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طارق حامد يعلن اعتزاله اللعب دوليا

12/8/2023 8:07:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

القاهرة‭ -
(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬المصري‭ ‬طارق‭ ‬حامد‭ ‬المعار‭ ‬من‭ ‬اتحاد‭ ‬جدة‭ ‬بطل‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الى‭ ‬نادي‭ ‬ضمك،‭ ‬الجمعة‭ ‬اعتزاله‭ ‬اللعب‭ ‬دوليا‭.‬

وكتب‭ ‬صاحب‭ ‬الـ35‭ ‬عاما،‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ (‬تويتر‭ ‬سابقا‭): ‬‮«‬على‭ ‬مدار‭ ‬10‭ ‬سنوات،‭ ‬تشرفت‭ ‬بتمثيل‭ ‬منتخب‭ ‬بلدي‭ ‬مصر،‭ ‬اليوم‭ ‬أعلن‭ ‬اعتزالي‭ ‬اللعب‭ ‬الدولي‭ ‬بعد‭ ‬مسيرة‭ ‬طويلة‭ ‬أفتخر‭ ‬بها‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬لاعب‭ ‬الزمالك‭ ‬السابق‭ ‬‮«‬أتوجه‭ ‬بالشكر‭ ‬لكل‭ ‬الأجهزة‭ ‬الفنية‭ ‬والإدارية‭ ‬والطبية‭ ‬التي‭ ‬تشرفت‭ ‬بالعمل‭ ‬معها،‭ ‬وأتمنى‭ ‬لزملائي‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬فيما‭ ‬هو‭ ‬قادم،‭ ‬الآن‭ ‬سأعود‭ ‬لصفوف‭ ‬الجماهير‭ ‬كمشجع‭ ‬عاشق‭ ‬ومحب‭ ‬لمنتخب‭ ‬بلدي‭ ‬مصر‮»‬‭.‬

وجاء‭ ‬إعلان‭ ‬حامد‭ ‬لاعتزاله‭ ‬قبل‭ ‬شهر‭ ‬من‭ ‬خوض‭ ‬الفراعنة‭ ‬لنهائيات‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الإفريقية‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬ساحل‭ ‬العاج‭.‬

وبدأ‭ ‬حامد‭ ‬مشواره‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬مصر‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬مارس‭ ‬2013‭ ‬خلال‭ ‬مباراة‭ ‬ودية‭ ‬امام‭ ‬قطر‭ (‬1-3‭)‬،‭ ‬كانت‭ ‬الاولى‭ ‬بين‭ ‬58‭ ‬مباراة‭ ‬دولية‭ ‬سجل‭ ‬خلالها‭ ‬هدفا‭ ‬واحدا‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬مالاوي‭ (‬4-0‭) ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬أمم‭ ‬إفريقيا‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬الماضي‭.‬

وكانت‭ ‬المباراة‭ ‬الدولية‭ ‬الودية‭ ‬ضد‭ ‬الجزائر‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬هي‭ ‬الاخيرة‭ ‬لحامد‭ ‬مع‭ ‬الفراعنة‭ ‬حيث‭ ‬دخل‭ ‬بديلا‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬الخمس‭ ‬الاخيرة‭.‬

وتواجد‭ ‬حامد‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬مصر‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2018‭ ‬في‭ ‬روسيا‭ ‬وشارك‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الثلاث‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الأول،‭ ‬كما‭ ‬خاض‭ ‬معه‭ ‬جميع‭ ‬مباريات‭ ‬كأس‭ ‬أمم‭ ‬إفريقيا‭ ‬2017‭ ‬التي‭ ‬حل‭ ‬فيها‭ ‬وصيفا‭ ‬بالخسارة‭ ‬امام‭ ‬الكاميرون‭ ‬1‭-‬2‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية،‭ ‬كما‭ ‬شارك‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬نسخة‭ ‬2019‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬وخرج‭ ‬من‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭.‬

وغاب‭ ‬حامد‭ ‬عن‭ ‬النسخة‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬الكاميرون‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬حيث‭ ‬استبعده‭ ‬المدرب‭ ‬البرتغالي‭ ‬كارلوس‭ ‬كيروش‭ ‬عقب‭ ‬توليه‭ ‬المسؤولية‭ ‬خلفا‭ ‬لحسام‭ ‬البدري‭.‬

واستبعد‭ ‬حامد‭ ‬أيضا‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬المدرب‭ ‬الحالي‭ ‬للفراعنة‭ ‬البرتغالي‭ ‬روي‭ ‬فيتوريا‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬عدم‭ ‬الالتزام‭ ‬بتعليمات‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬بعد‭ ‬مباراة‭ ‬مصر‭ ‬وجيبوتي‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الاولى‭ ‬من‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬نوفمبر‭ ‬الماضي‭.‬

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