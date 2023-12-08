كوبا أميركا 2024: قرعة سهلة للأرجنتين.. وقوية للبرازيل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
ميامي-
(أ ف ب) : أسفرت قرعة النسخة الموسّعة من مسابقة كوبا أميركا 2024 في كرة القدم، المقررة في الولايات المتحدة في الفترة من 20 يونيو إلى 16 يوليو المقبل، عن وقوع الارجنتين حاملة اللقب وبطلة العالم في المجموعة ذاتها مع خصمتها اللدودة تشيلي.
وسيدافع المنتخب الارجنتيني عن لقبه في الأراضي الاميركية في النسخة الموسعة التي ستضمّ 16 منتخبًا حيث انضم ستة أعضاء من الكونكاكاف إلى المنافسين العشرة المعتادين في أميركا الجنوبية «كونميبول». وتستهل الارجنتين مشوارها في البطولة في 20 يونيو في اتلانتا بمواجهة كندا او ترينيداد وتوباغو اللذين سيلتقيان في ملحق لتحديد احد المقعدين المؤهلين لكونكاكاف العام المقبل.
ومن ثمّ ستواجه الارجنتين، تشيلي، في نيوجيرسي في 25 يونيو في اعادة لنهائي كوبا اميركا 2016 التي اقيمت بمناسبة مئوية المسابقة في الولايات المتحدة ايضًا.
وخسر المنتخب الارجنتيني المواجهتين النهائيتين لعامي 2015 و2016 بركلات الترجيح أمام تشيلي، علما أنّه في المناسبة الاخيرة أضاع ليونيل ميسي ركلة جزاء.
واعلن ميسي آنذاك اعتزاله مدة قصيرة قبل ان يعود عن قراره لمواصلة مغامرته الدولية والتي تكللت بالفوز بكوبا أميركا 2021 وكأس العالم 2022. وتختتم الارجنتين مشوارها في المجموعة الاولى بمواجهة بيرو في ميامي في 29 يونيو.
من جهة أخرى، جاءت البرازيل حاملة اللقب خمس مرات بمجموعة حذرة الى جانب كولومبيا والبارغواي والفائز من الملحق بين كوستاريكا وهندوراس. ووقعت المكسيك في المجموعة الثانية الى جانب الاكوادور، فنزويلا وجامايكا، اما الولايات المتحدة المضيفة فستلعب بالمجموعة الثالثة مع أوروغواي وبنما وبوليفيا.
وقال البارغواياني أليخاندرو دومينغيس رئيس اتحاد أميركا الجنوبية إن البطولة ستكون «كوبا أميركا عالمية».
وأضاف «سيشارك المنتخب بطل العالم (الأرجنتين)، الفريق الوحيد الحائز على لقب المونديال خمس مرات (البرازيل)، اول بطل للعالم (الأوروغواي)، إلى جانب أفضل اللاعبين في العالم، وهم من أميركا اللاتينية». وتفتتح البرازيل بطلة العالم خمس مرات مشوارها على ملعب سوفي ستاديوم في لوس انجليس بمواجهة كوستاريكا او هندوراس في 24 يونيو قبل ان تواجه الباراغواي في لاس فيغاس في 28 منه لتختتم مشوارها في الدور الاول امام كولومبيا على ملعب «ليفي» في سانتا كلارا. وسيتم استخدام 14 ملعبا لاستضافة البطولة، والعديد من هذه الملاعب تستضيف مباريات لاندية كرة القدم الاميركية «أن أف أل». وستقام مواجهتا الدور نصف النهائي في «إيست روثرفورد» في 9 يوليو، وفي تشارلوت في العاشر منه، على ان تحتضن ميامي المواجهة النهائي في 14.
وفيما يلي المجموعات:
المجموعة الأولى: الأرجنتين، بيرو، تشيلي، والفائز من ملحق كندا وترينيداد وتوباغو.
المجموعة الثانية: المكسيك، الإكوادور، فنزويلا وجامايكا.
المجموعة الثالثة: الولايات المتحدة، أوروغواي، بنما وبوليفيا.
المجموعة الرابعة: البرازيل، كولومبيا، البارغواي والفائز بين كوستاريكا وهندوراس.
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