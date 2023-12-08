الاتحاد الآسيوي: نتفهم انسحاب جبل المكبر الفلسطيني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كوالا‭ ‬لمبور‭ - ‬الرياض‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أكد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة،‭ ‬أنه‭ ‬أرسل‭ ‬خطابا‭ ‬رسميا‭ ‬لنظيره‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بانسحاب‭ ‬ممثله‭ ‬نادي‭ ‬جبل‭ ‬المكبر‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

وقرر‭ ‬فريق‭ ‬جبل‭ ‬المكبر‭ ‬عدم‭ ‬استكمال‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الأحداث‭ ‬الجارية‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭.‬

وأوضح‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬نشره‭ ‬عبر‭ ‬موقعه‭ ‬الإلكتروني‭ ‬أنه‭ ‬بحسب‭ ‬المادة‭ ‬6‭.‬5‭ ‬من‭ ‬تعليمات‭ ‬كأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لموسم‭ ‬2024‭-‬2023،‭ ‬فإن‭ ‬جميع‭ ‬مباريات‭ ‬نادي‭ ‬جبل‭ ‬المكبر‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬سوف‭ ‬تعتبر‭ ‬ملغاة‭ ‬ولا‭ ‬يتم‭ ‬احتسابها،‭ ‬ولا‭ ‬يتم‭ ‬الأخذ‭ ‬بالاعتبار‭ ‬كل‭ ‬النقاط‭ ‬والأهداف‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المباريات‭ ‬عند‭ ‬تحديد‭ ‬الترتيب‭ ‬النهائي‭ ‬للمجموعة‭ ‬الأولى،‭ ‬وذلك‭ ‬بحسب‭ ‬المادة‭ ‬3.8‭ ‬من‭ ‬التعليمات‭.‬

واختتم‭ ‬الاتحاد‭ ‬القاري‭ ‬بيانه‭ ‬‮«‬أخذ‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬مع‭ ‬الأسف‭ ‬انسحاب‭ ‬النادي،‭ ‬وسيتم‭ ‬إحالة‭ ‬الأمر‭ ‬الآن‭ ‬للجنة‭ ‬المسابقات‭ ‬بالاتحاد‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬الأمر،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الأخذ‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار‭ ‬عامل‭ ‬الظروف‭ ‬القهرية‮»‬‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬جبل‭ ‬المكبر‭ ‬كان‭ ‬يتواجد‭ ‬بالمجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬المجموعات‭ ‬لكأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬برفقة‭ ‬فرق‭ ‬النهضة‭ ‬العماني‭ ‬والفتوة‭ ‬السوري‭ ‬والعهد‭ ‬اللبناني‭.‬



