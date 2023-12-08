مدرب لايبزج يخشى رد فعل دورتموند

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
لايبزج (ألمانيا) - (د ب أ): يتوقع ماركو روزه، مدرب فريق لايبزج، أن يظهر فريقه السابق بوروسيا دورتموند بعض التحدي أمام ناديه الحالي، بعد خروجه من كأس ألمانيا لكرة القدم.
ويحل لايبزج ضيفا على بوروسيا دورتموند اليوم السبت، في المرحلة الرابعة عشرة a لبطولة الدوري الألماني (بوندسليجا).
وقال روزه في مؤتمر صحفي أمس الجمعة: «بالطبع يمكنكم الافتراض أنهم سيؤدون بشكل مختلف في مباراة تقام على ملعبهم وسط هذا الضغط الواقع عليهم».
وأضاف روزه: «يتعين علينا اليقظة والاستعداد. اعتقد أن شباب دورتموند -وأنا أعرفهم- لن يتحملوا مثل هذه النتيجة وسيكونون غاضبين بعض الشيء. لهذا السبب يمكننا أن نتوقع معركة مفتوحة منذ الدقيقة الأولى».
وخرج دورتموند من دور الـ16 لكأس ألمانيا عقب خسارته صفر/2 أمام مضيفه شتوتجارت، يوم الأربعاء، فيما ودع لايبزج المسابقة، التي توج بها في الموسم الماضي، إثر خسارته أمام فولفسبورج في الدور الثاني.
ويتواصل غياب تيمو فيرنر عن لايبزج في المباراة، بسبب استمرار معاناته من إصابة عضلية.
يذكر أن لايبزج حقق 4 انتصارات خلال مبارياته الخمس الأخيرة ضد دورتموند.
ويحتل لايبزج المركز الرابع برصيد 26 نقطة، بفارق نقطة أمام دورتموند، صاحب المركز الخامس.
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