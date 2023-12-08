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مدرب لايبزج يخشى رد فعل دورتموند

12/8/2023 8:07:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لايبزج‭ (‬ألمانيا‭) - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬يتوقع‭ ‬ماركو‭ ‬روزه،‭ ‬مدرب‭ ‬فريق‭ ‬لايبزج،‭ ‬أن‭ ‬يظهر‭ ‬فريقه‭ ‬السابق‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬بعض‭ ‬التحدي‭ ‬أمام‭ ‬ناديه‭ ‬الحالي،‭ ‬بعد‭ ‬خروجه‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬ألمانيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

ويحل‭ ‬لايبزج‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬اليوم‭ ‬السبت،‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الرابعة‭ ‬عشرة a ‭ ‬لبطولة‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ (‬بوندسليجا‭).‬

وقال‭ ‬روزه‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭: ‬‮«‬بالطبع‭ ‬يمكنكم‭ ‬الافتراض‭ ‬أنهم‭ ‬سيؤدون‭ ‬بشكل‭ ‬مختلف‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬تقام‭ ‬على‭ ‬ملعبهم‭ ‬وسط‭ ‬هذا‭ ‬الضغط‭ ‬الواقع‭ ‬عليهم‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬روزه‭: ‬‮«‬يتعين‭ ‬علينا‭ ‬اليقظة‭ ‬والاستعداد‭. ‬اعتقد‭ ‬أن‭ ‬شباب‭ ‬دورتموند‭ -‬وأنا‭ ‬أعرفهم‭- ‬لن‭ ‬يتحملوا‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬النتيجة‭ ‬وسيكونون‭ ‬غاضبين‭ ‬بعض‭ ‬الشيء‭. ‬لهذا‭ ‬السبب‭ ‬يمكننا‭ ‬أن‭ ‬نتوقع‭ ‬معركة‭ ‬مفتوحة‭ ‬منذ‭ ‬الدقيقة‭ ‬الأولى‮»‬‭.‬

وخرج‭ ‬دورتموند‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭ ‬لكأس‭ ‬ألمانيا‭ ‬عقب‭ ‬خسارته‭ ‬صفر‭/‬2‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬شتوتجارت،‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء،‭ ‬فيما‭ ‬ودع‭ ‬لايبزج‭ ‬المسابقة،‭ ‬التي‭ ‬توج‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬إثر‭ ‬خسارته‭ ‬أمام‭ ‬فولفسبورج‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭.‬

ويتواصل‭ ‬غياب‭ ‬تيمو‭ ‬فيرنر‭ ‬عن‭ ‬لايبزج‭ ‬في‭ ‬المباراة،‭ ‬بسبب‭ ‬استمرار‭ ‬معاناته‭ ‬من‭ ‬إصابة‭ ‬عضلية‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬لايبزج‭ ‬حقق‭ ‬4‭ ‬انتصارات‭ ‬خلال‭ ‬مبارياته‭ ‬الخمس‭ ‬الأخيرة‭ ‬ضد‭ ‬دورتموند‭.‬

ويحتل‭ ‬لايبزج‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬برصيد‭ ‬26‭ ‬نقطة،‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬أمام‭ ‬دورتموند،‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭.‬


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