وزير الرياضة السعودي: مرحبا بالجميع في مونديال 2034

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الرياضة‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬بن‭ ‬تركي‭ ‬الفيصل‭ ‬إن‭ ‬بلاده‭ ‬ترحب‭ ‬بالجميع‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬2034‭.‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ ‬‮«‬بي‭.‬أيه‭.‬ميديا‮»‬‭ ‬أنه‭ ‬أصبح‭ ‬من‭ ‬المؤكد‭ ‬أن‭ ‬تستضيف‭ ‬السعودية‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬بعد‭ ‬11‭ ‬عاما‭ ‬بعدما‭ ‬أصبحت‭ ‬المرشحة‭ ‬الوحيدة‭ ‬لاستضافة‭ ‬البطولة‭.‬

وأضاف‭ ‬الوزير‭ ‬لهيئة‭ ‬الإذاعة‭ ‬البريطانية‭ ‬‮«‬بي‭.‬بي‭.‬سي‮»‬‭: ‬‮«‬مرحبا‭ ‬بالجميع‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬كأي‭ ‬دولة‭ ‬أخرى،‭ ‬لدينا‭ ‬قواعدنا‭ ‬وأنظمة،‭ ‬ينبغي‭ ‬على‭ ‬الجميع‭ ‬الالتزام‭ ‬بها‭ ‬واحترامها‭... ‬عندما‭ ‬نأتي‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬فإننا‭ ‬نحترم‭ ‬القواعد‭ ‬واللوائح،‭ ‬سواء‭ ‬كنا‭ ‬نؤمن‭ ‬بها‭ ‬أم‭ ‬لا،‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬الأحداث‭ ‬الـ‭ ‬85‭ ‬التي‭ ‬مررنا‭ ‬بها‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬لم‭ ‬نواجه‭ ‬أي‭ ‬مشكلات‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2022‭ ‬بقطر‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬الشتاء‭ ‬بسبب‭ ‬الأجواء‭ ‬الحارة‭ ‬صيفا‭ ‬بالمنطقة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تعطيل‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدوريات‭ ‬الأوروبية،‭ ‬ولكن‭ ‬الفيصل‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تكرار‭ ‬نفس‭ ‬الأمر‭ ‬في‭ ‬السعودية‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لماذا‭ ‬لا‭ ‬نرى‭ ‬ما‭ ‬إمكانيات‭ ‬إقامة‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬الصيف؟‮»‬

وأردف‭: ‬‮«‬سواء‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬الصيف‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬الشتاء،‭ ‬فإن‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬لا‭ ‬يهمنا،‭ ‬ما‭ ‬دمنا‭ ‬نثق‭ ‬في‭ ‬قدرتنا‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬الأجواء‭ ‬المناسبة‭ ‬لاستضافة‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‮»‬‭.‬