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الاتحاد الآسيوي يطلق النسخة الأولى من بطولة كأس آسيا الإلكترونية

12/8/2023 8:07:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كوالا‭ ‬لمبور‭ ‬ ‭ ‬الرياض‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة،‭ ‬إطلاق‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬الإلكترونية‭.‬

وتقام‭ ‬المسابقة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬1‭ ‬إلى‭ ‬5‭ ‬فبراير‭ ‬2024،‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الآسيوية‭ ‬2023،‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭.‬

وذكر‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬عبر‭ ‬موقعه‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الرسمي‭ ‬‮«‬في‭ ‬مزيج‭ ‬مثير‭ ‬بين‭ ‬العناصر‭ ‬التقليدية‭ ‬والرقمية،‭ ‬تمثل‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬الإلكترونية‭ ‬أول‭ ‬ظهور‭ ‬للاتحاد‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الرياضات‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬رغبته‭ ‬في‭ ‬المشاركة‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬مع‭ ‬جيل‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬مشجعي‭ ‬كرة‭ ‬القدم‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬لن‭ ‬يقتصر‭ ‬إطلاق‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬الإلكترونية‭ ‬على‭ ‬أبعاد‭ ‬مستقبلية‭ ‬ومتقدمة‭ ‬تقنيا‭ ‬لكأس‭ ‬أمم‭ ‬آسيا،‭ ‬بل‭ ‬إنه‭ ‬يعكس‭ ‬أيضا‭ ‬نهج‭ ‬المبادرة‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬تجاه‭ ‬تبني‭ ‬الابتكارات‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬تجربة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الشاملة‮»‬‭.‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البطولة‭ ‬ستجرى‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة،‭ ‬بمشاركة‭ ‬20‭ ‬اتحادا‭ ‬عضوا‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭. ‬


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