذلك‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬لأنني‭ ‬كنت‭ ‬سيئا‭ ‬للغاية،‭ ‬بل‭ ‬لأنه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬لدي‭ ‬أي‭ ‬ركلات‭ ‬جزاء‭ ‬في‭ ‬مبارياتي‭. ‬لقد‭ ‬تعرضت‭ ‬أيضًا‭ ‬للإصابة‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬العام‭ ‬الماضي‮»‬‭. ‬وبدلا‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬تعلم‭ ‬هيدي،‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬حارس‭ ‬المرمى‭ ‬الأساسي‭ ‬لألمانيا‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬المونديال،‭ ‬كيفية‭ ‬التصدي‭ ‬لركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬وهو‭ ‬يشاهد‭ ‬زميله‭ ‬رينيه‭ ‬فولاث‭ ‬من‭ ‬المدرجات‭.‬

وتحدث‭ ‬هيدي‭ ‬عن‭ ‬فولاث‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬قام‭ ‬بتصديات‭ ‬رائعة‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الديربي‭ ‬ضد‭ ‬فريق‭ ‬ميونيخ‭ ‬1860،‭ ‬لذلك‭ ‬من‭ ‬الأجمل‭ ‬أنني‭ ‬تصديت‭ ‬الآن‭ ‬لأربع‭ ‬ركلات‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬الأمر‭ ‬مهما‭ ‬حقا‭. ‬لقد‭ ‬أتى‭ ‬الانتظار‭ ‬الطويل‭ ‬بثماره‮»‬‭.‬

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