وزارة الرياضة السعودية: مستعدون لاستضافة كأس العالم للأندية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

جدة – ‭

‬واس‭: ‬عقدت‭ ‬وزارة‭ ‬الرياضة‭ ‬السعودية‭ ‬الخميس‭ ‬المؤتمر‭ ‬الدوري‭ ‬للقطاع‭ ‬الرياضي‭ ‬للحديث‭ ‬عن‭ ‬استعداد‭ ‬المنشآت‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬2023م،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬آخر‭ ‬مستجدات‭ ‬البطولة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬المؤتمرات‭ ‬بمدينة‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الرياضة‭ ‬بجدة‭.‬

وأكد‭ ‬مساعد‭ ‬وزير‭ ‬الرياضة‭ ‬للإعلام‭ ‬والتواصل‭ ‬د‭. ‬رجاء‭ ‬الله‭ ‬السلمي،‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬الفرق‭ ‬المشاركة‭ ‬ستسعى‭ ‬للتتويج‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العمل‭ ‬الكبير‭ ‬تم‭ ‬بمتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السموِّ‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬تركي‭ ‬بن‭ ‬فيصل‭ ‬وزير‭ ‬الرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬والبارالمبية‭ ‬السعودية،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬الاستعدادات‭ ‬كبيرة‭ ‬والتنسيق‭ ‬عالي‭ ‬المستوى‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬الرياضة‭ ‬والاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬واللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬للبطولة‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬استقبلت‭ ‬جدة‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬حدثين‭ ‬عالمين‭ ‬كبيرين،‭ ‬أحدهما‭ ‬بطولة‭ ‬الجيل‭ ‬القادم‭ ‬للتنس‭ ‬والآخر‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬أمريكا‭ ‬للقوارب‭ ‬الشراعية،‭ ‬وخلال‭ ‬الأيام‭ ‬القادمة‭ ‬تستعد‭ ‬جدة‭ ‬لاستقبال‭ ‬حدث‭ ‬عالمي‭ ‬كبير‭ ‬وهو‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬2023‭ ‬وهي‭ ‬البطولة‭ ‬الأكبر‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الأندية‭ ‬بالعالم،‭ ‬والبطولة‭ ‬التي‭ ‬نتطلع‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬بنسخة‭ ‬استثنائية‭ ‬ومختلفة‭ ‬تماماً‭ ‬وبمشاركة‭ ‬ممثلي‭ ‬القارات‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أشار‭ ‬وكيل‭ ‬المنشآت‭ ‬الرياضية‭ ‬بوزارة‭ ‬الرياضة‭ ‬المهندس‭ ‬ثامر‭ ‬باسنبل،‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬إنجازه‭ ‬في‭ ‬التطوير‭ ‬العام‭ ‬لمدينة‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الرياضية‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬تبلغ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬4470م،‭ ‬وشمل‭ ‬ذلك‭ (‬المركز‭ ‬الإعلامي‭ - ‬منطقة‭ ‬الإعلاميين‭ - ‬مناطق‭ ‬دخول‭ ‬اللاعبين‭)‬،‭ ‬ويُستهدف‭ ‬الوصول‭ ‬في‭ ‬الحضور‭ ‬الجماهيري‭ ‬إلى‭ ‬مليوني‭ ‬مشجع،‭ ‬ولذلك‭ ‬تم‭ ‬تحديث‭ ‬نظام‭ ‬تذاكر‭ ‬الجماهير،‭ ‬ورفع‭ ‬عدد‭ ‬البوابات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬بوابة‭ ‬في‭ ‬الملعبين‭.‬

وأكد‭ ‬أنه‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬البطولة،‭ ‬سيتم‭ ‬استضافة‭ ‬مقار‭ ‬التدريب‭ ‬للأندية‭ ‬الـ6‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬الدولة‭ ‬المستضيفة‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬واحد،‭ ‬ومن‭ ‬جانب‭ ‬التطورات‭ ‬تم‭ ‬استبدال‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬22726‭ ‬من‭ ‬كراسي‭ ‬مدرجات‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬الأمير‭ ‬عبدالله‭ ‬الفيصل‭ ‬الرياضية،‭ ‬وتطوير‭ ‬أنظمة‭ ‬المراقبة،‭ ‬ومن‭ ‬ناحية‭ ‬النقاط‭ ‬الأمنية‭ ‬لدخول‭ ‬الجماهير‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الرياضية،‭ ‬تم‭ ‬تطويرها‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ +‬2550م،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬ترقية‭ ‬الإنارة‭ ‬للملعبين،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬ملاعب‭ ‬التدريب،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إضافة‭ ‬1367‭ ‬وحدة‭ ‬إنارة،‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬400‭ ‬نقطة‭ ‬بث‭ ‬تلفزيوني‭.‬

وأكد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬المساعد‭ ‬للشؤون‭ ‬الإستراتيجية‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬ماجد‭ ‬آل‭ ‬صاحب‭ ‬،‭ ‬أنه‭ ‬خلال‭ ‬إتاحة‭ ‬التذاكر‭ ‬للجمهور‭ ‬تم‭ ‬بيع‭ ‬جميع‭ ‬التذاكر‭ ‬المطروحة‭ ‬في‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬ساعتين،‭ ‬مما‭ ‬يؤكد‭ ‬الشغف‭ ‬الكبير‭ ‬لجمهور‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬وبلغ‭ ‬عدد‭ ‬المتقدمين‭ ‬لشراء‭ ‬التذاكر‭ ‬1‭.‬5‭ ‬مليون‭ ‬مشجع،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تخصيص‭ ‬مناطق‭ ‬الجمهور‭ ‬على‭ ‬ملعبي‭ ‬مدينة‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الرياضية،‭ ‬وتتسع‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬12‭.‬500‭ ‬شخص،‭ ‬وتقدم‭ ‬40‭ ‬فعالية‭ ‬ترفيهية‭ ‬وعروضاً‭ ‬موسيقية،‭ ‬ومدينة‭ ‬الأمير‭ ‬عبدالله‭ ‬الفيصل‭ ‬التي‭ ‬تتسع‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬6‭.‬500‭ ‬شخص‭ ‬وتقدم‭ ‬19‭ ‬تجربة‭ ‬ترفيهية‭ ‬وعروضًا‭ ‬مختلفة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬منطقة‭ ‬البلد‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬للجميع‭ ‬حضورها‭ ‬دون‭ ‬تذاكر‭.‬

وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬التنسيق‭ ‬لأعمال‭ ‬النقل‭ ‬الترددي‭ ‬إلى‭ ‬الملعبين؛‭ ‬حيث‭ ‬ستبدأ‭ ‬أول‭ ‬رحلة‭ ‬قبل‭ ‬المباراة‭ ‬بأربع‭ ‬ساعات،‭ ‬فيما‭ ‬ستكون‭ ‬آخر‭ ‬رحلات‭ ‬النقل‭ ‬الترددي‭ ‬بعد‭ ‬المباراة‭ ‬بساعتين،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬محطتين‭ ‬الأولى‭ ‬بمقابل‭ ‬الردسي‭ ‬مول،‭ ‬والأخرى‭ ‬في‭ ‬مواقف‭ ‬هيفاء‭ ‬مول‭.‬



