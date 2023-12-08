كوبا أميركا 2024: قرعة سهلة للأرجنتين.. وقوية للبرازيل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ميامي‭-

(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) : ‬أسفرت‭ ‬قرعة‭ ‬النسخة‭ ‬الموسّعة‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬كوبا‭ ‬أميركا‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬يونيو‭ ‬إلى‭ ‬16‭ ‬يوليو‭ ‬المقبل،‭ ‬عن‭ ‬وقوع‭ ‬الارجنتين‭ ‬حاملة‭ ‬اللقب‭ ‬وبطلة‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬ذاتها‭ ‬مع‭ ‬خصمتها‭ ‬اللدودة‭ ‬تشيلي‭.‬

وسيدافع‭ ‬المنتخب‭ ‬الارجنتيني‭ ‬عن‭ ‬لقبه‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الاميركية‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الموسعة‭ ‬التي‭ ‬ستضمّ‭ ‬16‭ ‬منتخبًا‭ ‬حيث‭ ‬انضم‭ ‬ستة‭ ‬أعضاء‭ ‬من‭ ‬الكونكاكاف‭ ‬إلى‭ ‬المنافسين‭ ‬العشرة‭ ‬المعتادين‭ ‬في‭ ‬أميركا‭ ‬الجنوبية‭ ‬‮«‬كونميبول‮»‬‭. ‬وتستهل‭ ‬الارجنتين‭ ‬مشوارها‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬يونيو‭ ‬في‭ ‬اتلانتا‭ ‬بمواجهة‭ ‬كندا‭ ‬او‭ ‬ترينيداد‭ ‬وتوباغو‭ ‬اللذين‭ ‬سيلتقيان‭ ‬في‭ ‬ملحق‭ ‬لتحديد‭ ‬احد‭ ‬المقعدين‭ ‬المؤهلين‭ ‬لكونكاكاف‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭.‬

ومن‭ ‬ثمّ‭ ‬ستواجه‭ ‬الارجنتين،‭ ‬تشيلي،‭ ‬في‭ ‬نيوجيرسي‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬يونيو‭ ‬في‭ ‬اعادة‭ ‬لنهائي‭ ‬كوبا‭ ‬اميركا‭ ‬2016‭ ‬التي‭ ‬اقيمت‭ ‬بمناسبة‭ ‬مئوية‭ ‬المسابقة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ايضًا‭.‬

وخسر‭ ‬المنتخب‭ ‬الارجنتيني‭ ‬المواجهتين‭ ‬النهائيتين‭ ‬لعامي‭ ‬2015‭ ‬و2016‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬أمام‭ ‬تشيلي،‭ ‬علما‭ ‬أنّه‭ ‬في‭ ‬المناسبة‭ ‬الاخيرة‭ ‬أضاع‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭.‬

واعلن‭ ‬ميسي‭ ‬آنذاك‭ ‬اعتزاله‭ ‬مدة‭ ‬قصيرة‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يعود‭ ‬عن‭ ‬قراره‭ ‬لمواصلة‭ ‬مغامرته‭ ‬الدولية‭ ‬والتي‭ ‬تكللت‭ ‬بالفوز‭ ‬بكوبا‭ ‬أميركا‭ ‬2021‭ ‬وكأس‭ ‬العالم‭ ‬2022‭. ‬وتختتم‭ ‬الارجنتين‭ ‬مشوارها‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الاولى‭ ‬بمواجهة‭ ‬بيرو‭ ‬في‭ ‬ميامي‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬يونيو‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬جاءت‭ ‬البرازيل‭ ‬حاملة‭ ‬اللقب‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭ ‬بمجموعة‭ ‬حذرة‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬كولومبيا‭ ‬والبارغواي‭ ‬والفائز‭ ‬من‭ ‬الملحق‭ ‬بين‭ ‬كوستاريكا‭ ‬وهندوراس‭. ‬ووقعت‭ ‬المكسيك‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬الاكوادور،‭ ‬فنزويلا‭ ‬وجامايكا،‭ ‬اما‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬المضيفة‭ ‬فستلعب‭ ‬بالمجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬مع‭ ‬أوروغواي‭ ‬وبنما‭ ‬وبوليفيا‭.‬

وقال‭ ‬البارغواياني‭ ‬أليخاندرو‭ ‬دومينغيس‭ ‬رئيس‭ ‬اتحاد‭ ‬أميركا‭ ‬الجنوبية‭ ‬إن‭ ‬البطولة‭ ‬ستكون‭ ‬‮«‬كوبا‭ ‬أميركا‭ ‬عالمية‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬سيشارك‭ ‬المنتخب‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ (‬الأرجنتين‭)‬،‭ ‬الفريق‭ ‬الوحيد‭ ‬الحائز‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬المونديال‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭ (‬البرازيل‭)‬،‭ ‬اول‭ ‬بطل‭ ‬للعالم‭ (‬الأوروغواي‭)‬،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أفضل‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬وهم‭ ‬من‭ ‬أميركا‭ ‬اللاتينية‮»‬‭. ‬وتفتتح‭ ‬البرازيل‭ ‬بطلة‭ ‬العالم‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭ ‬مشوارها‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬سوفي‭ ‬ستاديوم‭ ‬في‭ ‬لوس‭ ‬انجليس‭ ‬بمواجهة‭ ‬كوستاريكا‭ ‬او‭ ‬هندوراس‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬يونيو‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬تواجه‭ ‬الباراغواي‭ ‬في‭ ‬لاس‭ ‬فيغاس‭ ‬في‭ ‬28‭ ‬منه‭ ‬لتختتم‭ ‬مشوارها‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الاول‭ ‬امام‭ ‬كولومبيا‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬ليفي‮»‬‭ ‬في‭ ‬سانتا‭ ‬كلارا‭. ‬وسيتم‭ ‬استخدام‭ ‬14‭ ‬ملعبا‭ ‬لاستضافة‭ ‬البطولة،‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الملاعب‭ ‬تستضيف‭ ‬مباريات‭ ‬لاندية‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الاميركية‭ ‬‮«‬أن‭ ‬أف‭ ‬أل‮»‬‭. ‬وستقام‭ ‬مواجهتا‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬‮«‬إيست‭ ‬روثرفورد‮»‬‭ ‬في‭ ‬9‭ ‬يوليو،‭ ‬وفي‭ ‬تشارلوت‭ ‬في‭ ‬العاشر‭ ‬منه،‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬تحتضن‭ ‬ميامي‭ ‬المواجهة‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬14‭.‬

وفيما‭ ‬يلي‭ ‬المجموعات‭:‬

المجموعة‭ ‬الأولى‭: ‬الأرجنتين،‭ ‬بيرو،‭ ‬تشيلي،‭ ‬والفائز‭ ‬من‭ ‬ملحق‭ ‬كندا‭ ‬وترينيداد‭ ‬وتوباغو‭.‬

المجموعة‭ ‬الثانية‭: ‬المكسيك،‭ ‬الإكوادور،‭ ‬فنزويلا‭ ‬وجامايكا‭.‬

المجموعة‭ ‬الثالثة‭: ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬أوروغواي،‭ ‬بنما‭ ‬وبوليفيا‭.‬

المجموعة‭ ‬الرابعة‭: ‬البرازيل،‭ ‬كولومبيا،‭ ‬البارغواي‭ ‬والفائز‭ ‬بين‭ ‬كوستاريكا‭ ‬وهندوراس‭.‬



