الاتحاد الآسيوي يطلق النسخة الأولى من بطولة كأس آسيا الإلكترونية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كوالا لمبور – الرياض (د ب أ): أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أمس الجمعة، إطلاق النسخة الأولى من بطولة كأس آسيا الإلكترونية.
وتقام المسابقة في الفترة من 1 إلى 5 فبراير 2024، بالتزامن مع بطولة كأس الأمم الآسيوية 2023، المقررة في قطر مطلع العام المقبل.
وذكر الاتحاد الآسيوي في بيان عبر موقعه الإلكتروني الرسمي «في مزيج مثير بين العناصر التقليدية والرقمية، تمثل بطولة كأس آسيا الإلكترونية أول ظهور للاتحاد في عالم الرياضات الإلكترونية، مما يعزز رغبته في المشاركة بشكل أكبر مع جيل جديد من مشجعي كرة القدم».
وتابع: «لن يقتصر إطلاق كأس آسيا الإلكترونية على أبعاد مستقبلية ومتقدمة تقنيا لكأس أمم آسيا، بل إنه يعكس أيضا نهج المبادرة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تجاه تبني الابتكارات التي تعزز تجربة كرة القدم الشاملة».
يشار إلى أن البطولة ستجرى في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة 20 اتحادا عضوا في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
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