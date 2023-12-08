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إقالة رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بقرار قضائي

12/8/2023 8:07:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ريو‭ ‬دي‭ ‬جانيرو‭ -
(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أُقيل‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البرازيلي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬إدنالدو‭ ‬رودريغيش‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ ‬الخميس،‭ ‬عقب‭ ‬قرار‭ ‬المحكمة‭ ‬الذي‭ ‬أبطل‭ ‬اتفاقا‭ ‬سمح‭ ‬بانتخابه‭.‬

وتعتبر‭ ‬إقالة‭ ‬رودريغيش‭ ‬ضربة‭ ‬إضافية‭ ‬للكرة‭ ‬البرازيلية‭ ‬ومنتخب‭ ‬‮«‬السيليساو‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يمر‭ ‬بفترة‭ ‬صعبة‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬النتائج،‭ ‬مع‭ ‬إصابة‭ ‬نجمه‭ ‬نيمار‭ ‬وتعرضه‭ ‬لثلاث‭ ‬هزائم‭ ‬توالياً‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬المؤهلة‭ ‬لمونديال‭ ‬2026‭.‬

وأوضحت‭ ‬غرفة‭ ‬القانون‭ ‬الخاص‭ ‬بمحكمة‭ ‬العدل‭ ‬في‭ ‬ريو‭ ‬دي‭ ‬جانيرو‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬سيتعين‭ ‬على‭ ‬الهيئة‭ ‬إجراء‭ ‬انتخابات‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬30‭ ‬يوما،‭ ‬وحتى‭ ‬ذلك‭ ‬الحين،‭ ‬سيكون‭ ‬رئيس‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬العليا‭ ‬مسؤولاً‭ ‬عن‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البرازيلي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‮»‬‭.‬

وأبطلت‭ ‬هذه‭ ‬المحكمة‭ ‬اتفاقا‭ ‬بين‭ ‬الاتحاد‭ ‬البرازيلي‭ ‬ومكتب‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬ريو،‭ ‬يعود‭ ‬تاريخه‭ ‬إلى‭ ‬مارس‭ ‬2022،‭ ‬والذي‭ ‬سمح‭ ‬لاحقا‭ ‬بانتخاب‭ ‬رودريغيش‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2026‭.‬

وسيستأنف‭ ‬الاتحاد‭ ‬البرازيلي‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يستجب‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬لاتصال‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬هذا‭ ‬القرار،‭ ‬حسب‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬برازيلية‭.‬

وفي‭ ‬رسالة‭ ‬بعث‭ ‬بها‭ ‬الخميس‭ ‬إلى‭ ‬الاتحاد‭ ‬البرازيلي،‭ ‬حذّر‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬‮«‬فيفا‮»‬‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬أعضاءه‭ ‬سيكونون‭ ‬‮«‬عرضة‭ ‬للعقوبات‮»‬‭ ‬إذا‭ ‬تعرضت‭ ‬شؤونهم‭ ‬الداخلية‭ ‬للتدخل‭ ‬الخارجي‭. ‬

ومن‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬إحدى‭ ‬العواقب‭ ‬استبعاد‭ ‬البرازيل،‭ ‬بطلة‭ ‬العالم‭ ‬خمس‭ ‬مرات،‭ ‬من‭ ‬المسابقات‭ ‬الدولية،‭ ‬مثل‭ ‬مونديال‭ ‬الأندية‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ (‬من‭ ‬12‭ ‬إلى‭ ‬22‭ ‬ديسمبر‭)‬،‭ ‬والتي‭ ‬يشارك‭ ‬فيها‭ ‬فلوميننسي‭ ‬بطل‭ ‬مسابقة‭ ‬كوبا‭ ‬ليبرتادوريس‭.‬

ومن‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬تؤثر‭ ‬إقالة‭ ‬رودريغيش،‭ ‬وهو‭ ‬أول‭ ‬رئيس‭ ‬أسود‭ ‬للاتحاد‭ ‬البرازيلي،‭ ‬على‭ ‬وصول‭ ‬الإيطالي‭ ‬كارلو‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬المقرر‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬المقبل‭ ‬لتدريب‭ ‬البرازيل‭.‬

وكان‭ ‬رودريغيش‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬المفاوضات‭ ‬التي‭ ‬أسفرت،‭ ‬وفقا‭ ‬للاتحاد‭ ‬القاري‭ ‬عن‭ ‬اتفاق‭ ‬مع‭ ‬المدرب‭ ‬الحالي‭ ‬لريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬على‭ ‬تولي‭ ‬زمام‭ ‬تدريب‭ ‬السيليساو‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭ ‬الأوروبي‭.‬

وقدّمت‭ ‬البرازيل‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الموقت‭ ‬فرناندو‭ ‬دينيز‭ (‬49‭ ‬عاماً‭) ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬العروض‭ ‬المخيبة‭ ‬خلال‭ ‬الشهرين‭ ‬الماضيين‭ ‬خلال‭ ‬تصفيات‭ ‬مونديال‭ ‬2026،‭ ‬حيث‭ ‬تعادلت‭ ‬مع‭ ‬فنزويلا‭ ‬1‭-‬1‭ ‬وخسرت‭ ‬أمام‭ ‬الأوروغواي‭ ‬0‭-‬2‭ ‬وكولومبيا‭ ‬1‭-‬2‭ ‬والأرجنتين‭ ‬0-1‭.‬

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