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إنتر ميامي يخوض جولته الدولية الأولى في هونغ كونغ

12/8/2023 8:07:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ميامي‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يخوض‭ ‬إنتر‭ ‬ميامي‭ ‬الأمريكي‭ ‬بقيادة‭ ‬نجمه‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي‭ ‬مباراة‭ ‬ودية‭ ‬في‭ ‬هونغ‭ ‬كونغ‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬المقبل‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬جولته‭ ‬الدولية‭ ‬الاولى‭ ‬على‭ ‬الاطلاق،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬افاد‭ ‬النادي‭ ‬الخميس‭.‬

وقال‭ ‬انتر‭ ‬ميامي‭ ‬إنّ‭ ‬النادي‭ ‬سيواجه‭ ‬تشكيلة‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬هونغ‭ ‬كونغ‭ ‬في‭ ‬4‭ ‬فبراير‭.‬

وقال‭ ‬خورخي‭ ‬ماس‭ ‬مالك‭ ‬إنتر‭ ‬ميامي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬متحمسون‭ ‬للغاية‭ ‬لزيارة‭ ‬هونغ‭ ‬كونغ‭ ‬وآسيا‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬منذ‭ ‬البداية،‭ ‬حرصنا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬ناديًا‭ ‬عالميًا‭ ‬في‭ ‬إنتر‭ ‬ميامي‭. ‬هذه‭ ‬فرصة‭ ‬رائعة‭ ‬للقيام‭ ‬بذلك،‭ ‬ونأمل‭ ‬في‭ ‬تحفيز‭ ‬وإلهام‭ ‬مشجعي‭ ‬إنتر‭ ‬ميامي‭ ‬الجدد‭ ‬في‭ ‬هونغ‭ ‬كونغ‭ ‬وفي‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬آسيا‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬ديفيد‭ ‬بيكهام‭ ‬المالك‭ ‬المشارك‭ ‬لنادي‭ ‬انتر‭ ‬ميامي‭ ‬والذي‭ ‬سبق‭ ‬ان‭ ‬لعب‭ ‬في‭ ‬هونغ‭ ‬كونغ‭ ‬عام‭ ‬2003‭ ‬برفقة‭ ‬ناديه‭ ‬الجديد‭ ‬آنذاك‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الاسباني،‭ ‬إنّ‭ ‬النادي‭ ‬يتطلع‭ ‬قدمًا‭ ‬للعب‭ ‬في‭ ‬‮«‬مدينة‭ ‬جميلة‭ ‬وعلى‭ ‬مسرح‭ ‬رياضي‭ ‬عظيم‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬بيكهام‭ ‬‮«‬طوال‭ ‬مسيرتي،‭ ‬قضيت‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬في‭ ‬آسيا،‭ ‬وأنا‭ ‬سعيد‭ ‬للغاية‭ ‬لإتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬لي‭ ‬لجلب‭ ‬إنتر‭ ‬ميامي‭ ‬لخوض‭ ‬أول‭ ‬مباراة‭ ‬لنا‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المدينة‭ ‬الرائعة‮»‬‭.‬

ويأتي‭ ‬الاعلان‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬ألغى‭ ‬النادي‭ ‬الاميركي‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬جولته‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تشمل‭ ‬خوض‭ ‬مباراتين‭ ‬وديتين‭ ‬في‭ ‬الصين،‭ ‬مكتفيا‭ ‬بالاشارة‭ ‬الى‭ ‬‮«‬ظروف‭ ‬غير‭ ‬متوقعة‭ ‬في‭ ‬الصين‮»‬‭.‬

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