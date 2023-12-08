الاتحاد الآسيوي: نتفهم انسحاب جبل المكبر الفلسطيني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كوالا لمبور - الرياض - (د ب أ): أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أمس الجمعة، أنه أرسل خطابا رسميا لنظيره الفلسطيني، فيما يتعلق بانسحاب ممثله نادي جبل المكبر من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي هذا الموسم.
وقرر فريق جبل المكبر عدم استكمال مشواره في المسابقة القارية، في ظل الأحداث الجارية حاليا في فلسطين.
وأوضح الاتحاد في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني أنه بحسب المادة 6.5 من تعليمات كأس الاتحاد الآسيوي لموسم 2024-2023، فإن جميع مباريات نادي جبل المكبر في المجموعة الأولى سوف تعتبر ملغاة ولا يتم احتسابها، ولا يتم الأخذ بالاعتبار كل النقاط والأهداف في هذه المباريات عند تحديد الترتيب النهائي للمجموعة الأولى، وذلك بحسب المادة 3.8 من التعليمات.
واختتم الاتحاد القاري بيانه «أخذ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مع الأسف انسحاب النادي، وسيتم إحالة الأمر الآن للجنة المسابقات بالاتحاد للتعامل مع الأمر، بما في ذلك الأخذ بعين الاعتبار عامل الظروف القهرية».
يذكر أن جبل المكبر كان يتواجد بالمجموعة الأولى في مرحلة المجموعات لكأس الاتحاد الآسيوي برفقة فرق النهضة العماني والفتوة السوري والعهد اللبناني.
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